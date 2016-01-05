Шоколад, 2016

Это биографическая лента о первом чернокожем циркаче в истории Франции. Фильм снял обладатель «Пальмовой ветви» Рошди Зем, который является также известным у себя на родине актёром. Это четвёртая картина Зема в качестве режиссёра и первая с таким известным актёром. Главную роль исполнил знакомый всем по драматической комедии «1+1» Омар Си. С ним также сыграл Джеймс Тьерре из Швейцарии, которого можно увидеть в ленте с Леонардо ДиКаприо «Полное затмение».
В 1897 году темнокожий мужчина, сын бывшего кубинского раба, играет небольшую роль каннибала Кананги в скромном цирке Дельво. Режиссер просит Джорджа Футтита, белого клоуна, разнообразить свою программу, и ему приходит в голову идея поставить номер с Канангой: белый авторитарный клоун и темнокожий козел отпущения по имени Шоколад. Их хорошо принимают, и вскоре дуэт становится известен по всей Франции. Однако, пока Футтит незаслуженно стяжает все больше славы и денег, Шоколад становится жертвой зависти и расизма французского общества, что неизбежно приводит его к падению…
Франция, конец 19-го века, в центре сюжета история человека, который на своем опыте прочувствовал выражение «смех сквозь слезы». Главный герой – африканец, он стал первым в истории Франции чернокожим клоуном, выступающим на арене популярного цирка. Выступает он не один, а вместе со своим напарником (когда-то тот был звездой цирка, со временем его карьера пошла на спад и только благодаря столь необычному дуэту он вновь стал популярен). Белый и черный клоун выступают с остроумными репризами, публика им рукоплещет. И все бы ничего, но все их номера построены на том, что белый клоун издевается над черным, всячески унижает и обижает его, и это невероятно нравится публике. Особенно обидно становится, когда зрители выкрикивают оскорбления и подначивают белого клоуна жестче издеваться над компаньоном. Слава чернокожему цирковому артисту дается слишком дорогой ценой.
Хотя этот фильм о цирке и о клоунах, смеяться зрителю не придется. Режиссер решил экранизировать реальную грустную историю одного темнокожего беглого раба, который стал первым в мире клоуном с темным цветом кожи, выступающим в цирке.