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Голоса большой страны, 2016

2016 / Россия
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Комедийно-романтический мюзикл с участием звезд популярного телешоу “Голос”, наполненный легендарными эстрадными хитами и масштабными хореографическими номерами. В центре сюжета – девушка Лена, которой после проигрыша в финале музыкального шоу приходится зарабатывать на жизнь официанткой. Судьба дает героине второй шанс в виде знакомства с хозяином музыкального магазина Андреем. Молодой человек приглашает Лену исполнить роль Джульетты в его мюзикле по мотивам произведений Шекспира.

  • Аранжировкой и записью песен для фильма занимался продюсер, композитор и музыкант Антон Беляев. Композиции записывались в Москве, а также на легендарной лондонской студии “Abbey Road”.
  • Режиссером картины стал резидент Comedy Club Таир Мамедов. Это вторая режиссерская работа Мамедова после фильма “Женщины против мужчин” (2015).
  • Тизер к фильму вызвал недовольство у жителей Казахстана, так как Алматы, Тбилиси, Ереван и Минск в нем указывались как части “одной большой страны” наряду с российскими городами. В фильме этой ошибки нет.
  • Антон Беляев признавался, что для него процесс отбора песен к фильму стал настоящим испытанием, поскольку сам он не является любителем российской эстрадной музыки.

В каждом уголке нашей огромной родины есть талантливые люди, достойные признания и славы. Они слетаются в столицу и принимают участие в популярных телевизионных шоу. Но свет софитов гаснет, а жизнь продолжается. И не так как им это виделось…

Каждому из наших героев — юных и взрослых, амбициозных и скромных, одиноких и влюбленных — придется пройти через многие испытания. Их ждут взлеты и падения, встречи и расставания, дружба и предательство. Но в итоге они станут одной большой командой, семьей, объединившей разных людей из самых отдаленных городков нашей большой страны, во имя музыки, таланта и, конечно же, любви!

4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 января 2016
Премьера в мире 7 января 2016
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Таир Мамедов
Таир Мамедов
В ролях
Алена Тойминцева
Алена Тойминцева
Андрей Гризли
Егор Сесарев
Тина Кузнецова
Антон Беляев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голоса большой страны 22 постера
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Голоса большой страны
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Dimon775 31 января 2016, 23:00
Сходили на фильм.

Поют очень много.

Сюжет очень простой, что сказать, вроде как мюзикл.

Фильм хорош больше для детей и подростков,

а так же… Читать дальше…
Alinakasp122 31 января 2016, 23:00
Сколько билет стоит на этот фильм?
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4 января 2016 00:00
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