Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Ветки
Ветки
, 2015
Россия / драма, криминал / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Маргарита Гомберг
Михаил Верендеев
Алексей Коротков
Геннадий Гиков
Игорь Ильин
Режиссер
Владимир Синяев
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2015
Премьера в мире
15 февраля 2016
Дата выхода
15 февраля 2016
Россия
18+
15 февраля 2016
Казахстан
15 февраля 2016
Украина
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
5 капель чернил в таз – и белизна одежды слепит глаз: гениально простой лайфхак от китайского учителя физики
Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая
Давно не парюсь из-за отросшего маникюра — и к мастеру не бегу: беру пилочку и решаю проблему в два счета
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
«Магическая битва» – все, теперь россияне «залипли» на аниме с 8.2 на IMDb: «не успевает надоесть», хоть и исекай
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российское кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667