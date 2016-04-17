Навыки взрослой жизни, 2016

Анне вот-вот стукнет 30, и с её жизнью что-то не так. Она ходит на работу, которую ненавидит, живёт в сарае у мамы в саду и снимает там короткие видеоролики с собственными большими пальцами в главной роли. За неделю до дня рождения мама ставит ей ультиматум: к 30-ти надо выехать из сарая, обзавестись причёской и гардеробом как у нормальной девушки, и вообще, сделать что-нибудь со своей жизнью. Но когда единственный, кто тебя по-настоящему понимает — восьмилетний соседский мальчик, помешанный на вестернах, не так-то просто выполнить эти, вроде бы, вполне логичные требования…