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Ветки

, 2015
Россия / драма, криминал / 18+
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В ролях

Маргарита Гомберг
Михаил Верендеев
Алексей Коротков
Геннадий Гиков
Игорь Ильин
Режиссер Владимир Синяев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 февраля 2016
Дата выхода
15 февраля 2016 Россия 18+
15 февраля 2016 Казахстан
15 февраля 2016 Украина

Рейтинг фильма

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