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Годзилла: Возрождение
Shin Gojira
Годзилла: Возрождение, 2016
2016 / Япония / США
Трейлер
6.8
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
фантастика
ужасы
боевик
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6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2016
Премьера в России
25 июля 2016
Премьера в мире
25 июля 2016
Режиссер
Хидэаки Анно
В ролях
Сатоми Исихара
Ютака Такэноути
Хироки Хасегава
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в
подборках
Все части «Годзиллы»
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Японская кинокомпания Toho анонсировала новый фильм о Годзилле
Будущая картина о культовом атомном ящере не будет связана с недавними голливудскими лентами.
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4 ноября 2022 12:05
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