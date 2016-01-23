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Капитан Фантастик Капитан Фантастик
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Captain Fantastic

Капитан Фантастик, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Капитан Фантастик» – это  второй полнометражный проект актёра Мэтта Роса («Авиатор», «Американский психопат») после ленты «28 спален». Картина была представлена на фестивале «Сандэнс», а также показана на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Главную роль исполнил Вигго Мортенсен из трилогии «Властелин колец». А его экранных детей сыграли начинающие актёры, среди которых Джордж МакКэй («11.22.63»), Саманта Ислер («Сверхъестественное»), Анналиса Бассо («Окулус», «Настоящая кровь») и Шри Крукс из 5 сезона «Американской истории ужасов».

Фильм «Капитан Фантастик» расскажет историю самой необычной в мире семьи. Когда-то давно отец принял решение воспитывать своих детей вдали от цивилизации. С самого рождения они изучали мир сквозь призму опыта и книг. Благодаря этому, они обрели чистое, незатуманенное сознание, отличное от того, к которому мы привыкли. Но мать семейства неожиданно умирает, и забота о детях падает на плечи отца. Чтобы поехать на похороны, семейке придётся погрузиться в автобус и отправиться в мир небоскрёбов, покупной еды и дорог. В городе их ждёт очередное испытание, когда члены семьи погибшей пытаются присвоить себе опеку над детьми, так как не одобряют методы Капитана Фантастика.

- Фильм одержал победу в категории «Особый взгляд» Каннского фестиваля за режиссуру

- Декорации всего жилища семейства Кэш были выстроены практически на пустом месте художником Расселом Барнсом

- Перед началом съёмок актёры отправились в учебный лагерь на две недели. Там они занимались самой разнообразной деятельностью: учились набивать чучел, тренировались в скалолазании и осваивали боевые искусства

Они говорят на нескольких языках, знают квантовую физику и разбираются в философии. Они умеют охотиться и обращаться с оружием. Они живут в лесу в полной гармонии с природой. Лишь стечение обстоятельств заставляет их покинуть родной дом и отправиться в большой город. Что будет, когда они столкнутся с цивилизацией, когда на них обрушиться первая любовь и мир гаджетов и социальных сетей?

7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 августа 2016
Премьера онлайн 2 октября 2018
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Мэтт Росс
Мэтт Росс
В ролях
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Анналиса Бассо
Анналиса Бассо
Николас Хэмилтон
Николас Хэмилтон
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Капитан Фантастик 4 постера
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Капитан Фантастик
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 «Ты худшее, что случилось в моей жизни, - сказал Бену его тесть. – И если заявишься на похороны своей жены, я выдам тебя полиции». Впрочем, рассерженного старика можно понять: лет двадцать назад небритый хиппи по имени Бен (Вигго Мортенсен) увел у него любимое чадо – дочь Лесли. Та не просто вышла замуж – она уехала в несусветную глушь, а потом и вовсе переселилась со своим «волосатиком» в лес. Подальше от цивилизации. Подальше от «звериного…
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Андрей 22 апреля 2019, 13:29
после Зелёной Книги решили посмотреть еще работы господина Арагорна ;))
и этот фильм классный! сюжет, конечно, еще тот...
рекомендую к… Читать дальше…
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Пусть батя услышит: 7 образов отца в кино 23 февраля в прокат выходит комедия «Батя» от телеканала ТНТ4. Владимир Вдовиченков исполнил там роль отца, который воспитывает ребенка в 90-е. Спустя годы сын вырос, женился и завел собственных детей, но закопался в комплексах из-за «неидеального» воспитания. Разбираемся, какие еще образы отцов встречались в кино за последние годы.  
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