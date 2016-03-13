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Chicken People
Chicken People
Chicken People, 2016
2016 / США
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
документальный
комедия
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7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в России
23 сентября 2016
Премьера в мире
13 марта 2016
Режиссер
Николь Лукас
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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