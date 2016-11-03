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Киноафиша Фильмы Командир Полярной звезды

Командир Полярной звезды

, 2016
Россия / драма / 18+

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О фильме

Перед вами новый фильм Владимира Котта («Охотник», «Муха») и Андрея Борисова («Тайны Чингис Хаана») «Командир "Полярной звезды"».Главную роль в картине исполнил Никита Ефремов («Тихий Дон», «Лондонград. Знай наших»). Также в фильме снялись Дана Абызова («Последний день»), Александр Самойленко («Короли игры», «Новая земля»), Леонид Бичевин («Куприн», «Морфий») и Валерий Баринов («Петербургские тайны», «Последняя встреча»).

Сюжет картины «Командир "Полярной звезды"» расскажет о юном мореплавателе Семёне Челюскине, который отправился в экспедицию под руководством легендарного Витуса Беринга. Пока корабль плывёт по Лене и Енисею, его обитатели разбираются в собственных отношениях. Тут будет и любовный треугольник с участием первой в истории женщины, побывавшей в подобной экспедиции, и главный злодей в лице боцмана, от которого то и дело стоит ждать неприятностей, и многое другое. Несмотря на это, герои не забывают об отваге и смелости и преодолевают все препятствия на своём пути.

- Фильм «Командир "Полярной звезды"» снят по мотивам пьесы Владимира Фёдорова «Созвездие Марии», которая была поставлена несколько лет назад в Якутске и идёт там до сих пор

- Съёмки картины прошли на берегу реки Лены, где была воссоздана та самая дубель-шлюпка «Якутск», которая останется стоять там в качестве достопримечательности

- Прототипом единственного женского персонажа Марии является Татьяна Прончищева, которая по легенде проникла на судно, чтобы остаться там со своим возлюбленным, а по совместительству капитаном корабля Виктором Прончищевым

История молодого отчаянного моряка Семена Челюскина, который плывет на большом корабле по рекам Лене и Енисею вместе с Великой Северной экспедицией под руководством исследователя и мореплавателя Витуса Беринга.

В ролях

Никита Ефремов
Никита Ефремов
Дана Абызова
Дана Абызова
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Режиссер Владимир Котт, Андрей Борисов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 ноября 2016
Дата выхода
3 ноября 2016 Россия КароПрокат
3 ноября 2016 Казахстан
3 ноября 2016 Украина

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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