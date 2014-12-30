Приключения красного самолетика, 2016

Восьмилетний мальчик Фернандо в столь раннем возрасте уже страдает от одиночества. Он не общается со сверстниками и всё свободное время проводит, запершись в комнате. Отец постоянно пытается развеселить ребёнка и покупает ему всевозможные игрушки. Но в один прекрасный день всё меняется. Папа приносит сыну одну таинственную книгу, полную секретов. Теперь судьба её персонажей в руках Фернандо. Это тут же озаряет лицо мальчика улыбкой, и, полный энтузиазма, он отправляется в увлекательное путешествие на небольшом красном самолёте. Не важно, вымысел перед ним или реальность, ведь книги помогают человеку испытывать незабываемые эмоции и получать яркие впечатления. Именно это предстоит познать главному герою, после чего он уже никогда не будет одиноким.

Бразильский мультфильм новых режиссёров Хосе Майа и Фредерико Пинто нарисован в двухмерном формате. Его бюджет составил один миллион бразильских долларов, и результат, особенно, с точки зрения анимации, поистине впечатляет. Ко всему прочему, это дебют постановщиков в большом кино, что тоже по-своему добавляет ему шарма.