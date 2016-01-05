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Chocolat

Шоколад, 2016

2016 / Франция
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это биографическая лента о первом чернокожем циркаче в истории Франции. Фильм снял обладатель «Пальмовой ветви» Рошди Зем, который является также известным у себя на родине актёром. Это четвёртая картина Зема в качестве режиссёра и первая с таким известным актёром. Главную роль исполнил знакомый всем по драматической комедии «1+1» Омар Си. С ним также сыграл Джеймс Тьерре из Швейцарии, которого можно увидеть в ленте с Леонардо ДиКаприо «Полное затмение».

В 1897 году темнокожий мужчина, сын бывшего кубинского раба, играет небольшую роль каннибала Кананги в скромном цирке Дельво. Режиссер просит Джорджа Футтита, белого клоуна, разнообразить свою программу, и ему приходит в голову идея поставить номер с Канангой: белый авторитарный клоун и темнокожий козел отпущения по имени Шоколад. Их хорошо принимают, и вскоре дуэт становится известен по всей Франции. Однако, пока Футтит незаслуженно стяжает все больше славы и денег, Шоколад становится жертвой зависти и расизма французского общества, что неизбежно приводит его к падению… 

  • Фильм основан на реальной истории Рафаэля Падильи, темнокожего клоуна, имевшего афро-кубинское происхождение и выступавшего в цирках Франции в начале XX века.
  • В фильме показано, как Футтит и Шоколада снимают Луи и Огюст Люмьер, знаменитые режиссеры-первопроходцы немого кино и монтажа. Во время финальных титров картины показан документальный фильм Люмьеров «Подвижное кресло» с участием настоящих клоунов.
  • Джеймс Тьерре, сыгравший роль белого клоуна, действительно является популярным во Франции цирковым артистом и акробатом. Кроме того, он – внук великого Чарли Чаплина, другого пионера немого кино и классика мирового кинематографа.

Франция, конец 19-го века, в центре сюжета история человека, который на своем опыте прочувствовал выражение «смех сквозь слезы». Главный герой – африканец, он стал первым в истории Франции чернокожим клоуном, выступающим на арене популярного цирка. Выступает он не один, а вместе со своим напарником (когда-то тот был звездой цирка, со временем его карьера пошла на спад и только благодаря столь необычному дуэту он вновь стал популярен). Белый и черный клоун выступают с остроумными репризами, публика им рукоплещет. И все бы ничего, но все их номера построены на том, что белый клоун издевается над черным, всячески унижает и обижает его, и это невероятно нравится публике. Особенно обидно становится, когда зрители выкрикивают оскорбления и подначивают белого клоуна жестче издеваться над компаньоном. Слава чернокожему цирковому артисту дается слишком дорогой ценой.

Хотя этот фильм о цирке и о клоунах, смеяться зрителю не придется. Режиссер решил экранизировать реальную грустную историю одного темнокожего беглого раба, который стал первым в мире клоуном с темным цветом кожи, выступающим в цирке.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 мая 2016
Премьера в мире 5 января 2016
Возраст 12+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Рошди Зем
Рошди Зем
В ролях
Омар Си
Омар Си
Джеймс Тьерре
Джеймс Тьерре
Ноэми Львовски
Ноэми Львовски
Фредерик Пьеро
Фредерик Пьеро
Элена Субейран
Элена Субейран
Все актеры и съемочная группа
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Шоколад
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Быть собой На экраны выходит драма «Шоколад» француза Рошди Зема – о том, как Франция переживала колониальный опыт и расовые предрассудки. Их называли Футит и Шоколад, и эта история имела место в реальности. В конце 19 века на всю галльскую столицу гремела слава уникального циркового дуэта – белого клоуна и чернокожего. Родившийся на Кубе Рафаэль (в ту пору его еще не звали Шоколадом) провел  тяжелое детство на территории колонии, был продан в рабство, откуда…
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