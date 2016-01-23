Капитан Фантастик, 2016

«Капитан Фантастик» – это второй полнометражный проект актёра Мэтта Роса («Авиатор», «Американский психопат») после ленты «28 спален». Картина была представлена на фестивале «Сандэнс», а также показана на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Главную роль исполнил Вигго Мортенсен из трилогии «Властелин колец». А его экранных детей сыграли начинающие актёры, среди которых Джордж МакКэй («11.22.63»), Саманта Ислер («Сверхъестественное»), Анналиса Бассо («Окулус», «Настоящая кровь») и Шри Крукс из 5 сезона «Американской истории ужасов».

Фильм «Капитан Фантастик» расскажет историю самой необычной в мире семьи. Когда-то давно отец принял решение воспитывать своих детей вдали от цивилизации. С самого рождения они изучали мир сквозь призму опыта и книг. Благодаря этому, они обрели чистое, незатуманенное сознание, отличное от того, к которому мы привыкли. Но мать семейства неожиданно умирает, и забота о детях падает на плечи отца. Чтобы поехать на похороны, семейке придётся погрузиться в автобус и отправиться в мир небоскрёбов, покупной еды и дорог. В городе их ждёт очередное испытание, когда члены семьи погибшей пытаются присвоить себе опеку над детьми, так как не одобряют методы Капитана Фантастика.