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Party-zan фильм, 2016

2016 / Беларусь
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Фильм рассказывает историю двух незадачливых друзей, Дениса и Алексея, которые никак не могут выбраться из финансовой ямы. К счастью, они живут в Белоруссии, где всегда есть простой способ заработать денег – снять фильм про войну. Выдав себя за крупных кинопродюсеров, они собирают крупную сумму денег у московских инвесторов, однако вскоре попадают впросак и навлекают себя гнев одновременно милиции и бандитов. Помощь приходит с неожиданной стороны: герои встречают брестскую девушку по имени Марта… 

  • По словам создателей, фильм представляет собой попытку разобраться в том, как работает белорусская киноиндустрия, заслужившая славу конвейера по производству военного кинематографа.
  • Фильм не получил государственного финансирования: весь бюджет собран со средств частных инвесторов, в том числе продюсерской группы, а также с пожертвований друзей и родственников создателей.
  • Создатели стремились сделать картину как можно более белорусской: большинство шуток основаны на местной культуре и непонятны иностранцам, в кадре постоянно появляется государственная символика, а герои говорят на белорусском языке.
  • Бюджет фильма составили микроскопические 40 тысяч долларов, при этом в прокате он собрал более чем в два раза меньше. К счастью, благодаря международным продажам и рекламной интеграции бюджет удалось окупить еще до премьеры.

Неудачливые программист и бизнесмен хотят заработать много денег и решают заняться кино. Они должны снять военные сцены для московской киногруппы, но это оказывается не так просто…

Программиста Дениса уволили из компании «Фангейминг», а предприниматель Алексей устал от постоянных неудач в бизнесе. Совсем отчаявшись, ребята выбирают новую для себя сферу – кинематограф. Они приходят к модному московскому режиссеру и представляются успешными белорусскими продюсерами, готовыми к любым задачам. Им доверяют снять военные сцены для фильма «Брестский перелом» – блокбастера с Гошей Куценко, Данилой Козловским и Ренатой Литвиновой.

Однако все идет не так. По дороге из Минска в Брест герои теряют сумку с деньгами для фильма, и теперь за это им грозит тюрьма. На помощь приходит брестская девушка Марта. Она поит режиссера самогоном, из-за чего он проводит все съемки в забвении, а оператора отправляет в больницу, сломав ему ногу. В результате Алексей и Денис улаживают проблемы, снимают фильм без московской группы и потом отдают отснятый материл протрезвевшему режиссеру. Будет ли он доволен работой? 

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 декабря 2016
Премьера в мире 29 декабря 2016
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Курейчик
В ролях
Эвелина Сакуро
Александр Ефремов
Евгений Ивкович
Александр Тарасов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Party-zan фильм 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
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