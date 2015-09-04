Собачье сердце, 2015

Документальная картина «Собачье сердце» является первой полнометражной работой известной в Америке и далеко за её пределами певицы, композитора и деятеля искусства Лори Андерсон. Фильм снимался в Вест-Виллидже и в Нью-Йоркской студии автора, при полном отсутствии бюджета, на самую обычную камеру и телефон. И в результате он оказался в программе Венецианского кинофестиваля, где получил одну награду и был встречен бурей аплодисментов. В ленту включена хроника из жизни режиссёра, а также элементы анимации и постановочные сцены. Центральным персонажем этой истории является собака по кличке Лоллабель, которая не дожила до премьеры.

Фильм «Собачье сердце» наполнен музыкой его автора, которая сопутствует каждой сцене. Здесь есть место для философских мотивов, рассуждений режиссёра о собственной жизни и аллюзий на 11 сентября. Перед вами живописное кинополотно, рождённое, подобно Лоллабель в фильме, проницательной художницей Лори Андерсон.