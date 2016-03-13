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Chicken People
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Chicken People

Chicken People, 2016

2016 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 сентября 2016
Премьера в мире 13 марта 2016
Режиссер
Николь Лукас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Chicken People 2 постера
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