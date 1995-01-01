Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1995
Архив премьер 1995 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1995
Полифем, Акид и Галатея
, Анатолий Петров (II), Россия
Зимняя вишня 3
, Игорь Масленников, Россия
Маша и звери
, Михаил Юзовский, Россия
Орел и решка
, Георгий Данелия, Россия
Я - русский солдат
, Андрей Малюков, Россия
2 января 1995
Всё вокруг засыпало снегом
, Камара Камалова, Узбекистан
5 января 1995
Фламандская доска
, Джим МакБрайд, Великобритания / Испания / Франция
6 января 1995
День сурка
, Харольд Рэмис, США
8 января 1995
Полковник Квятковский
, Казимеж Куц, Польша
20 января 1995
Волк
, Майк Николс, США
Жизнь в забвении
, Том Ди Чилло, США
21 января 1995
Рапсодия Майями
, Дэвид Фрэнкел, США
25 января 1995
Сто и одна ночь
, Аньес Варда, Великобритания / Франция
Подозрительные лица
, Брайан Сингер, Германия / США
26 января 1995
Моя семья
, Грегори Нава, США
27 января 1995
Перед рассветом
, Ричард Линклейтер, США / Австрия / Швейцария
3 февраля 1995
Мизери
, Роб Райнер, США
10 февраля 1995
Быстрый и мертвый
, Сэм Рэйми, США / Япония
15 февраля 1995
Мелкий бес
, Николай Досталь, Россия
17 февраля 1995
На линии огня
, Вольфганг Петерсен, США
Толстопузы
, Стивен Брилл, США
Правое дело
, Арни Глимчер, США
2 марта 1995
Черная вуаль
, Александр Прошкин, Россия
Круг друзей
, Пэт О’Коннор, США / Великобритания / Ирландия
3 марта 1995
Соседи по комнате
, Питер Йетс, США
6 марта 1995
Эпидемия
, Вольфганг Петерсен, США
10 марта 1995
На расстоянии удара
, Роуди Херрингтон, США
15 марта 1995
Французская женщина
, Режис Варнье, Великобритания / Франция / Германия
17 марта 1995
Дело Исайи
, Стивен Джилленхол, США
20 марта 1995
Любить по-русски
, Евгений Матвеев, Россия
24 марта 1995
Прирожденные убийцы
, Оливер Стоун, США
Легенды дикого запада
, Джеримайя С. Чечик, США
Майор Пэйн
, Ник Касл, США
25 марта 1995
Черные береты
, Виктор Доценко, Россия
31 марта 1995
Джефферсон в Париже
, Джеймс Айвори, Франция / США
5 апреля 1995
Роб Рой
, Майкл Кейтон-Джонс, США / Великобритания
7 апреля 1995
Дон Жуан де Марко
, Джереми Ливен, США
Плохие парни
, Майкл Бэй, США
Каникулы Гуфи
, Кевин Лима, США
Ужасно большое приключение
, Майк Ньюэлл, Великобритания
18 апреля 1995
Лекарство
, Питер Хортон, США
21 апреля 1995
Пока ты спал
, Джон Тертелтауб, США
Дневник баскетболиста
, Скотт Кэлверт, США
26 апреля 1995
Пятница
, Ф. Гэри Грей, США
2 мая 1995
Кэррингтон
, Кристофер Хэмптон, Франция / Великобритания
3 мая 1995
Наводнение
, Игорь Минаев, Франция / Россия
5 мая 1995
Французский поцелуй
, Лоуренс Кэздан, США / Великобритания
Роковые яйца
, Сергей Ломкин, Россия / Чехия
10 мая 1995
Маленькая принцесса
, Альфонсо Куарон, США
12 мая 1995
Багровый прилив
, Тони Скотт, США
14 мая 1995
Лангольеры
, Том Холланд, США
15 мая 1995
Крепкий орешек 3
, Джон МакТирнан, США
Какая чудная игра
, Пётр Тодоровский, Россия
18 мая 1995
Храброе сердце
, Мэл Гибсон, США
19 мая 1995
Джорджия
, Улу Гросбард, США / Франция
20 мая 1995
Умереть во имя
, Гас Ван Сент, Великобритания / США
24 мая 1995
Взгляд Одиссея
, Тео Ангелопулос, Греция / Германия / Великобритания / Франция
26 мая 1995
Каспер
, Брэд Силберлинг, США
Барышня-крестьянка
, Алексей Сахаров, Россия
Дикая любовь
, Антония Берд, США
27 мая 1995
Прогулка в облаках
, Альфонсо Арау, США / Мексика
2 июня 1995
Мосты округа Мэдисон
, Клинт Иствуд, США
6 июня 1995
Мания Жизели
, Алексей Учитель, Россия
Мусульманин
, Владимир Хотиненко, Россия
Все будет хорошо
, Дмитрий Астрахан, Россия
Ширли-мырли
, Владимир Меньшов, Россия
Репортаж
, Владимир Балкашинов, Россия
Одинокий игрок
, Владимир Басов мл., Россия
Авантюра
, Виталий Макаров, Россия
9 июня 1995
Состояние сердца
, Джеймс Д. Пэрриотт, США
Бэтмен навсегда
, Джоэл Шумахер, США / Великобритания
15 июня 1995
Покахонтас
, Эрик Голдберг, Майк Габриэль, США
Особенности национальной охоты
, Александр Рогожкин, Россия
Рэмбо 3
, Питер МакДональд, США
22 июня 1995
Аполлон 13
, Рон Ховард, США
30 июня 1995
Московские каникулы
, Алла Сурикова, Россия
Судья Дредд
, Дэнни Кэннон, США
7 июля 1995
Первый рыцарь
, Джерри Цукер, США
Особь
, Роджер Дональдсон, США
12 июля 1995
Девять месяцев
, Крис Коламбус, США
13 июля 1995
Смертельная битва
, Пол У. С. Андерсон, США
19 июля 1995
Бестолковые
, Эми Хекерлинг, США
28 июля 1995
Водный мир
, Кевин Рейнольдс, США
Сеть
, Ирвин Уинклер, США
30 июля 1995
Американская дочь
, Карен Шахназаров, Россия
4 августа 1995
Джеффри
, Кристофер Эшли, США
Виртуозность
, Бретт Леонард, США
Болотистая река
, Келли Райхардт, США
7 августа 1995
Абай
, Ардак Амиркулов, Казахстан
11 августа 1995
Нараспашку
, Даглас Кив, США
20 августа 1995
Ричард III
, Ричард Лонкрэйн, США / Великобритания
24 августа 1995
Волчья кровь
, Николай Стамбула, Россия
25 августа 1995
Отчаянный
, Роберт Родригес, США / Мексика
30 августа 1995
Лимита
, Денис Евстигнеев, Россия
Магия
, Клер Пиплоу, США / Франция / Великобритания
1 сентября 1995
Парни побоку
, Херберт Росс, США / Франция
Великая Афродита
, Вуди Аллен, США
8 сентября 1995
Последний ужин
, Стэйси Тайтл, США
Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар
, Бибан Кидрон, США
Чем заняться мертвецу в Денвере?
, Гэри Фледер, США
9 сентября 1995
Гротеск
, Джон-Пол Дэвидсон, Великобритания
Сумасшедшие герои
, Дайан Китон, США
10 сентября 1995
Постовой на перекрестке
, Шон Пенн, США
Ангелы и насекомые
, Филип Хаас, США / Великобритания
Зимняя сказка
, Кеннет Брана, Великобритания
Чудесный лес
, Милан Блажекович, Доро Владо Хрелянович, Югославия / США
11 сентября 1995
Месяц у озера
, Джон Ирвин, Великобритания / США
13 сентября 1995
Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью
, Стивен Куэй, Тимоти Куэй, Великобритания / Япония / Германия
15 сентября 1995
Семь
, Дэвид Финчер, США
Хакеры
, Иэн Софтли, США
Покидая Лас-Вегас
, Майк Фиггис, США / Франция / Великобритания
16 сентября 1995
Четыре комнаты
, Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл, Роберт Родригес, Квентин Тарантино, США
19 сентября 1995
Домовик и кружевница
, Дмитрий Воробьев, Россия
21 сентября 1995
Шоугелз
, Пол Верховен, Франция / США
22 сентября 1995
Магазин "Империя"
, Аллан Мойле, США
29 сентября 1995
Лунный свет и Валентино
, Дэвид Анспо, Великобритания / США
1 октября 1995
Блеск славы
, Рич Уилкес, США
5 октября 1995
Бессмертные
, Брайан Грант, США
6 октября 1995
Кремастер 4
, Мэттью Барни, США / Франция / Великобритания
Наемные убийцы
, Ричард Доннер, США / Франция
Лоскутное одеяло
, Джослин Мурхаус, США
13 октября 1995
Алая буква
, Роланд Жоффе, США
19 октября 1995
Имитатор
, Джон Эмиел, США
20 октября 1995
Весна скорпиона
, США
Летние люди
, Сергей Урсуляк, Россия
Сейчас и тогда
, Лесли Линка Глаттер, США
Достать коротышку
, Барри Зонненфельд, США
22 октября 1995
Нервы на пределе
, Роджер Найгард., США
27 октября 1995
Три желания
, Марта Кулидж, США
Вампир в Бруклине
, Уэс Крэйвен, США
Дом призраков
, Льюис Гилберт, Великобритания / США
3 ноября 1995
Домой на праздники
, Джоди Фостер, США
Полное затмение
, Агнешка Холланд, Великобритания / Франция / Бельгия / Италия
8 ноября 1995
Американский президент
, Роб Райнер, США
9 ноября 1995
Разбогатей или сдохни
, Джим Шеридан, США
10 ноября 1995
Эйс Вентура: Когда зовет природа
, Стив Одекерк, США
12 ноября 1995
Денежный поезд
, Джозеф Рубин, США
13 ноября 1995
Золотой глаз
, Мартин Кэмпбелл, Великобритания / США
14 ноября 1995
Казино
, Мартин Скорсезе, США / Франция
17 ноября 1995
Двое: я и моя тень
, Энди Теннант, США
21 ноября 1995
Снежная королева
, Мартин Гейтс, Великобритания
22 ноября 1995
В последний момент
, Джон Бэдэм, США
Четвертак
, Джеймс Фоули, США
1 декабря 1995
Книга джунглей
, Стивен Соммерс, США
Пули над Бродвеем
, Вуди Аллен, США
Франкенштейн
, Кеннет Брана, США / Япония
Небесные создания
, Питер Джексон, Германия / Великобритания / Новая Зеландия
4 декабря 1995
Разум и чувства
, Энг Ли, США / Великобритания
6 декабря 1995
Схватка
, Майкл Манн, США
Эликсир
, Ирина Евтеева, Россия
8 декабря 1995
Отец невесты 2
, Чарльз Шайер, США
Происхождение пищи
, Люк Мулле, Франция
12 декабря 1995
Няньки
, Джон Парагон, США
15 декабря 1995
Сабрина
, Сидни Поллак, США / Германия
Джуманджи
, Джо Джонстон, США
16 декабря 1995
Высокая мода
, Роберт Олтмен, США
20 декабря 1995
Балто
, Саймон Уэллс, США
27 декабря 1995
Криминальное чтиво
, Квентин Тарантино, США
12 обезьян
, Терри Гиллиам, США
29 декабря 1995
Опус мистера Холланда
, Стивен Херек, США
Мертвец идет
, Тим Роббинс, США / Великобритания
Королевская милость
, Майкл Хоффман, США / Великобритания
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ограбить Лондон
Отзывы
2025, Великобритания, боевик, криминал, драма
За любовь
Отзывы
2026, Россия, комедия
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав
Скупаю в Fix Price крышки для закаток, но банки ими не закрываю: нашла 5+ полезных применений для дома и радуюсь
Один отзыв от Кинга — и весь мир побежал смотреть этот российский сериал: не зря Netflix заплатил за права $1 500 000
Короткометражка о новых Бонни и Клайде длится всего 7 минут: рискует побить рекорд «Очень странных дел» на Netflix
В СССР тоже сняли «Назад в будущее», только без делориана: забытая фантастика, которую «американские сценаристы сперли у нас»
Запрыгивайте в лодку — прокатимся по волнам советской классики: угадайте 5 фильмов СССР по цитате о море (тест)
Фильмы Гайдая любить легко, ведь вы всегда смотрели только хиты: главную неудачу режиссер со стыда просил положить на полку
Устали ждать продолжения годами? Эти 7 мини-сериалов уже закончены, а рейтинги доходят до 8,2 — никаких «ждите второй сезон»
Женщин понять сложно, тест пройти — еще сложнее: угадайте 6 фильмов СССР по цитате о прекрасных дамах
«Бандит Скотина получился очень харизматичным»: чем зрителей зацепили «Нам кранты» и почему до 8 баллов сериал все-таки не дотянул
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить