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Любовь и дружба Любовь и дружба
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Love & Friendship

Любовь и дружба, 2016

2016 / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами экранизация единственной юмористической книги культовой писательницы Джейн Остин. Роман «Любовь и дружба» является пародийным, поэтому вас ждёт нечто совершенно новое и отличное от того, что вы видели прежде. Режиссёром стал Уит Стиллман, номинант на Оскар за фильм «Золотая молодёжь». Он же написал сценарий и выступил в качестве одного из продюсеров картины. В ленте «Любовь и дружба» сыграли известные британские актёры: Кейт Бекинсейл («Другой мир», «Ван Хельсинг»), Дженн Мюррей из «Бруклина», популярный комик Стивен Фрай («Шерлок Холмс: Игра теней») и другие. Также к ним присоединилась американка Хлоя Севиньи («Американская история ужасов», «Парни не плачут»).

В центре сюжета картины «Любовь и дружба» Сюзен Вернон. Ей уже 35 лет, и после смерти мужа она больше всего на свете желает выдать дочь замуж за состоятельного молодого человека. Дело в том, что усопший оставил после себя много долгов, за которые пришлось расплатиться родовым поместьем. У Сюзен не остаётся другого выхода, кроме как уехать к родственникам. Там она заводит судьбоносные знакомства и переворачивает жизнь провинциалов с ног на голову.  

- Книга Джейн Остин «Любовь и дружба» ещё не разу не экранизировалась, в отличие от прочих произведений автора, у каждого из которых уже по несколько экранных адаптаций

- Роман написан в эпистолярном жанре, и режиссёр Уит Стиллман случайно наткнулся на него в 90-х, когда читал «Нортенгерское аббатство»

- Роль леди Сюзен изначально могла достаться актрисе Сиенне Миллер

 

 

Прекрасная молодая вдова леди Сьюзан приезжает в имение семьи покойного мужа переждать, пока в высшем обществе перестанут судачить о ее похождениях, и придумать, как поправить свое финансовое положение. Не теряя времени даром, она решает подыскать богатого мужа себе и своей юной дочери. В ход идут не только красота и обаяние, но и острый насмешливый ум и невероятный талант плести интриги.

7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 августа 2016
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 12+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Уит Стиллман
Уит Стиллман
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Завьер Сэмюэл
Завьер Сэмюэл
Эмма Гринвелл
Эмма Гринвелл
Джастин Эдвардс
Джастин Эдвардс
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Постер фильма Любовь и дружба 4 постера
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Красивой женщине позволено всё. Тратить мужнины денежки?  – а почему бы и нет?! Пустить его по миру? – да проще простого! Любовника завести? – ну, лишь бы никто не узнал… Впрочем, даже если узнают, черноглазая  хищница всегда выкрутится, будьте покойны. Конечно, менее обаятельные (а потому и более добродетельные) особи женского пола таких «чаровниц» не любят, ну так кто же их спрашивает?! Миром правят, увы, не они… Кейт Бекинсейл …
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Инга Сулим 11 августа 2016, 15:19
Оказаться на пресс-показе фильма – всегда волнующе – интересно.
Во-первых, чувствуешь себя эдаким первопроходцем – фильм еще не вышел в прокат, а… Читать дальше…
alex 4 сентября 2016, 14:42
[sleep]
юмор всё же был.
упростили романчик до анекдотика, каждый персонаж подписали (комиксы прям!), чтобы зритель не подзапутался.
актёры не… Читать дальше…
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17 августа 2016 16:17
В Санкт-Петербурге прошел показ фильма «Любовь и дружба» Вчера на Ленфильме прошел закрытый пресс-показ фильма «Любовь и дружба» режиссера Уита Стиллмана. Показ организовал портал «Киноафиша.инфо» совместно с прокатчиком
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11 августа 2016 14:56
Закрытая премьера фильма «Любовь и дружба» на «Ленфильме» Киноафиша.инфо совместно с прокатчиком «Экспонента» организует эксклюзивный пресс-показ фильма «Любовь и дружба», который состоится на «Ленфильме» 10
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8 августа 2016 12:54
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