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В поисках Дори В поисках Дори
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Finding Dory

В поисках Дори, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Все вы наверняка помните увлекательное анимационное творение от студии Pixar «В поисках Немо», где маленькая рыбка клоун разыскивал своего отца, угодившего в аквариум. И, конечно же, вы не забыли его комичную спутницу Дори, которая постоянно забывает своё прошлое. Во главе проекта стоят знаменитый Эндрю Стэнтон и пока ещё неизвестный Энгус МакЛэйн. Первый имеет целых два «Оскара» за мультфильмы «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Кстати, именно он снял художественную картину «Джон Картер» компании «Дисней». Одним из сценаристов стал Боб Питерсон, работавший и над первой частью. В английском прокате зрители услышали голоса популярной ведущей Эллен ДеДженерес, актёров Идриса Эльбы и Юджина Леви. А в России героев озвучили такие звёзды, как Ольга Шелест, Ян Цапник и Дмитрий Дюжев.

После спасения Немо проходит полгода. Марлин, Немо и Дори счастливо живут в океанских глубинах. Самая беззаботная из них, конечно, Дори, ведь она обладает удивительно короткой памятью и физически не может долго грустить. Неожиданно ее склероз дает сбой, и в голове Дори начинают возникать обрывки событий из прошлого. Устав терзаться в догадках, рыбка решает отправиться в очередное путешествие, на этот раз — на поиски своей семьи. 

 

  • У Хэнка всего семь щупалец, потому что аниматоры поняли, что восемь не поместятся на его теле. Его предыстория была переписана с учетом отсутствующей конечности.
  • Номерной знак на грузовике — CALA113. Номер “A113” появляется во всех фильмах “Pixar”, как отсылка на номер помещения для занятий в Калифорнийском институте искусств.
  • Хайден Роуленс заменил Александра Гулда в качестве голоса Немо из-за того, что голос Гулда изменился с 2003 года, однако у актера есть эпизодическая роль пассажира Карла.
  • Грузовик “Pizza Planet”, который появлялся в “Истории игрушек”, можно заметить затонувшим в сцене, где Дори, Марлин и Немо сталкиваются с гигантским кальмаром, а также на шоссе: он проезжает мимо грузовика, едущего в Кливленд.
  • Голос внутренней связи в Институте морской жизни принадлежит Сигурни Уивер. Это ее вторая роль в “Pixar”, она также озвучивала главный компьютер Axiom в “ВАЛЛ-И”.

Всеми любимая голубая рыбка и её проблемы с долговременной памятью возвращаются на экраны! Дори и её старые друзья Немо и Марлин пытаются разобраться в её прошлом. Кто она? Где она родилась? Кем были ее родители? И где же она научилась говорить на языке китов?

7.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 июня 2016
Премьера онлайн 25 октября 2016
Премьера в мире 8 июня 2016
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Эндрю Стэнтон
Эндрю Стэнтон
В ролях
Эллен ДеДженерес
Эллен ДеДженерес
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Дайан Китон
Дайан Китон
Юджин Леви
Юджин Леви
Все актеры и съемочная группа
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В поисках Дори
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Поклонники «В поисках Немо» трепещут от предвкушения. И у них есть для этого повод. На российские экраны выходит невероятная история о судьбе рыбки Дори из этого мультфильма. Режиссёром и сценаристом стал Эндрю Стэнтон, причастный к созданию таких мультипликационных шедевров как «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Кадр из мультфильма «В поисках Дори» Наверняка кто-то скептически отнесётся к этой картине. Можно ли снять такой же хороший фильм,…
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Julie Wonders 5 июля 2016, 11:15
Хороший, добрый детский мультик. Много юмора). Особенно порадовал Николай Дроздов))) Вместе с тем, первая часть "В поисках Немо" понравилась мне… Читать дальше…
Сергей 7 июля 2016, 18:09
Дааа, первая часть однозначно получше..
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