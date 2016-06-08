В поисках Дори, 2016

Все вы наверняка помните увлекательное анимационное творение от студии Pixar «В поисках Немо», где маленькая рыбка клоун разыскивал своего отца, угодившего в аквариум. И, конечно же, вы не забыли его комичную спутницу Дори, которая постоянно забывает своё прошлое. Во главе проекта стоят знаменитый Эндрю Стэнтон и пока ещё неизвестный Энгус МакЛэйн. Первый имеет целых два «Оскара» за мультфильмы «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Кстати, именно он снял художественную картину «Джон Картер» компании «Дисней». Одним из сценаристов стал Боб Питерсон, работавший и над первой частью. В английском прокате зрители услышали голоса популярной ведущей Эллен ДеДженерес, актёров Идриса Эльбы и Юджина Леви. А в России героев озвучили такие звёзды, как Ольга Шелест, Ян Цапник и Дмитрий Дюжев.

После спасения Немо проходит полгода. Марлин, Немо и Дори счастливо живут в океанских глубинах. Самая беззаботная из них, конечно, Дори, ведь она обладает удивительно короткой памятью и физически не может долго грустить. Неожиданно ее склероз дает сбой, и в голове Дори начинают возникать обрывки событий из прошлого. Устав терзаться в догадках, рыбка решает отправиться в очередное путешествие, на этот раз — на поиски своей семьи.