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Приключения красного самолетика Приключения красного самолетика
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As Aventuras do Avião Vermelho

Приключения красного самолетика, 2016

2016 / Бразилия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Восьмилетний мальчик Фернандо в столь раннем возрасте уже страдает от одиночества. Он не общается со сверстниками и всё свободное время проводит, запершись в комнате. Отец постоянно пытается развеселить ребёнка и покупает ему всевозможные игрушки. Но в один прекрасный день всё меняется. Папа приносит сыну одну таинственную книгу, полную секретов. Теперь судьба её персонажей в руках Фернандо. Это тут же озаряет лицо мальчика улыбкой, и, полный энтузиазма, он отправляется в увлекательное путешествие на небольшом красном самолёте. Не важно, вымысел перед ним или реальность, ведь книги помогают человеку испытывать незабываемые эмоции и получать яркие впечатления. Именно это предстоит познать главному герою, после чего он уже никогда не будет одиноким.

Бразильский мультфильм новых режиссёров Хосе Майа и Фредерико Пинто нарисован в двухмерном формате. Его бюджет составил один миллион бразильских долларов, и результат, особенно, с точки зрения анимации, поистине впечатляет. Ко всему прочему, это дебют постановщиков в большом кино, что тоже по-своему добавляет ему шарма.

 

- Мультфильм «Приключения красного самолётика» является экранизацией одноимённой книги бразильского писателя Эрико Вериссимо, выпущенной в 1936 году

- Картина является дебютом на большом экране для Фредерико Пинто, сценариста мультфильма «Приключения Дино». А его коллега Хосе Майа до этого снял всего одну короткометражку

- Красный самолётик озвучил актёр Милтон Гонсалвис, снявшийся в более чем ста картинах. Одной из самых известных является «Пеле: Рождение легенды»

Озорному и непослушному Фернандо 8 лет, у него нет друзей и даже со своим отцом он не ладит. Не зная, как справиться с ребенком отец пытается завоевать его внимание подарками. Но ничего не работает до тех пор, пока старая книга не возвращает им обоим радость.
Фернандо с головой ныряет в книжную вселенную и решает, что ему необходим самолет, чтобы освободить капитана Шторма — персонажа книги, который потерялся где-то на далекой Камчатке. В этом путешествии Фернандо понимает важность чтения и любви.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 июня 2016
Премьера в мире 30 декабря 2014
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Хосе Майа
В ролях
Педро Ян
Милтон Гонсалвис
Милтон Гонсалвис
Лазаро Рамос
Лазаро Рамос
Фернанду Алвис Пинту
Фернанду Алвис Пинту
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Приключения красного самолетика 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
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Фернандо – непоседливый мальчишка, дни напролёт терроризирующий окружающих. Его стараются избегать все: от курицы до няньки. Его лучшиме друзья – игрушки, с которыми он играет в видеоигры. Из-за работы, связанной с разъездами, отец редко бывает дома, а когда возвращается, то времени хватает лишь на то, чтобы дарить сыну подарки. И однажды он даёт Фернандо книгу, которая отправит его в самое захватывающее путешествие всей жизни – на поиски капитана Шторма. В…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
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29 июня 2016 13:18
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