Когда твой дом полная чаша, рядом с тобой любимый ребенок и успешный, любящий муж, любой скажет, что ты — счастливая женщина! В семье Алии и Дамира все шло «как по маслу». У них было всё, о чём можно было только мечтать. Алия искренне верила, что так будет всегда. Но ни одна даже самая крепкая дверь не спасет, когда в нее стучится сама судьба. Однажды Алии сообщают, что её муж погиб в автокатастрофе. В один миг для нее обрушился весь мир. Героиня остается одна с дочерью, тяжело переживая утрату. Но, не успев осознать факт гибели мужа, Алия находит странное письмо, которое приводит к мысли, что смерть мужа неслучайна, и, возможно, на самом деле он жив. Героиня принимает решение начать собственное расследование. Смогут ли Алия и её дочь Адиля противостоять новым ударам судьбы, раскрыть тайну и остаться в живых?!