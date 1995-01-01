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1 января 1995
Полифем, Акид и Галатея
, Анатолий Петров, Россия
Орел и решка
, Георгий Данелия, Россия
Маша и звери
, Михаил Юзовский, Россия
Я - русский солдат
, Андрей Малюков, Россия
2 января 1995
Всё вокруг засыпало снегом
, Камара Камалова, Узбекистан
5 января 1995
Фламандская доска
, Джим МакБрайд, Великобритания / Испания / Франция
6 января 1995
День сурка
, Харольд Рэмис, США
8 января 1995
Полковник Квятковский
, Казимеж Куц, Польша
20 января 1995
Жизнь в забвении
, Том ДиЧилло, США
Волк
, Майк Николс, США
21 января 1995
Рапсодия Майями
, Дэвид Фрэнкел, США
25 января 1995
Подозрительные лица
, Брайан Сингер, Германия / США
Сто и одна ночь
, Аньес Варда, Великобритания / Франция
26 января 1995
Моя семья
, Грегори Нава, США
27 января 1995
Перед рассветом
, Ричард Линклейтер, США / Австрия / Швейцария
3 февраля 1995
Мизери
, Роб Райнер, США
10 февраля 1995
Быстрый и мертвый
, Сэм Рэйми, США / Япония
15 февраля 1995
Мелкий бес
, Николай Досталь, Россия
17 февраля 1995
Толстопузы
, Стивен Брилл, США
Правое дело
, Арни Глимчер, США
На линии огня
, Вольфганг Петерсен, США
2 марта 1995
Черная вуаль
, Александр Прошкин, Россия
Круг друзей
, Пэт О’Коннор, США / Великобритания / Ирландия
3 марта 1995
Соседи по комнате
, Питер Йетс, США
6 марта 1995
Эпидемия
, Вольфганг Петерсен, США
10 марта 1995
На расстоянии удара
, Роуди Херрингтон, США
15 марта 1995
Французская женщина
, Режис Варнье, Великобритания / Франция / Германия
17 марта 1995
Дело Исайи
, Стивен Джилленхол, США
20 марта 1995
Любить по-русски
, Евгений Матвеев, Россия
24 марта 1995
Майор Пэйн
, Ник Касл, США
Прирожденные убийцы
, Оливер Стоун, США
Легенды дикого запада
, Джеримайя С. Чечик, США
31 марта 1995
Джефферсон в Париже
, Джеймс Айвори, Франция / США
5 апреля 1995
Роб Рой
, Майкл Кейтон-Джонс, США / Великобритания
7 апреля 1995
Ужасно большое приключение
, Майк Ньюэлл, Великобритания
Каникулы Гуфи
, Кевин Лима, США
Плохие парни
, Майкл Бэй, США
Дон Жуан де Марко
, Джереми Ливен, США
15 апреля 1995
Джонни Мнемоник
, Роберт Лонго, США
18 апреля 1995
Лекарство
, Питер Хортон, США
21 апреля 1995
Пока ты спал
, Джон Тертелтауб, США
Дневник баскетболиста
, Скотт Кэлверт, США
26 апреля 1995
Пятница
, Ф. Гэри Грей, США
2 мая 1995
Кэррингтон
, Кристофер Хэмптон, Франция / Великобритания
3 мая 1995
Наводнение
, Игорь Минаев, Франция / Россия
5 мая 1995
Роковые яйца
, Сергей Ломкин, Россия / Чехия
Французский поцелуй
, Лоуренс Кэздан, США / Великобритания
10 мая 1995
Маленькая принцесса
, Альфонсо Куарон, США
12 мая 1995
Багровый прилив
, Тони Скотт, США
14 мая 1995
Лангольеры
, Том Холланд, США
15 мая 1995
Крепкий орешек 3
, Джон МакТирнан, США
18 мая 1995
Храброе сердце
, Мэл Гибсон, США
19 мая 1995
Джорджия
, Улу Гросбард, США / Франция
20 мая 1995
Умереть во имя
, Гас Ван Сент, Великобритания / США
24 мая 1995
Взгляд Одиссея
, Тео Ангелопулос, Греция / Германия / Великобритания / Франция
26 мая 1995
Каспер
, Брэд Силберлинг, США
Дикая любовь
, Антония Берд, США
Барышня-крестьянка
, Алексей Сахаров, Россия
27 мая 1995
Прогулка в облаках
, Альфонсо Арау, США / Мексика
2 июня 1995
Мосты округа Мэдисон
, Клинт Иствуд, США
6 июня 1995
Одинокий игрок
, Владимир Басов мл., Россия
Мусульманин
, Владимир Хотиненко, Россия
Ширли-мырли
, Владимир Меньшов, Россия
Мания Жизели
, Алексей Учитель, Россия
Репортаж
, Владимир Балкашинов, Россия
Авантюра
, Виталий Макаров, Россия
Все будет хорошо
, Дмитрий Астрахан, Россия
9 июня 1995
Бэтмен навсегда
, Джоэл Шумахер, США / Великобритания
Состояние сердца
, Джеймс Д. Пэрриотт, США
15 июня 1995
Рэмбо 3
, Питер МакДональд, США
Особенности национальной охоты
, Александр Рогожкин, Россия
Покахонтас
, Майк Гэбриэль, Эрик Голдберг, США
22 июня 1995
Аполлон 13
, Рон Ховард, США
30 июня 1995
Московские каникулы
, Алла Сурикова, Россия
Судья Дредд
, Дэнни Кэннон, США
7 июля 1995
Особь
, Роджер Дональдсон, США
Первый рыцарь
, Джерри Цукер, США
12 июля 1995
Девять месяцев
, Крис Коламбус, США
13 июля 1995
Смертельная битва
, Пол У. С. Андерсон, США
19 июля 1995
Бестолковые
, Эми Хекерлинг, США
28 июля 1995
Сеть
, Ирвин Уинклер, США
Водный мир
, Кевин Рейнольдс, США
30 июля 1995
Американская дочь
, Карен Шахназаров, Россия
4 августа 1995
Джеффри
, Кристофер Эшли, США
Виртуозность
, Бретт Леонард, США
Болотистая река
, Келли Райхардт, США
11 августа 1995
Нараспашку
, Даглас Кив, США
20 августа 1995
Ричард III
, Ричард Лонкрэйн, США / Великобритания
24 августа 1995
Волчья кровь
, Николай Стамбула, Россия
25 августа 1995
Отчаянный
, Роберт Родригес, США / Мексика
30 августа 1995
Лимита
, Денис Евстигнеев, Россия
Магия
, Клер Пиплоу, США / Франция / Великобритания
1 сентября 1995
Парни побоку
, Херберт Росс, США / Франция
Великая Афродита
, Вуди Аллен, США
8 сентября 1995
Чем заняться мертвецу в Денвере?
, Гэри Фледер, США
Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар
, Бибан Кидрон, США
Последний ужин
, Стэйси Тайтл, США
9 сентября 1995
Гротеск
, Пол Дэвидсон, Великобритания
Сумасшедшие герои
, Дайан Китон, США
10 сентября 1995
Чудесный лес
, Милан Блажекович, Доро Владо Хрелянович, Югославия / США
Постовой на перекрестке
, Шон Пенн, США
Зимняя сказка
, Кеннет Брана, Великобритания
Ангелы и насекомые
, Филип Хаас, США / Великобритания
11 сентября 1995
Месяц у озера
, Джон Ирвин, Великобритания / США
13 сентября 1995
Институт Бенджамента, или Этот сон люди называют человеческой жизнью
, Стивен Куэй, Тимоти Куэй, Великобритания / Япония / Германия
15 сентября 1995
Хакеры
, Иэн Софтли, США
Семь
, Дэвид Финчер, США
Покидая Лас-Вегас
, Майк Фиггис, США / Франция / Великобритания
16 сентября 1995
Четыре комнаты
, Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл, Роберт Родригес, Квентин Тарантино, США
19 сентября 1995
Домовик и кружевница
, Дмитрий Воробьев, Россия
21 сентября 1995
Шоу гелз
, Пол Верховен, Франция / США
22 сентября 1995
Магазин "Империя"
, Аллан Мойле, США
24 сентября 1995
Гордость и предубеждение (ТВ)
, Саймон Лэнгтон, Великобритания
29 сентября 1995
Лунный свет и Валентино
, Дэвид Анспо, Великобритания / США
1 октября 1995
Блеск славы
, Рич Уилкес, США
5 октября 1995
Бессмертные
, Брайан Грант, США
6 октября 1995
Лоскутное одеяло
, Джослин Мурхаус, США
Наемные убийцы
, Ричард Доннер, США / Франция
Кремастер 4
, Мэттью Барни, США / Франция / Великобритания
13 октября 1995
Алая буква
, Роланд Жоффе, США
19 октября 1995
Имитатор
, Джон Эмиел, США
20 октября 1995
Весна скорпиона
, Брайан Кокс, США
Достать коротышку
, Барри Зонненфельд, США
Сейчас и тогда
, Лесли Линка Глаттер, США
22 октября 1995
Нервы на пределе
, Роджер Найгард., США
27 октября 1995
Вампир в Бруклине
, Уэс Крэйвен, США
Три желания
, Марта Кулидж, США
Дом призраков
, Льюис Гилберт, Великобритания / США
3 ноября 1995
Полное затмение
, Агнешка Холланд, Великобритания / Франция / Бельгия / Италия
Домой на праздники
, Джоди Фостер, США
8 ноября 1995
Американский президент
, Роб Райнер, США
9 ноября 1995
Разбогатей или сдохни
, Джим Шеридан, США
10 ноября 1995
Эйс Вентура: Когда зовет природа
, Стив Одекерк, США
12 ноября 1995
Денежный поезд
, Джозеф Рубин, США
13 ноября 1995
Золотой глаз
, Мартин Кэмпбелл, Великобритания / США
14 ноября 1995
Казино
, Мартин Скорсезе, США / Франция
17 ноября 1995
Двое: я и моя тень
, Энди Теннант, США
21 ноября 1995
Снежная королева
, Мартин Гейтс, Великобритания
22 ноября 1995
В последний момент
, Джон Бэдэм, США
Четвертак
, Джеймс Фоули, США
1 декабря 1995
Небесные создания
, Питер Джексон, Германия / Великобритания / Новая Зеландия
Франкенштейн
, Кеннет Брана, США / Япония
Книга джунглей
, Стивен Соммерс, США
Пули над Бродвеем
, Вуди Аллен, США
4 декабря 1995
Разум и чувства
, Энг Ли, США / Великобритания
6 декабря 1995
Эликсир
, Ирина Евтеева, Россия
Схватка
, Майкл Манн, США
8 декабря 1995
Происхождение пищи
, Люк Мулле, Франция
Отец невесты 2
, Чарльз Шайер, США
12 декабря 1995
Няньки
, Джон Парагон, США
15 декабря 1995
Джуманджи
, Джо Джонстон, США
Сабрина
, Сидни Поллак, США / Германия
16 декабря 1995
Высокая мода
, Роберт Олтмен, США
20 декабря 1995
Балто
, Саймон Уэллс, США
27 декабря 1995
12 обезьян
, Терри Гиллиам, США
Криминальное чтиво
, Квентин Тарантино, США
29 декабря 1995
Мертвец идет
, Тим Роббинс, США / Великобритания
Королевская милость
, Майкл Хоффман, США / Великобритания
Опус мистера Холланда
, Стивен Херек, США
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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2011, США, драма, боевик
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