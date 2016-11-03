Перед вами новый фильм Владимира Котта («Охотник», «Муха») и Андрея Борисова («Тайны Чингис Хаана») «Командир "Полярной звезды"».Главную роль в картине исполнил Никита Ефремов («Тихий Дон», «Лондонград. Знай наших»). Также в фильме снялись Дана Абызова («Последний день»), Александр Самойленко («Короли игры», «Новая земля»), Леонид Бичевин («Куприн», «Морфий») и Валерий Баринов («Петербургские тайны», «Последняя встреча»).

Сюжет картины «Командир "Полярной звезды"» расскажет о юном мореплавателе Семёне Челюскине, который отправился в экспедицию под руководством легендарного Витуса Беринга. Пока корабль плывёт по Лене и Енисею, его обитатели разбираются в собственных отношениях. Тут будет и любовный треугольник с участием первой в истории женщины, побывавшей в подобной экспедиции, и главный злодей в лице боцмана, от которого то и дело стоит ждать неприятностей, и многое другое. Несмотря на это, герои не забывают об отваге и смелости и преодолевают все препятствия на своём пути.