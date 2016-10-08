Женщины ХХ века, 2016

Режиссёр ленты «Начинающие» Майк Миллс представляет свой новый фильм «Женщины ХХ века». Главные роли достались успешным и известным актрисам: Аннетт Бенинг («Детки в порядке», «Красота по-американски»), Грете Гервиг («Милая Фрэнсис», «Такса») и Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»). Также в картине снялись Алиа Шокат («Задержка в развитии»), Билли Крудап («Хранители», «Крупная рыба») и другие.

Фильм «Женщины ХХ века» расскажет о поиске своего предназначения. В центре сюжета окажутся три совершенно разные женщины, ежедневно сталкивающихся с выбором, который может изменить всю их дальнейшую жизнь. В поворотный момент истории, в конце 70-х, им предстоит понять, какое же место занимает в этом мире каждая из них и в чём заключается счастье.