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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1995

Архив премьер 1995 года

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1 января 1995
Полифем, Акид и Галатея, Анатолий Петров, Россия Орел и решка, Георгий Данелия, Россия Маша и звери, Михаил Юзовский, Россия Я - русский солдат, Андрей Малюков, Россия
2 января 1995
Всё вокруг засыпало снегом, Камара Камалова, Узбекистан
5 января 1995
Фламандская доска, Джим МакБрайд, Великобритания / Испания / Франция
6 января 1995
День сурка, Харольд Рэмис, США
8 января 1995
Полковник Квятковский, Казимеж Куц, Польша
20 января 1995
Жизнь в забвении, Том ДиЧилло, США Волк, Майк Николс, США
21 января 1995
Рапсодия Майями, Дэвид Фрэнкел, США
25 января 1995
Подозрительные лица, Брайан Сингер, Германия / США Сто и одна ночь, Аньес Варда, Великобритания / Франция
26 января 1995
Моя семья, Грегори Нава, США
27 января 1995
Перед рассветом, Ричард Линклейтер, США / Австрия / Швейцария
3 февраля 1995
Мизери, Роб Райнер, США
10 февраля 1995
Быстрый и мертвый, Сэм Рэйми, США / Япония
15 февраля 1995
Мелкий бес, Николай Досталь, Россия
17 февраля 1995
Толстопузы, Стивен Брилл, США Правое дело, Арни Глимчер, США На линии огня, Вольфганг Петерсен, США
2 марта 1995
Черная вуаль, Александр Прошкин, Россия Круг друзей, Пэт О’Коннор, США / Великобритания / Ирландия
3 марта 1995
Соседи по комнате, Питер Йетс, США
6 марта 1995
Эпидемия, Вольфганг Петерсен, США
10 марта 1995
На расстоянии удара, Роуди Херрингтон, США
15 марта 1995
Французская женщина, Режис Варнье, Великобритания / Франция / Германия
17 марта 1995
Дело Исайи, Стивен Джилленхол, США
20 марта 1995
Любить по-русски, Евгений Матвеев, Россия
24 марта 1995
Майор Пэйн, Ник Касл, США Прирожденные убийцы, Оливер Стоун, США Легенды дикого запада, Джеримайя С. Чечик, США
31 марта 1995
Джефферсон в Париже, Джеймс Айвори, Франция / США
5 апреля 1995
Роб Рой, Майкл Кейтон-Джонс, США / Великобритания
7 апреля 1995
Ужасно большое приключение, Майк Ньюэлл, Великобритания Каникулы Гуфи, Кевин Лима, США Плохие парни, Майкл Бэй, США Дон Жуан де Марко, Джереми Ливен, США
15 апреля 1995
Джонни Мнемоник, Роберт Лонго, США
18 апреля 1995
Лекарство, Питер Хортон, США
21 апреля 1995
Пока ты спал, Джон Тертелтауб, США Дневник баскетболиста, Скотт Кэлверт, США
26 апреля 1995
Пятница, Ф. Гэри Грей, США
2 мая 1995
Кэррингтон, Кристофер Хэмптон, Франция / Великобритания
3 мая 1995
Наводнение, Игорь Минаев, Франция / Россия
5 мая 1995
Роковые яйца, Сергей Ломкин, Россия / Чехия Французский поцелуй, Лоуренс Кэздан, США / Великобритания
10 мая 1995
Маленькая принцесса, Альфонсо Куарон, США
12 мая 1995
Багровый прилив, Тони Скотт, США
14 мая 1995
Лангольеры, Том Холланд, США
15 мая 1995
Крепкий орешек 3, Джон МакТирнан, США
18 мая 1995
Храброе сердце, Мэл Гибсон, США
19 мая 1995
Джорджия, Улу Гросбард, США / Франция
20 мая 1995
Умереть во имя, Гас Ван Сент, Великобритания / США
24 мая 1995
Взгляд Одиссея, Тео Ангелопулос, Греция / Германия / Великобритания / Франция
26 мая 1995
Каспер, Брэд Силберлинг, США Дикая любовь, Антония Берд, США Барышня-крестьянка, Алексей Сахаров, Россия
27 мая 1995
Прогулка в облаках, Альфонсо Арау, США / Мексика
2 июня 1995
Мосты округа Мэдисон, Клинт Иствуд, США
6 июня 1995
Одинокий игрок, Владимир Басов мл., Россия Мусульманин, Владимир Хотиненко, Россия Ширли-мырли, Владимир Меньшов, Россия Мания Жизели, Алексей Учитель, Россия Репортаж, Владимир Балкашинов, Россия Авантюра, Виталий Макаров, Россия Все будет хорошо, Дмитрий Астрахан, Россия
9 июня 1995
Бэтмен навсегда, Джоэл Шумахер, США / Великобритания Состояние сердца, Джеймс Д. Пэрриотт, США
15 июня 1995
Рэмбо 3, Питер МакДональд, США Особенности национальной охоты, Александр Рогожкин, Россия Покахонтас, Майк Гэбриэль, Эрик Голдберг, США
22 июня 1995
Аполлон 13, Рон Ховард, США
30 июня 1995
Московские каникулы, Алла Сурикова, Россия Судья Дредд, Дэнни Кэннон, США
7 июля 1995
Особь, Роджер Дональдсон, США Первый рыцарь, Джерри Цукер, США
12 июля 1995
Девять месяцев, Крис Коламбус, США
13 июля 1995
Смертельная битва, Пол У. С. Андерсон, США
19 июля 1995
Бестолковые, Эми Хекерлинг, США
28 июля 1995
Сеть, Ирвин Уинклер, США Водный мир, Кевин Рейнольдс, США
30 июля 1995
Американская дочь, Карен Шахназаров, Россия
4 августа 1995
Джеффри, Кристофер Эшли, США Виртуозность, Бретт Леонард, США Болотистая река, Келли Райхардт, США
11 августа 1995
Нараспашку, Даглас Кив, США
20 августа 1995
Ричард III, Ричард Лонкрэйн, США / Великобритания
24 августа 1995
Волчья кровь, Николай Стамбула, Россия
25 августа 1995
Отчаянный, Роберт Родригес, США / Мексика
30 августа 1995
Лимита, Денис Евстигнеев, Россия Магия, Клер Пиплоу, США / Франция / Великобритания
1 сентября 1995
Парни побоку, Херберт Росс, США / Франция Великая Афродита, Вуди Аллен, США
8 сентября 1995
Чем заняться мертвецу в Денвере?, Гэри Фледер, США Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар, Бибан Кидрон, США Последний ужин, Стэйси Тайтл, США
9 сентября 1995
Гротеск, Пол Дэвидсон, Великобритания Сумасшедшие герои, Дайан Китон, США
10 сентября 1995
Чудесный лес, Милан Блажекович, Доро Владо Хрелянович, Югославия / США Постовой на перекрестке, Шон Пенн, США Зимняя сказка, Кеннет Брана, Великобритания Ангелы и насекомые, Филип Хаас, США / Великобритания
11 сентября 1995
Месяц у озера, Джон Ирвин, Великобритания / США
13 сентября 1995
Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью, Стивен Куэй, Тимоти Куэй, Великобритания / Япония / Германия
15 сентября 1995
Хакеры, Иэн Софтли, США Семь, Дэвид Финчер, США Покидая Лас-Вегас, Майк Фиггис, США / Франция / Великобритания
16 сентября 1995
Четыре комнаты, Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл, Роберт Родригес, Квентин Тарантино, США
19 сентября 1995
Домовик и кружевница, Дмитрий Воробьев, Россия
21 сентября 1995
Шоу гелз, Пол Верховен, Франция / США
22 сентября 1995
Магазин "Империя", Аллан Мойле, США
24 сентября 1995
Гордость и предубеждение (ТВ), Саймон Лэнгтон, Великобритания
29 сентября 1995
Лунный свет и Валентино, Дэвид Анспо, Великобритания / США
1 октября 1995
Блеск славы, Рич Уилкес, США
5 октября 1995
Бессмертные, Брайан Грант, США
6 октября 1995
Лоскутное одеяло, Джослин Мурхаус, США Наемные убийцы, Ричард Доннер, США / Франция Кремастер 4, Мэттью Барни, США / Франция / Великобритания
13 октября 1995
Алая буква, Роланд Жоффе, США
19 октября 1995
Имитатор, Джон Эмиел, США
20 октября 1995
Весна скорпиона, Брайан Кокс, США Достать коротышку, Барри Зонненфельд, США Сейчас и тогда, Лесли Линка Глаттер, США
22 октября 1995
Нервы на пределе, Роджер Найгард., США
27 октября 1995
Вампир в Бруклине, Уэс Крэйвен, США Три желания, Марта Кулидж, США Дом призраков, Льюис Гилберт, Великобритания / США
3 ноября 1995
Полное затмение, Агнешка Холланд, Великобритания / Франция / Бельгия / Италия Домой на праздники, Джоди Фостер, США
8 ноября 1995
Американский президент, Роб Райнер, США
9 ноября 1995
Разбогатей или сдохни, Джим Шеридан, США
10 ноября 1995
Эйс Вентура: Когда зовет природа, Стив Одекерк, США
12 ноября 1995
Денежный поезд, Джозеф Рубин, США
13 ноября 1995
Золотой глаз, Мартин Кэмпбелл, Великобритания / США
14 ноября 1995
Казино, Мартин Скорсезе, США / Франция
17 ноября 1995
Двое: я и моя тень, Энди Теннант, США
21 ноября 1995
Снежная королева, Мартин Гейтс, Великобритания
22 ноября 1995
В последний момент, Джон Бэдэм, США Четвертак, Джеймс Фоули, США
1 декабря 1995
Небесные создания, Питер Джексон, Германия / Великобритания / Новая Зеландия Франкенштейн, Кеннет Брана, США / Япония Книга джунглей, Стивен Соммерс, США Пули над Бродвеем, Вуди Аллен, США
4 декабря 1995
Разум и чувства, Энг Ли, США / Великобритания
6 декабря 1995
Эликсир, Ирина Евтеева, Россия Схватка, Майкл Манн, США
8 декабря 1995
Происхождение пищи, Люк Мулле, Франция Отец невесты 2, Чарльз Шайер, США
12 декабря 1995
Няньки, Джон Парагон, США
15 декабря 1995
Джуманджи, Джо Джонстон, США Сабрина, Сидни Поллак, США / Германия
16 декабря 1995
Высокая мода, Роберт Олтмен, США
20 декабря 1995
Балто, Саймон Уэллс, США
27 декабря 1995
12 обезьян, Терри Гиллиам, США Криминальное чтиво, Квентин Тарантино, США
29 декабря 1995
Мертвец идет, Тим Роббинс, США / Великобритания Королевская милость, Майкл Хоффман, США / Великобритания Опус мистера Холланда, Стивен Херек, США
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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