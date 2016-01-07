Голоса большой страны, 2016

Комедийно-романтический мюзикл с участием звезд популярного телешоу “Голос”, наполненный легендарными эстрадными хитами и масштабными хореографическими номерами. В центре сюжета – девушка Лена, которой после проигрыша в финале музыкального шоу приходится зарабатывать на жизнь официанткой. Судьба дает героине второй шанс в виде знакомства с хозяином музыкального магазина Андреем. Молодой человек приглашает Лену исполнить роль Джульетты в его мюзикле по мотивам произведений Шекспира.
В каждом уголке нашей огромной родины есть талантливые люди, достойные признания и славы. Они слетаются в столицу и принимают участие в популярных телевизионных шоу. Но свет софитов гаснет, а жизнь продолжается. И не так как им это виделось…
Каждому из наших героев — юных и взрослых, амбициозных и скромных, одиноких и влюбленных — придется пройти через многие испытания. Их ждут взлеты и падения, встречи и расставания, дружба и предательство. Но в итоге они станут одной большой командой, семьей, объединившей разных людей из самых отдаленных городков нашей большой страны, во имя музыки, таланта и, конечно же, любви!
Поют очень много.
Сюжет очень простой, что сказать, вроде как мюзикл.
Фильм хорош больше для детей и подростков,
а так же… Читать дальше…