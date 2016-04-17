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Навыки взрослой жизни Навыки взрослой жизни
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Adult Life Skills

Навыки взрослой жизни, 2016

2016 / Великобритания
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Анне вот-вот стукнет 30, и с её жизнью что-то не так. Она ходит на работу, которую ненавидит, живёт в сарае у мамы в саду и снимает там короткие видеоролики с собственными большими пальцами в главной роли. За неделю до дня рождения мама ставит ей ультиматум: к 30-ти надо выехать из сарая, обзавестись причёской и гардеробом как у нормальной девушки, и вообще, сделать что-нибудь со своей жизнью. Но когда единственный, кто тебя по-настоящему понимает — восьмилетний соседский мальчик, помешанный на вестернах, не так-то просто выполнить эти, вроде бы, вполне логичные требования…

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 апреля 2016
Премьера в мире 17 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Рэйчел Тьюннард
В ролях
Джоди Уиттакер
Джоди Уиттакер
Лоррейн Эшборн
Бретт Голдстин
Эйлин Дейвис
Эйлин Дейвис
Элис Лоу
Элис Лоу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Навыки взрослой жизни 2 постера
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