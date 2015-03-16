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La loi du marché

Закон рынка, 2016

2016 / Франция
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Этой весной вас ждёт огромное количество французского кино на российских экранах, представленное как известными режиссёрами, так и новичками. Лента «Закон рынка» уже успела проявить себя в Каннах и, наконец, дошла до нашего проката. Режиссёром стал начинающий Стефан Бризе. Начинающий он потому, что снимает редко, а парадокс в том, что ему уже целых 49 лет. Но для кинематографа это частая практика. Главную роль исполнил ветеран французских фильмов Венсан Линдон, не Кассель, но тоже большой талант. Его лучшими фильмами стали «Прекрасная зелёная» и «Всё ради неё». За роль в ленте «Закон рынка» он завоевал сразу две победы: на «Каннском кинофестивале» и на премии «Сезар».

После пятнадцати месяцев безработицы Тьерри, которому уже за пятьдесят, все еще ищет работу, и одно разочарование сменяется другим. Вместе с женой ему приходится разделять все более ограниченный бюджет, поскольку их сбережения постепенно заканчиваются. Они стараются любой ценой сэкономить на самое необходимое: плату за квартиру и учебу своего сына Матье, подростка с детским церебральным параличом. В конце концов Тьерри устраивается на работу охранником в супермаркете. Он отвечает за наблюдение за клиентами, а также за своими коллегами и ежедневно сталкивается с трудными социальными ситуациями. Одна из них в конце концов ставит Тьерри в положение, где он может потерять работу, если послушает голос сердца… 

  • На Каннском кинофестивале 2015 Винсент Линдон получил награду за лучшую мужскую роль. За эту роль он также получил премию Люмьера за лучшую мужскую роль, а также премию Сезара за лучшую мужскую роль в следующем году.
  • За время проката фильм собрал в кинотеатрах на родине более миллиона зрителей, а кассовые сборы в одной только Франции позволили окупить его производственный бюджет в два с половиной раза.
  • Все роли, кроме главной роли Тьерри, исполняют непрофессиональные актеры, реальная работа которых аналогична работе интерпретируемого ими персонажа. Роль сына Тьерри исполняет молодой человек, действительно страдающий от ДЦП.
  • Фильм снимался в Бюсси-Сен-Антуан: сцены работы Тьерри снимались в настоящем супермаркете «Кора Валь д'Йерр II», а эпизоды с передвижным домом были сделаны в Обвервиле.

Тьерри 51 год, его жизнь не проста, но он умеет находить счастье в сиюминутных радостях. После почти двух лет безработицы и жизни на пособии он наконец поступает на новую работу. Однако вскоре Тьерри сталкивается с непростой дилеммой. Согласится ли он на роль детектива, и как далеко сможет зайти в страхе потерять долгожданную работу?

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 мая 2016
Премьера в мире 16 марта 2015
Возраст 12+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Стефан Бризе
Стефан Бризе
В ролях
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Карин де Мирбек
Маттье Шаллер
Маттье Шаллер
Ксавьер Мэтью
Ксавьер Мэтью
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Закон рынка 3 постера
Каннский кинофестиваль Лучший актер
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Ищу работу Последние фильмы французского режиссёра Стефана Бризе в главной роли с Венсаном Линдоном уже успели заявить о себе на всевозможных премиях и фестивалях. Их новая совместная работа «Закон рынка» была показана на Каннском кинофестивале, и ей удалось забрать сразу 2 награды. И это именно то самое фестивальное кино, которое в полной мере отражает всю суть этого явления. Фильм представляет собой социальную драму о человеке, погрязшем в беспощадной системе рынка труда.…
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28 апреля 2016 15:59
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