Шоколад, 2016

Это биографическая лента о первом чернокожем циркаче в истории Франции. Фильм снял обладатель «Пальмовой ветви» Рошди Зем, который является также известным у себя на родине актёром. Это четвёртая картина Зема в качестве режиссёра и первая с таким известным актёром. Главную роль исполнил знакомый всем по драматической комедии «1+1» Омар Си. С ним также сыграл Джеймс Тьерре из Швейцарии, которого можно увидеть в ленте с Леонардо ДиКаприо «Полное затмение».

В 1897 году темнокожий мужчина, сын бывшего кубинского раба, играет небольшую роль каннибала Кананги в скромном цирке Дельво. Режиссер просит Джорджа Футтита, белого клоуна, разнообразить свою программу, и ему приходит в голову идея поставить номер с Канангой: белый авторитарный клоун и темнокожий козел отпущения по имени Шоколад. Их хорошо принимают, и вскоре дуэт становится известен по всей Франции. Однако, пока Футтит незаслуженно стяжает все больше славы и денег, Шоколад становится жертвой зависти и расизма французского общества, что неизбежно приводит его к падению…