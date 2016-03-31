Герой, 2016

Практически со всех сторон это кино ознаменовано дебютами на большом экране. Известный телевизионный актёр Юрий Васильев ставит свой второй полнометражный фильм после вышедшего в 2010 году «Продавца игрушек». Сценарий совместно написали Ольга Погодина-Кузьмина, имеющая весьма скромный опыт, а также Наталия Дорошкевич, для которой этот проект является первым в карьере. Дима Билан, которого зрители привыкли видеть по большей части на музыкальных каналах, пробует себя в качестве актёра серьёзного кино. А вот Светлана Иванова («Одна ночь любви», «Легенда №17»), а также исполнители второстепенных ролей в отличие от остальных уже успели заявить о себе ранее на всю страну.

Картина примечательна тем, что актёры, исполнившие главные роли, играют сразу двух персонажей: себя и своих предков. Это история судьбоносного знакомства и любви княжны Веры Чернышевой и поручика Андрея Долматова. Молодых людей моментально охватывает сильное чувство, которое они намерены воплотить в браке. Но беспощадная война рушит их планы. Оба вынуждены встать на защиту Родины. Каждый из них подвергается тяжким испытаниями, и обоих с губительной силой душит разлука. Однако настоящая любовь способна преодолеть любые препятствия, особенно когда это было предначертано свыше много лет тому назад.