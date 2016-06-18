Проклятые. Противостояние, 2016

Любители ужасов и обычные зрители наслышаны о таких картинах, как «Звонок» и «Проклятие». Теперь перед вами картина «Проклятые. Противостояние», где встретятся главные героини обеих картин. Режиссёром ленты стал Кодзи Шираиши, известный в Японии по своим ужастикам («Оккультизм», «Цок-цок»). Снялись в картине «Проклятые. Противостояние» известные у себя на родине молодые актёры: звезда «Тёмного дворецкого» Мидзуки Ямамото, а также Масанобу Андо («Королевская битва», «Сукияки Вестерн Джанго») и Такао Фудзи, игравшая главную роль в «Проклятии» 2005 года и его сиквеле.

В фильме «Проклятые. Противостояние» всё начинается с той самой зловещей видеокассеты, которая несёт смерть каждому, кто её посмотрел. Две девушки в попытках спасти свои жизни отправляются в заброшенный дом. Но там их ждёт ещё одно проклятие, девочка Каяко. Именно в этом месте развернётся ужасная битва между ней и Садако из колодца. Кто же победит в этой войне?