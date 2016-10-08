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Женщины ХХ века Женщины ХХ века
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20th Century Women

Женщины ХХ века, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр ленты «Начинающие» Майк Миллс представляет свой новый фильм «Женщины ХХ века». Главные роли достались успешным и известным актрисам: Аннетт Бенинг («Детки в порядке», «Красота по-американски»), Грете Гервиг («Милая Фрэнсис», «Такса») и Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»). Также в картине снялись Алиа Шокат («Задержка в развитии»), Билли Крудап («Хранители», «Крупная рыба») и другие.

Фильм «Женщины ХХ века» расскажет о поиске своего предназначения. В центре сюжета окажутся три совершенно разные женщины, ежедневно сталкивающихся с выбором, который может изменить всю их дальнейшую жизнь. В поворотный момент истории, в конце 70-х, им предстоит понять, какое же место занимает в этом мире каждая из них и в чём заключается счастье.

- Аннетт Бенинг и Эль Фаннинг играли вместе в фильме «Бомба»

- На той же локации, где находится дом главной героини, снимался фильм «На острой грани», где одну из ролей также сыграла Аннетт Бенинг

История о трех женщинах, которые познают любовь и свободу в Южной Калифорнии в конце 1970-х годов.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 октября 2016
Премьера онлайн 29 сентября 2017
Премьера в мире 8 октября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Майк Миллс
Майк Миллс
В ролях
Алиа Шокат
Алиа Шокат
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Лаура Уиггинс
Лаура Уиггинс
Грета Гервиг
Грета Гервиг
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Женщины ХХ века 3 постера
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саундтрек фильма Женщины ХХ века
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20 сентября 2022 15:37
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