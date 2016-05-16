Лавинг, 2016

«Лавинг» - это новый фильм режиссёра «Мада» и «Укрытия» Джеффа Николса. В картине снялись небезызвестные и очень талантливые актёры: Рут Нега («Варкрафт», «Завтрак на Плутоне»), Джоэл Эдгертон («Воин», «Банда Келли»), Майкл Шеннон («Бегущая от реальности», «Человек из стали») и другие.
Действие картины «Лавинг» развернётся в 1958 году в Вирджинии, когда равноправие в Америке переживало тяжёлые времена. Главные герои этой истории - Милдред и Ричард Лавинг, вступившие в незаконный тогда межрасовый брак. Начинается судебный процесс над супругами, однако они не намерены сдаваться, и их любовь способна приодолеть любые преграды. Именно их история стала одним из тех событий, которые запустили важный процесс изменений для всего населения страны.
- В основе сюжета лежит реальная история Ричарда и Милдред Лавинг
- Фильм «Лавинг» вошёл в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. После просмотра публика в течение 15 минут аплодировала стоя
- Картина «Лавинг» базируется на документальной ленте «История Лавингов» 2011 года
- «Лавинг» - это пятый проект Джеффа Николса, в котором играет Майкл Шеннон
- Майкл Шеннон и Джоэл Эдегртон также вместе снялись в картине Midnight Special, которая также вышла в 2016 году
В 1958 году в штате Вирджиния Ричард и Милдред Лавинг приговорены к тюремному заключению за вступление в межрасовый брак.