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1 января 1991
Щен из созвездия «Гончих псов»
, Эдуард Гаврилов, СССР
Волкодав
, Михаил Туманишвили, Россия
Линия смерти
, Всеволод Шиловский, СССР
Небеса обетованные
, Эльдар Рязанов, СССР
Дом под звездным небом
, Сергей Соловьев, СССР
Не будите спящую собаку
, Дэвид О. Расселл, США
Пьющие кровь
, Евгений Татарский, Россия
Враг народа – Бухарин
, Леонид Марягин, СССР
17 января 1991
Малина
, Вернер Шрётер, Германия / Австрия
18 января 1991
Белый Клык
, Рэндал Клайзер, США
31 января 1991
Горец 2: Оживление
, Рассел Малкэй, Франция / Великобритания / Аргентина
1 февраля 1991
Бруклинская рокировка
, Стив Рэш, США
4 февраля 1991
В постели с врагом
, Джозеф Рубин, США
8 февраля 1991
Лос-Анджелесская история
, Мик Джексон, США
15 февраля 1991
Одни неприятности
, Дэн Эйкройд, США
Третья планета
, Александр Рогожкин, СССР
17 февраля 1991
Молодая Екатерина
, Майкл Андерсон, США
22 февраля 1991
Он сказал, она сказала
, Мариса Силвер, Кен Куопис, США
Сцены в магазине
, Пол Мазурски, США
23 февраля 1991
The Doors
, Оливер Стоун, США
1 марта 1991
Лапландские сказки
, Владимир Дегтярев, Владимир Полковников, СССР
8 марта 1991
Напролом
, Джон Бэдэм, США
15 марта 1991
Истинное лицо
, Херберт Росс, США
Виновен по подозрению
, Ирвин Уинклер, Франция / США
20 марта 1991
Бездельник
, Ричард Линклейтер, США
22 марта 1991
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
, Майкл Прессман, США / Гонконг
Ножницы
, Фрэнк Де Фелитта, США
Защищая твою жизнь
, Альберт Брукс, США
1 апреля 1991
Кошмар в сумасшедшем доме
, Николай Гусаров, СССР
Пегий пес, бегущий краем моря
, Карен Геворкян, Германия / СССР
5 апреля 1991
Привычка жениться
, Джерри Рис, США
6 апреля 1991
Затерянный в Сибири
, Александр Митта, СССР / Великобритания
12 апреля 1991
Экспромт
, Джеймс Лэпин, Великобритания / Франция
16 апреля 1991
Итало-американец
, Мартин Скорсезе, США
19 апреля 1991
Американский парень
, Мартин Скорсезе, США
Смертельные мысли
, Алан Рудольф, США
20 апреля 1991
Пэрис Траут
, Стивен Джилленхол, США
24 апреля 1991
Умная собачка Соня
, СССР
26 апреля 1991
Оскар
, Джон Лэндис, США
Поцелуй перед смертью
, Джеймс Дирден, США / Великобритания
17 мая 1991
Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке
, Владимир Грамматиков, Россия
20 мая 1991
Тельма и Луиза
, Ридли Скотт, США / Франция
23 мая 1991
Роковая женщина
, Андре Р. Гуттфройнд, США
24 мая 1991
Гудзонский ястреб
, Майкл Леманн, США
Обратная тяга
, Рон Ховард, США
Поймет лишь одинокий
, Крис Коламбус, США
27 мая 1991
Беглец
, Лефтерис Ксанопулос, Греция
31 мая 1991
Мыльная пена
, Майкл Хоффман, США
1 июня 1991
Безумная Лори
, Леонид Нечаев, СССР
4 июня 1991
Штемп
, Геннадий Иванов, СССР
5 июня 1991
Лихорадка джунглей
, Спайк Ли, США
6 июня 1991
Афганский излом
, Владимир Бортко, СССР / Италия
Чокнутые
, Алла Сурикова, СССР
7 июня 1991
Не говори маме, что няня умерла
, Стивен Херек, США
Городские пижоны
, Рон Андервуд, США
14 июня 1991
Робин Гуд: Принц воров
, Кевин Рейнольдс, США
15 июня 1991
Жажда страсти
, Андрей Харитонов, СССР
20 июня 1991
Выбор оружия
, Ален Корно, Франция
21 июня 1991
Умереть молодым
, Джоэл Шумахер, США
22 июня 1991
Счастливые дни
, Алексей Балабанов, СССР
28 июня 1991
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
, Дэвид Цукер, США
Свидетельство красотой
, Алексей Праздников, СССР
2 июля 1991
Ребята с улицы
, Джон Синглтон, США
4 июля 1991
Дорога в ад
, Эйт Де Йонг, США
9 июля 1991
За последней чертой
, Николай Стамбула, СССР
10 июля 1991
Кое-что о Генри
, Майк Николс, США
Феофания, рисующая смерть
, Владимир Алеников, Россия
12 июля 1991
На гребне волны
, Кэтрин Бигелоу, США
19 июля 1991
Новые приключения Билла и Теда
, Питер Хьюитт, США
20 июля 1991
Мой личный штат Айдахо
, Гас Ван Сент, США
31 июля 1991
Горячие головы
, Джим Абрахамс, США
1 августа 1991
Автостоп
, Никита Михалков, СССР / Италия / Швейцария
2 августа 1991
Возвращение в голубую лагуну
, Уильям Э. Грэм, США
Рок ку-ка-ре-ку
, Дон Блат, Гари Голдман, Дэн Куенстер, США / Великобритания / Ирландия
3 августа 1991
Мигранты
, Валерий Приемыхов, СССР
14 августа 1991
Обязательства
, Алан Паркер, США / Великобритания
15 августа 1991
Сделано в СССР
, Владимир Шамшурин, СССР
20 августа 1991
Бартон Финк
, Джоэл Коэн, Итан Коэн, США
23 августа 1991
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
, Саймон Уинсер, США
24 августа 1991
Караван смерти
, Иван Соловов, СССР
30 августа 1991
Умереть заново
, Кеннет Брана, США
6 сентября 1991
Экстаз
, Майкл Толкин, США
9 сентября 1991
Эвард II
, Дерек Джармен, Великобритания
Джонни-замша
, Том ДиЧилло, Франция / США / Швейцария
10 сентября 1991
Король-рыбак
, Терри Гиллиам, США
Подними красный фонарь
, Чжан Имоу, Китай / Гонконг / Тайвань
Беспутная Роза
, Марта Кулидж, США
Моторама
, Бэрри Шилс, США
Год оружия
, Джон Франкенхаймер, США
12 сентября 1991
Рай
, Мэри Агнес Донохью, США
Бабочки
, Андрей Малюков, СССР
24 сентября 1991
Летучий голландец
, Виктор Кузнецов, СССР
27 сентября 1991
Обман
, Дэмиэн Харрис, США
Главная мишень
, Дэвид Хэвенер, Филлип Дж. Рот, США
2 октября 1991
Цареубийца
, Карен Шахназаров, Великобритания / СССР
4 октября 1991
Крик
, Джеффри Хорнадэй, США
8 октября 1991
Пять похищенных монахов
, Исаак Магитон, Россия
10 октября 1991
Привал странников
, Александр Бланк, СССР
11 октября 1991
Фрэнки и Джонни
, Гэрри Маршалл, США
Умирать не страшно
, Лев Кулиджанов, СССР
18 октября 1991
Чужие деньги
, Норман Джуисон, США
25 октября 1991
Несколько хороших парней
, Роб Райнер, США
Жена мясника
, Терри Хьюз, США
Кудряшка Сью
, Джон Хьюз, США
1 ноября 1991
Билли Батгейт
, Роберт Бентон, США
6 ноября 1991
Колдовской апрель
, Майк Ньюэлл, Великобритания
8 ноября 1991
Только бизнес
, Кевин Хукс, Роландо Хадсон, США
13 ноября 1991
Там, где покоится зло
, Чарлз Финч, США
15 ноября 1991
Мыс страха
, Мартин Скорсезе, США
Кафка
, Стивен Содерберг, США / Франция
20 ноября 1991
Дневник наемного убийцы
, Рой Лондон, США
21 ноября 1991
Американская история 2: Фивел едет на Запад
, Саймон Уэллс, Фил Ниббелинк, США
22 ноября 1991
Семейка Аддамс
, Барри Зонненфельд, США
Для парней
, Марк Райделл, США
1 декабря 1991
Крестный отец 3
, Фрэнсис Форд Коппола, США
Любовь
, Валерий Тодоровский, СССР
3 декабря 1991
Звездный путь VI: неоткрытая страна
, Николас Мейер, США
5 декабря 1991
Тени и туман
, Вуди Аллен, США
8 декабря 1991
Капитан Крюк
, Стивен Спилберг, США
10 декабря 1991
Багси
, Барри Левинсон, США
Дура
, Алексей Коренев
12 декабря 1991
Последний бойскаут
, Тони Скотт, США
15 декабря 1991
Ой, вы, гуси
, Лидия Боброва, Россия / СССР
18 декабря 1991
Агенты КГБ тоже влюбляются
, Себастьян Аларкон, Россия
20 декабря 1991
Отец невесты
, Чарльз Шайер, США
21 декабря 1991
Зубастики 3
, Кристин Питерсон, США
25 декабря 1991
Ближний круг
, Андрей Кончаловский, Италия / США / Россия
Повелитель приливов
, Барбра Стрейзанд, США
27 декабря 1991
Жареные зеленые помидоры
, Джон Эвнет, США
29 декабря 1991
Папа, умер Дед мороз!
, Евгений Юфит, СССР
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