Приключения красного самолетика, 2016

Восьмилетний мальчик Фернандо в столь раннем возрасте уже страдает от одиночества. Он не общается со сверстниками и всё свободное время проводит, запершись в комнате. Отец постоянно пытается развеселить ребёнка и покупает ему всевозможные игрушки. Но в один прекрасный день всё меняется. Папа приносит сыну одну таинственную книгу, полную секретов. Теперь судьба её персонажей в руках Фернандо. Это тут же озаряет лицо мальчика улыбкой, и, полный энтузиазма, он отправляется в увлекательное путешествие на небольшом красном самолёте. Не важно, вымысел перед ним или реальность, ведь книги помогают человеку испытывать незабываемые эмоции и получать яркие впечатления. Именно это предстоит познать главному герою, после чего он уже никогда не будет одиноким.
Бразильский мультфильм новых режиссёров Хосе Майа и Фредерико Пинто нарисован в двухмерном формате. Его бюджет составил один миллион бразильских долларов, и результат, особенно, с точки зрения анимации, поистине впечатляет. Ко всему прочему, это дебют постановщиков в большом кино, что тоже по-своему добавляет ему шарма.
- Мультфильм «Приключения красного самолётика» является экранизацией одноимённой книги бразильского писателя Эрико Вериссимо, выпущенной в 1936 году
- Картина является дебютом на большом экране для Фредерико Пинто, сценариста мультфильма «Приключения Дино». А его коллега Хосе Майа до этого снял всего одну короткометражку
- Красный самолётик озвучил актёр Милтон Гонсалвис, снявшийся в более чем ста картинах. Одной из самых известных является «Пеле: Рождение легенды»
Озорному и непослушному Фернандо 8 лет, у него нет друзей и даже со своим отцом он не ладит. Не зная, как справиться с ребенком отец пытается завоевать его внимание подарками. Но ничего не работает до тех пор, пока старая книга не возвращает им обоим радость.
Фернандо с головой ныряет в книжную вселенную и решает, что ему необходим самолет, чтобы освободить капитана Шторма — персонажа книги, который потерялся где-то на далекой Камчатке. В этом путешествии Фернандо понимает важность чтения и любви.