Любовь и дружба, 2016

Перед вами экранизация единственной юмористической книги культовой писательницы Джейн Остин. Роман «Любовь и дружба» является пародийным, поэтому вас ждёт нечто совершенно новое и отличное от того, что вы видели прежде. Режиссёром стал Уит Стиллман, номинант на Оскар за фильм «Золотая молодёжь». Он же написал сценарий и выступил в качестве одного из продюсеров картины. В ленте «Любовь и дружба» сыграли известные британские актёры: Кейт Бекинсейл («Другой мир», «Ван Хельсинг»), Дженн Мюррей из «Бруклина», популярный комик Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней») и другие. Также к ним присоединилась американка Хлоя Севиньи («Американская история ужасов», «Парни не плачут»).
В центре сюжета картины «Любовь и дружба» Сюзен Вернон. Ей уже 35 лет, и после смерти мужа она больше всего на свете желает выдать дочь замуж за состоятельного молодого человека. Дело в том, что усопший оставил после себя много долгов, за которые пришлось расплатиться родовым поместьем. У Сюзен не остаётся другого выхода, кроме как уехать к родственникам. Там она заводит судьбоносные знакомства и переворачивает жизнь провинциалов с ног на голову.
- Книга Джейн Остин «Любовь и дружба» ещё не разу не экранизировалась, в отличие от прочих произведений автора, у каждого из которых уже по несколько экранных адаптаций
- Роман написан в эпистолярном жанре, и режиссёр Уит Стиллман случайно наткнулся на него в 90-х, когда читал «Нортенгерское аббатство»
- Роль леди Сюзен изначально могла достаться актрисе Сиенне Миллер
Прекрасная молодая вдова леди Сьюзан приезжает в имение семьи покойного мужа переждать, пока в высшем обществе перестанут судачить о ее похождениях, и придумать, как поправить свое финансовое положение. Не теряя времени даром, она решает подыскать богатого мужа себе и своей юной дочери. В ход идут не только красота и обаяние, но и острый насмешливый ум и невероятный талант плести интриги.
Во-первых, чувствуешь себя эдаким первопроходцем – фильм еще не вышел в прокат, а… Читать дальше…
юмор всё же был.
упростили романчик до анекдотика, каждый персонаж подписали (комиксы прям!), чтобы зритель не подзапутался.
актёры не… Читать дальше…