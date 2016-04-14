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Русские евреи. Часть 1
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Русские евреи. Часть 1, 2016

2016 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 апреля 2016
Премьера в мире 14 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Сергей Нурмамед
Сергей Нурмамед
В ролях
Леонид Парфенов
Леонид Парфенов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Русские евреи. Часть 1 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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15 ноября 2016 15:44
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