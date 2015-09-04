Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Собачье сердце Собачье сердце
Киноафиша Фильмы Собачье сердце
Heart of a Dog

Собачье сердце, 2015

2015 / Франция / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Документальная картина «Собачье сердце» является первой полнометражной работой известной в Америке и далеко за её пределами певицы, композитора и деятеля искусства Лори Андерсон. Фильм снимался в Вест-Виллидже и в Нью-Йоркской студии автора, при полном отсутствии бюджета, на самую обычную камеру и телефон. И в результате он оказался в программе Венецианского кинофестиваля, где получил одну награду и был встречен бурей аплодисментов. В ленту включена хроника из жизни режиссёра, а также элементы анимации и постановочные сцены. Центральным персонажем этой истории является собака по кличке Лоллабель, которая не дожила до премьеры.

Фильм «Собачье сердце» наполнен музыкой его автора, которая сопутствует каждой сцене. Здесь есть место для философских мотивов, рассуждений режиссёра о собственной жизни и аллюзий на 11 сентября. Перед вами живописное кинополотно, рождённое, подобно Лоллабель в фильме, проницательной художницей Лори Андерсон.

Дебютный фильм Лори Андерсон объединяет под обложкой интимный дневник режиссера, философскую штудию, ностальгическую анимацию и музыку, которая во вселенной Андерсон звучит, не переставая.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 июня 2016
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Beat Films
Режиссер
Лори Андерсон
Лори Андерсон
В ролях
Джейсон Берг
Хонг-Хеунг Чин
Боб Карри
Пол Дэвидсон
Дастин Гай Дефа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Собачье сердце 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
  В прокате – дебютный фильм американской певицы-перформансистки Лори Андерсон «Собачье сердце» – картина, объединившая в себе собственную историю и философию режиссера. Кадр из фильма «Собачье сердце» Фильм Лори строится вокруг ее питомицы – рэт-терьера Лолабель – собственно, картина и состоит из кадров, на которых почти везде – собака. Лолабель покупают в зоомагазине, Лолабель резвится на лужайках, Лолабель старательно…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
4-го июня в Летнем кинотеатре Пионер в парке Сокольники состоится специальный показ фильма «Собачье сердце» Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival приглашает ответственных хозяев и их хорошо воспитанных питомцев на специальный показ фильма американской певицы Лори Андерсон для
Написать
2 июня 2016 11:49
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши