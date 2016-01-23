Любовь и дружба, 2016

Перед вами экранизация единственной юмористической книги культовой писательницы Джейн Остин. Роман «Любовь и дружба» является пародийным, поэтому вас ждёт нечто совершенно новое и отличное от того, что вы видели прежде. Режиссёром стал Уит Стиллман, номинант на Оскар за фильм «Золотая молодёжь». Он же написал сценарий и выступил в качестве одного из продюсеров картины. В ленте «Любовь и дружба» сыграли известные британские актёры: Кейт Бекинсейл («Другой мир», «Ван Хельсинг»), Дженн Мюррей из «Бруклина», популярный комик Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней») и другие. Также к ним присоединилась американка Хлоя Севиньи («Американская история ужасов», «Парни не плачут»).

В центре сюжета картины «Любовь и дружба» Сюзен Вернон. Ей уже 35 лет, и после смерти мужа она больше всего на свете желает выдать дочь замуж за состоятельного молодого человека. Дело в том, что усопший оставил после себя много долгов, за которые пришлось расплатиться родовым поместьем. У Сюзен не остаётся другого выхода, кроме как уехать к родственникам. Там она заводит судьбоносные знакомства и переворачивает жизнь провинциалов с ног на голову.