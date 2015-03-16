Закон рынка, 2016

Этой весной вас ждёт огромное количество французского кино на российских экранах, представленное как известными режиссёрами, так и новичками. Лента «Закон рынка» уже успела проявить себя в Каннах и, наконец, дошла до нашего проката. Режиссёром стал начинающий Стефан Бризе. Начинающий он потому, что снимает редко, а парадокс в том, что ему уже целых 49 лет. Но для кинематографа это частая практика. Главную роль исполнил ветеран французских фильмов Венсан Линдон, не Кассель, но тоже большой талант. Его лучшими фильмами стали «Прекрасная зелёная» и «Всё ради неё». За роль в ленте «Закон рынка» он завоевал сразу две победы: на «Каннском кинофестивале» и на премии «Сезар».

После пятнадцати месяцев безработицы Тьерри, которому уже за пятьдесят, все еще ищет работу, и одно разочарование сменяется другим. Вместе с женой ему приходится разделять все более ограниченный бюджет, поскольку их сбережения постепенно заканчиваются. Они стараются любой ценой сэкономить на самое необходимое: плату за квартиру и учебу своего сына Матье, подростка с детским церебральным параличом. В конце концов Тьерри устраивается на работу охранником в супермаркете. Он отвечает за наблюдение за клиентами, а также за своими коллегами и ежедневно сталкивается с трудными социальными ситуациями. Одна из них в конце концов ставит Тьерри в положение, где он может потерять работу, если послушает голос сердца…