Party-zan фильм, 2016

Неудачливые программист и бизнесмен хотят заработать много денег и решают заняться кино. Они должны снять военные сцены для московской киногруппы, но это оказывается не так просто…

Программиста Дениса уволили из компании «Фангейминг», а предприниматель Алексей устал от постоянных неудач в бизнесе. Совсем отчаявшись, ребята выбирают новую для себя сферу – кинематограф. Они приходят к модному московскому режиссеру и представляются успешными белорусскими продюсерами, готовыми к любым задачам. Им доверяют снять военные сцены для фильма «Брестский перелом» – блокбастера с Гошей Куценко, Данилой Козловским и Ренатой Литвиновой.

Однако все идет не так. По дороге из Минска в Брест герои теряют сумку с деньгами для фильма, и теперь за это им грозит тюрьма. На помощь приходит брестская девушка Марта. Она поит режиссера самогоном, из-за чего он проводит все съемки в забвении, а оператора отправляет в больницу, сломав ему ногу. В результате Алексей и Денис улаживают проблемы, снимают фильм без московской группы и потом отдают отснятый материл протрезвевшему режиссеру. Будет ли он доволен работой?