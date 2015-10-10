В погоне за Майлзом, 2015

Нью-Йорк, ноябрь 1945 года. Начинающий талантливый музыкант Майлс Дейвис входит в квинтет выдающего джазмена Чарли Паркера. Со временем молодой трубач вырабатывает свой неповторимый стиль звучания. «В мертвой музыке мелодия погибает, все дело в импровизации», — говорил Майлс Дейвис. Постепенно музыкант приобретает огромную популярность и славу не только в США, но и за пределами страны. Дейвис вносит огромный вклад в развитие акустического джаза. Музыкальные новшества знаменитого трубача становятся ориентиром для композиторов на ближайшие полсотни лет. Карьера джазмена была неровной. Дейвис переживал тяжелые периоды депрессии из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю.