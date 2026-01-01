Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1991
Архив премьер 1991 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1991
Не будите спящую собаку
, Дэвид О. Расселл, США
Волкодав
, Михаил Туманишвили, Россия
Линия смерти
, Всеволод Шиловский, СССР
Маленькая колдунья
, Геннадий Сокольский, СССР
Дом под звездным небом
, Сергей Соловьев, СССР
Небеса обетованные
, Эльдар Рязанов, СССР
Пьющие кровь
, Евгений Татарский, СССР
Щен из созвездия «Гончих псов»
, Эдуард Гаврилов, СССР
Враг народа – Бухарин
, Леонид Марягин, СССР
17 января 1991
Малина
, Вернер Шрётер, Германия / Австрия
18 января 1991
Белый Клык
, Рэндал Клайзер, США
31 января 1991
Горец 2: Оживление
, Рассел Малкэй, Франция / Великобритания / Аргентина
1 февраля 1991
Бруклинская рокировка
, Стив Рэш, США
4 февраля 1991
В постели с врагом
, Джозеф Рубин, США
8 февраля 1991
Лос-Анджелесская история
, Мик Джексон, США
15 февраля 1991
Третья планета
, Александр Рогожкин, СССР
Одни неприятности
, Дэн Эйкройд, США
17 февраля 1991
Молодая Екатерина
, Майкл Андерсон, США
22 февраля 1991
Сцены в магазине
, Пол Мазурски, США
Он сказал, она сказала
, Мариса Силвер, Кен Куопис, США
23 февраля 1991
Дорз
, Оливер Стоун, США
1 марта 1991
Лапландские сказки
, Владимир Дегтярев, Владимир Полковников, СССР
8 марта 1991
Напролом
, Джон Бэдэм, США
15 марта 1991
Истинное лицо
, Херберт Росс, США
Виновен по подозрению
, Ирвин Уинклер, Франция / США
20 марта 1991
Бездельник
, Ричард Линклейтер, США
21 марта 1991
Царь Иван Грозный
, Геннадий Васильев, СССР
22 марта 1991
Ножницы
, Фрэнк Де Фелитта, США
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
, Майкл Прессман, США / Гонконг
Защищая твою жизнь
, Альберт Брукс, США
1 апреля 1991
Пегий пес, бегущий краем моря
, Карен Геворкян, Германия / СССР
Кошмар в сумасшедшем доме
, Николай Гусаров, СССР
5 апреля 1991
Привычка жениться
, Джерри Рис, США
6 апреля 1991
Затерянный в Сибири
, Александр Митта, СССР / Великобритания
12 апреля 1991
Экспромт
, Джеймс Лэпин, Великобритания / Франция
16 апреля 1991
Итало-американец
, Мартин Скорсезе, США
19 апреля 1991
Американский парень
, Мартин Скорсезе, США
Смертельные мысли
, Алан Рудольф, США
20 апреля 1991
Пэрис Траут
, Стивен Джилленхол, США
24 апреля 1991
Умная собачка Соня
, СССР
26 апреля 1991
Поцелуй перед смертью
, Джеймс Дирден, США / Великобритания
Оскар
, Джон Лэндис, США
17 мая 1991
Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
, Владимир Грамматиков, СССР
20 мая 1991
Тельма и Луиза
, Ридли Скотт, США / Франция
23 мая 1991
Роковая женщина
, Андре Р. Гуттфройнд, США
24 мая 1991
Обратная тяга
, Рон Ховард, США
Поймет лишь одинокий
, Крис Коламбус, США
Гудзонский ястреб
, Майкл Леманн, США
27 мая 1991
Беглец
, Лефтерис Ксанопулос, Греция
31 мая 1991
Мыльная пена
, Майкл Хоффман, США
1 июня 1991
Безумная Лори
, Леонид Нечаев, СССР
4 июня 1991
Штемп
, Геннадий Иванов, СССР
5 июня 1991
Лихорадка джунглей
, Спайк Ли, США
6 июня 1991
Чокнутые
, Алла Сурикова, СССР
Афганский излом
, Владимир Бортко, СССР / Италия
7 июня 1991
Городские пижоны
, Рон Андервуд, США
Не говори маме, что няня умерла
, Стивен Херек, США
13 июня 1991
Опыт бреда любовного очарования
, Валерий Огородников, СССР
14 июня 1991
Робин Гуд: Принц воров
, Кевин Рейнольдс, США
15 июня 1991
Жажда страсти
, Андрей Харитонов, СССР
20 июня 1991
Выбор оружия
, Ален Корно, Франция
21 июня 1991
Умереть молодым
, Джоэл Шумахер, США
22 июня 1991
Счастливые дни
, Алексей Балабанов, СССР
28 июня 1991
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
, Дэвид Цукер, США
Свидетельство красотой
, Алексей Праздников, СССР
2 июля 1991
Ребята с улицы
, Джон Синглтон, США
4 июля 1991
Дорога в ад
, Эйт Де Йонг, США
9 июля 1991
За последней чертой
, Николай Стамбула, СССР
10 июля 1991
Кое-что о Генри
, Майк Николс, США
Феофания, рисующая смерть
, Владимир Алеников, СССР
19 июля 1991
Новые приключения Билла и Теда
, Питер Хьюитт, США
20 июля 1991
Мой личный штат Айдахо
, Гас Ван Сент, США
31 июля 1991
Горячие головы
, Джим Абрахамс, США
1 августа 1991
Автостоп
, Никита Михалков, СССР / Италия / Швейцария
2 августа 1991
Рок ку-ка-ре-ку
, Дон Блат, Гари Голдман, Дэн Куенстер, США / Великобритания / Ирландия
Возвращение в голубую лагуну
, Уильям Э. Грэм, США
3 августа 1991
Мигранты
, Валерий Приемыхов, СССР
14 августа 1991
Обязательства
, Алан Паркер, США / Великобритания
15 августа 1991
Сделано в СССР
, Владимир Шамшурин, СССР
20 августа 1991
Бартон Финк
, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США
23 августа 1991
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
, Саймон Уинсер, США
24 августа 1991
Караван смерти
, Иван Соловов, СССР
30 августа 1991
Умереть заново
, Кеннет Брана, США
6 сентября 1991
Экстаз
, Майкл Толкин, США
9 сентября 1991
Эвард II
, Дерек Джармен, Великобритания
Джонни-замша
, Том Ди Чилло, Франция / США / Швейцария
10 сентября 1991
Беспутная Роза
, Марта Кулидж, США
Подними красный фонарь
, Чжан Имоу, Китай / Гонконг / Тайвань
Год оружия
, Джон Франкенхаймер, США
Король-рыбак
, Терри Гиллиам, США
Моторама
, Бэрри Шилс, США
12 сентября 1991
Бабочки
, Андрей Малюков, СССР
Рай
, Мэри Агнес Донохью, США
24 сентября 1991
Летучий голландец
, Виктор Кузнецов, СССР
27 сентября 1991
Обман
, Дэмиэн Харрис, США
Главная мишень
, Дэвид Хэвенер, Филлип Дж. Рот, США
2 октября 1991
Цареубийца
, Карен Шахназаров, Великобритания / СССР
4 октября 1991
Крик
, Джеффри Хорнадэй, США
8 октября 1991
Пять похищенных монахов
, Исаак Магитон, СССР
10 октября 1991
Привал странников
, Александр Бланк, СССР
11 октября 1991
Умирать не страшно
, Лев Кулиджанов, СССР
Фрэнки и Джонни
, Гэрри Маршалл, США
18 октября 1991
Чужие деньги
, Норман Джуисон, США
25 октября 1991
Кудряшка Сью
, Джон Хьюз, США
Несколько хороших парней
, Роб Райнер, США
Жена мясника
, Терри Хьюз, США
1 ноября 1991
Билли Батгейт
, Роберт Бентон, США
6 ноября 1991
Колдовской апрель
, Майк Ньюэлл, Великобритания
8 ноября 1991
Только бизнес
, Роландо Хадсон, Кевин Хукс, США
13 ноября 1991
Там, где покоится зло
, Чарлз Финч, США
15 ноября 1991
Кафка
, Стивен Содерберг, США / Франция
Мыс страха
, Мартин Скорсезе, США
20 ноября 1991
Дневник наемного убийцы
, Рой Лондон, США
21 ноября 1991
Американская история 2: Фивел едет на Запад
, Саймон Уэллс, Фил Ниббелинк, США
22 ноября 1991
Для парней
, Марк Райделл, США
Семейка Аддамс
, Барри Зонненфельд, США
1 декабря 1991
Любовь
, Валерий Тодоровский, СССР
Крестный отец 3
, Фрэнсис Форд Коппола, США
3 декабря 1991
Звездный путь VI: неоткрытая страна
, Николас Мейер, США
5 декабря 1991
Тени и туман
, Вуди Аллен, США
8 декабря 1991
Капитан Крюк
, Стивен Спилберг, США
10 декабря 1991
Дура
, Алексей Коренев, СССР
Багси
, Барри Левинсон, США
12 декабря 1991
Последний бойскаут
, Тони Скотт, США
15 декабря 1991
Ой, вы, гуси
, Лидия Боброва, СССР
18 декабря 1991
Агенты КГБ тоже влюбляются
, Себастьян Аларкон, СССР
20 декабря 1991
Отец невесты
, Чарльз Шайер, США
21 декабря 1991
Зубастики 3
, Кристин Питерсон, США
25 декабря 1991
Повелитель приливов
, Барбра Стрейзанд, США
Ближний круг
, Андрей Кончаловский, Италия / США / СССР
27 декабря 1991
Жареные зеленые помидоры
, Джон Эвнет, США
29 декабря 1991
Папа, умер Дед мороз!
, Евгений Юфит, СССР
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить