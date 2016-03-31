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Герой, 2016

2016 / Россия
6.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Практически со всех сторон это кино ознаменовано дебютами на большом экране. Известный телевизионный актёр Юрий Васильев ставит свой второй полнометражный фильм после вышедшего в 2010 году «Продавца игрушек». Сценарий совместно написали Ольга Погодина-Кузьмина, имеющая весьма скромный опыт, а также Наталия Дорошкевич, для которой этот проект является первым в карьере. Дима Билан, которого зрители привыкли видеть по большей части на музыкальных каналах, пробует себя в качестве актёра серьёзного кино. А вот Светлана Иванова («Одна ночь любви», «Легенда №17»), а также исполнители второстепенных ролей в отличие от остальных уже успели заявить о себе ранее на всю страну.

 

Картина примечательна тем, что актёры, исполнившие главные роли, играют сразу двух персонажей: себя и своих предков. Это история судьбоносного знакомства и любви княжны Веры Чернышевой и поручика Андрея Долматова. Молодых людей моментально охватывает сильное чувство, которое они намерены воплотить в браке. Но беспощадная война рушит их планы. Оба вынуждены встать на защиту Родины. Каждый из них подвергается тяжким испытаниями, и обоих с губительной силой душит разлука. Однако настоящая любовь способна преодолеть любые препятствия, особенно когда это было предначертано свыше много лет тому назад.

- Дебют певца Димы Билана на большом экране;

- Для роли поручика Андрея Долматова Дима Билан брал уроки верховой езды и учился фехтованию;

- Рабочее название фильма «Музыка во льду»;

- Режиссер Юрий Васильев появился в картине в образе священника;

- Главную роль в фильме мог исполнить Данила Козловский;

Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, любовь… впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг — катастрофа. Первая мировая война уводит его на фронт, а ее — медсестрой в госпиталь. Мир перевернулся, он охвачен ненавистью, злобой, жаждой власти. Одна война сменяет другую. Люди делятся на два враждующих лагеря, начинают судить друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь времени губит все на своем пути, но любовь — бессмертна, она соединяет несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет.

6.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 марта 2016
Премьера в мире 31 марта 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Юрий Васильев
В ролях
Дима Билан
Дима Билан
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Александр Балуев
Александр Балуев
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Все актеры и съемочная группа
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Билан нашего времени Новому фильму Юрия Васильева повезло, ведь полные залы ему заведомо гарантированы. Не имеет значения, о чём будет фильм, так как девушки всё равно толпами пойдут смотреть на любимого Диму Билана в большом разрешении. Певец уже отсидел своё в большом красном кресле на «Первом канале», объездил с гастролями всю Россию и побывал на двух «Евровидениях». Его музыкальные достижения действительно поражают, но вот актёрские он демонстрирует впервые. Поэтому,…
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