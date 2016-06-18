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Проклятые. Противостояние Проклятые. Противостояние
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Sadako vs. Kayako

Проклятые. Противостояние, 2016

2016 / Япония
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Любители ужасов и обычные зрители наслышаны о таких картинах, как «Звонок» и «Проклятие». Теперь перед вами картина «Проклятые. Противостояние», где встретятся главные героини обеих картин. Режиссёром ленты стал Кодзи Шираиши, известный в Японии по своим ужастикам («Оккультизм», «Цок-цок»). Снялись в картине «Проклятые. Противостояние» известные у себя на родине молодые актёры: звезда «Тёмного дворецкого» Мидзуки Ямамото, а также Масанобу Андо («Королевская битва», «Сукияки Вестерн Джанго») и Такао Фудзи, игравшая главную роль в «Проклятии» 2005 года и его сиквеле.

В фильме «Проклятые. Противостояние» всё начинается с той самой зловещей видеокассеты, которая несёт смерть каждому, кто её посмотрел. Две девушки в попытках спасти свои жизни отправляются в заброшенный дом. Но там их ждёт ещё одно проклятие, девочка Каяко. Именно в этом месте развернётся ужасная битва между ней и Садако из колодца. Кто же победит в этой войне?

- В общей сумме в Японии снято 8 картин о девочке Каяко и 6 фильмов о Садако. И у «Проклятия», и у «Звонка» существуют американские аналоги

- Изначально фильм «Проклятые. Противостояние» был всего лишь первоапрельской шуткой. Однако она оказалась такой популярной, что было решено снять настоящую картину

- Роль Каяко сыграла Руна Эндо, ставшая четвёртой актрисой, примерившей на себя этот образ. Что касается Садако, то Элли Нанами является седьмой по счёту исполнительницей этой роли. Речь идёт о японских экранизациях

После просмотра странной видеозаписи над двумя девушками нависает проклятье. Чтобы избавиться от него, они отправляются в заброшенный дом. Подруги провоцируют столкновение двух смертоносных демонов и становятся свидетелями их эпической схватки.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 14 июля 2016
Премьера онлайн 26 января 2017
Премьера в мире 18 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Кодзи Шираиши
Кодзи Шираиши
В ролях
Мидзуки Ямамото
Мидзуки Ямамото
Тина Тамасиро
Тина Тамасиро
Аими Сатсукава
Аими Сатсукава
Мисато Танака
Мисато Танака
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятые. Противостояние 2 постера
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Тенденция последних лет показывает, что фильмы ужасов снимать не умеют. Чаще всего от них скорее смешно, чем страшно. Герои ведут себя настолько глупо и странно, что как фильмы ужасов эти картины не рассматриваются, хоть такой жанр им и приписывают. Но к чему говорить о каких-то там фильмах. Давайте поговорим о картине режиссёра Кодзи Шираиши «Проклятые. Противостояние» («Sadako vs Kayako»), который тоже утверждает, что он фильм ужасов. Поверить такому заявлению или…
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15 июля 2016 22:48
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