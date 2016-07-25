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Годзилла: Возрождение Годзилла: Возрождение
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Shin Gojira

Годзилла: Возрождение, 2016

2016 / Япония / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 июля 2016
Премьера в мире 25 июля 2016
Режиссер
Хидэаки Анно
В ролях
Сатоми Исихара
Ютака Такэноути
Хироки Хасегава
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Японская кинокомпания Toho анонсировала новый фильм о Годзилле Будущая картина о культовом атомном ящере не будет связана с недавними голливудскими лентами.
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4 ноября 2022 12:05
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