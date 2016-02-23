Киноафиша Фильмы Любовь — это дело сердца

Любовь — это дело сердца

, 2015
Россия / драма / 18+

О фильме

Когда твой дом полная чаша, рядом с тобой любимый ребенок и успешный, любящий муж, любой скажет, что ты — счастливая женщина! В семье Алии и Дамира все шло «как по маслу». У них было всё, о чём можно было только мечтать. Алия искренне верила, что так будет всегда. Но ни одна даже самая крепкая дверь не спасет, когда в нее стучится сама судьба. Однажды Алии сообщают, что её муж погиб в автокатастрофе. В один миг для нее обрушился весь мир. Героиня остается одна с дочерью, тяжело переживая утрату. Но, не успев осознать факт гибели мужа, Алия находит странное письмо, которое приводит к мысли, что смерть мужа неслучайна, и, возможно, на самом деле он жив. Героиня принимает решение начать собственное расследование. Смогут ли Алия и её дочь Адиля противостоять новым ударам судьбы, раскрыть тайну и остаться в живых?!

В ролях

Римма Аллямова
Тимур Хамитов
Марьям Салахова
Радик Яруллин
Динара Алимова
Режиссер Гаяр Нуриманов
Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 23 февраля 2016
Дата выхода
23 февраля 2016 Россия Московское Кино 16+
23 февраля 2016 Казахстан
23 февраля 2016 Украина

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

