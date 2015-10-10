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В погоне за Майлзом В погоне за Майлзом
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Miles Ahead

В погоне за Майлзом, 2015

2015 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Нью-Йорк, ноябрь 1945 года. Начинающий талантливый музыкант Майлс Дейвис входит в квинтет выдающего джазмена Чарли Паркера. Со временем молодой трубач вырабатывает свой неповторимый стиль звучания. «В мертвой музыке мелодия погибает, все дело в импровизации», — говорил Майлс Дейвис. Постепенно музыкант приобретает огромную популярность и славу не только в США, но и за пределами страны. Дейвис вносит огромный вклад в развитие акустического джаза. Музыкальные новшества знаменитого трубача становятся ориентиром для композиторов на ближайшие полсотни лет. Карьера джазмена была неровной. Дейвис переживал тяжелые периоды депрессии из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 сентября 2016
Премьера онлайн 17 июля 2016
Премьера в мире 10 октября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Дон Чидл
Дон Чидл
В ролях
Дон Чидл
Дон Чидл
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Эмаяци Коринеальди
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В погоне за Майлзом 2 постера
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саундтрек фильма В погоне за Майлзом
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