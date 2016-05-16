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Лавинг Лавинг
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Loving

Лавинг, 2016

2016 / США / Великобритания
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Лавинг» - это новый фильм режиссёра «Мада» и «Укрытия» Джеффа Николса. В картине снялись небезызвестные и очень талантливые актёры: Рут Нега («Варкрафт», «Завтрак на Плутоне»), Джоэл Эдгертон («Воин», «Банда Келли»), Майкл Шеннон («Бегущая от реальности», «Человек из стали») и другие.

Действие картины «Лавинг» развернётся в 1958 году в Вирджинии, когда равноправие в Америке переживало тяжёлые времена. Главные герои этой истории - Милдред и Ричард Лавинг, вступившие в незаконный тогда межрасовый брак. Начинается судебный процесс над супругами, однако они не намерены сдаваться, и их любовь способна приодолеть любые преграды. Именно их история стала одним из тех событий, которые запустили важный процесс изменений для всего населения страны.

- В основе сюжета лежит реальная история Ричарда и Милдред Лавинг

- Фильм «Лавинг» вошёл в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. После просмотра публика в течение 15 минут аплодировала стоя

- Картина «Лавинг» базируется на документальной ленте «История Лавингов» 2011 года

- «Лавинг» - это пятый проект Джеффа Николса, в котором играет Майкл Шеннон

- Майкл Шеннон и Джоэл Эдегртон также вместе снялись в картине Midnight Special, которая также вышла в 2016 году

В 1958 году в штате Вирджиния Ричард и Милдред Лавинг приговорены к тюремному заключению за вступление в межрасовый брак.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 мая 2016
Премьера онлайн 12 июня 2017
Премьера в мире 16 мая 2016
Возраст 12+
Режиссер
Джефф Николс
Джефф Николс
В ролях
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Рут Негга
Рут Негга
Ник Кролл
Ник Кролл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лавинг 2 постера
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Лавинг
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саундтрек фильма Лавинг
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5 декабря 2016 07:54
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