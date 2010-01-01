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1 января 2010
А мама лучше!
, Максим Воронков, Россия
Шатало
, Алексей Дёмин, Россия
Молодой Александр Великий
, Джалал Мерхи, США / Великобритания / Греция / Египет
Безразличие
, Олег Флянгольц, Россия
6 января 2010
Как выйти замуж за 3 дня
, Ананд Такер, США / Ирландия
7 января 2010
Воины света
, Майкл Спириг, Австралия / США
Счастливый конец
, Ярослав Чеважевский, Россия
Пылающая равнина
, Гильермо Арриага, США
Сестры по крови
, Агустин Диас Янес, Испания / Мексика
Тетро
, Фрэнсис Форд Коппола, США / Аргентина / Испания / Италия
8 января 2010
Сумасшедший на воле
, Тим Аллен, США
14 января 2010
Свадьба белой ночью
, Бальтасар Кормакур, Исландия
Книга Илая
, Альберт Хьюз, Аллен Хьюз, США
Мне бы в небо
, Джейсон Райтман, США
Амелия
, Мира Наир, США
Простые сложности
, Нэнси Мейерс, США
Повелитель бури
, Кэтрин Бигелоу, США
Blur: Без обратного пути
, Уилл Лавлэйс, Дилан Саузерн, Великобритания
Божественный Микеланджело
, Тим Данн, Стюарт Эллиотт, Великобритания
19 января 2010
Козырные тузы 2
, П.Дж. Пеше, США
20 января 2010
Счастливы вместе
, Джош Рэднор, США
21 января 2010
Будденброки
, Генрих Брелер, Германия
Ленинград – мужчина, который поет
, Петер Риппл, Россия / Германия
Душевная кухня
, Фатих Акин, Германия
Ленинград
, Александр Буравский, Россия / Великобритания
Наша Russia. Яйца судьбы
, Глеб Орлов, Россия
22 января 2010
Изменник
, Брэд Барнс, Тодд Барнс, США
В ожидании Супермена
, Дэвис Гуггенхайм, США
Крайние меры
, Том Вон, США
Хэшер
, Спенсер Сассер, США
В компании мужчин
, Джон Уэллс, США
Ненужные вещи
, Николь Холофсенер, США
23 января 2010
Добро пожаловать к Райли
, Джейк Скотт, Великобритания
Сострадание прекрасному
, Марк Руффало, США
24 января 2010
Валентинка
, Дерек Сиенфрэнс, США
Ранэвэйс
, Флория Сиджизмонди, США
Романтики
, Галт Нидерхоффер, США
Бесплатный билет
, Кэтрин Аселтон, США
25 января 2010
Святые роллеры
, Кевин Тайлер Аш, США
Скейтлэнд
, Энтони Бернс, США
28 января 2010
Аквариум
, Андреа Арнольд, Великобритания
Шпион по соседству
, Брайан Левант, США
Зубная фея
, Майкл Лембек, США / Канада
Материнство
, Кэтерин Дикманн, США
Воображариум доктора Парнаса
, Терри Гиллиам, Франция / Канада
Легион
, Скотт Чарльз Стюарт, США
Возмездие
, Мартин Кэмпбелл, США
Рывок
, Канагат Мустафин, Казахстан
29 января 2010
Красный, белый и синий
, Саймон Рамли, США
Конец
, Джоуи Стюарт, США
Двенадцать
, Джоэл Шумахер, США / Франция
1 февраля 2010
Тараканьи бега
, Роман Гай, Россия
Бес Пор No
, Александр Шапиро, Станислав Довжик, Украина
2 февраля 2010
Внутреннее дело
, Чарльз Фергюсон, США
Скелеты
, Ник Уитфилд, Великобритания
4 февраля 2010
Супруги Морган в бегах
, Марк Лоуренс, США
Я ненавижу День Святого Валентина
, Ниа Вардалос, США
Дневники нимфоманки
, Кристиан Молина, Испания
Дориан Грей
, Оливер Паркер, Великобритания
Кандагар
, Андрей Кавун, Россия
На свете живут добрые и хорошие люди
, Дмитрий Астрахан, Россия
Из Парижа с любовью
, Пьер Морель, Франция
5 февраля 2010
Ограбление века
, Том Рив, Великобритания
6 февраля 2010
Тэмпл Грандин
, Мик Джексон, США
9 февраля 2010
Как поймать магазинного вора
, Евгений Семенов, Россия
10 февраля 2010
Перси Джексон и похититель молний
, Крис Коламбус, Канада / США
В ожидании вечности
, Джеймс Кич, США
11 февраля 2010
Евразиец
, Шарунас Бартас, Франция / Россия / Литва
Агора
, Алехандро Аменабар, США / Испания
Кипяток
, Татьяна Фирсова, Россия
Однажды в Риме
, Марк Стивен Джонсон, США
Первая любовь
, Маттео Гарроне, Италия
Я люблю тебя, Филлип Моррис
, Гленн Фикарра, Джон Рекуа, США
День Святого Валентина
, Гэрри Маршалл, США
12 февраля 2010
Теория Хаоса
, Винс Вьелуф, США
15 февраля 2010
Принц и я 4
, Кэтрин Киран, США
16 февраля 2010
Маленькие трагедии
, Ирина Евтеева, Россия
17 февраля 2010
Призрачный удар
, Роберт Таунсенд, Канада / США
Как я провел этим летом
, Алексей Попогребский, Россия
18 февраля 2010
Катись!
, Дрю Бэрримор, США
Надувная кукла
, Хирокадзу Корээда, Япония
Фантомная боль
, Маттиас Эмке, Германия
В поисках Эрика
, Кен Лоуч, Великобритания / Франция / Италия / Бельгия / Испания
Одинокий мужчина
, Том Форд, США
Мы из будущего 2
, Олег Погодин, Россия
Разумное сомнение
, Питер Хайамс, США
20 февраля 2010
Человек-волк
, Джо Джонстон, США
24 февраля 2010
Серьезный человек
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, США
25 февраля 2010
Шери
, Стивен Фрирз, Великобритания / Германия
Дорогой Джон
, Лассе Халльстрем, США
Любовь в большом городе 2
, Марюс Вайсберг, Россия
Десять зим
, Валерио Мьели, Италия / Россия
Я так давно тебя люблю
, Филипп Клодель, Франция
Катька
, Гелена Тржештикова, Чехия
Милые кости
, Питер Джексон, США / Великобритания / Новая Зеландия
Семья
, Марат Сарулу, Россия / Казахстан / Германия / Франция
Король вечеринок 3
, Харви Глейзер, США
28 февраля 2010
Найденыш
, Александр Кириенко, Россия
1 марта 2010
Большие деньги
, Стефен Милберн Андерсон, США
2 марта 2010
Барби: Приключения Русалочки
, Адам Л. Вуд, США
4 марта 2010
Камера 211: Зона
, Даниэль Монсон, Франция / Испания
Белая лента
, Михаэль Ханеке, Австрия / Франция / Германия / Италия
О чем говорят мужчины
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Замерзшие
, Адам Грин, США
11 марта 2010
Спуск 2
, Джон Харрис, Великобритания
Город жизни и смерти
, Чуань Лу, Китай / Гонконг
Воспитание чувств
, Лоне Шерфиг, Великобритания
Не брать живым
, Пол Гринграсс, США / Великобритания
Одноклассники
, Сергей Соловьев, Россия
Четвертый вид
, Олатунде Осунсанми, США
Вероника решает умереть
, Эмили Янг, США
Женщины без мужчин
, Шоя Азари, Ширин Нешат, Германия / Австрия / Франция
12 марта 2010
Вишня
, Джеффри Файн, США
Семейная свадьба
, Рик Фамуйива, США
13 марта 2010
После сезона цветов
, Кэндзи Наканиси, Япония
14 марта 2010
Электра Люкс
, Себастьян Гутьеррес, США
16 марта 2010
Не надо печалиться
, Иван Бычков, Россия
18 марта 2010
Помни меня
, Аллен Култер, США
Звездные собаки: Белка и Стрелка
, Святослав Ушаков, Россия
Охотник за головами
, Энди Теннант, США
Дневник слабака
, Тор Фройденталь, США
V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ
, Руслан Бальтцер, Россия
Добровольно-принудительно
, Рубен Эстлунд, Швеция
Как приручить дракона
, Дин Деблуа, США
Убийцы вампирш-лесбиянок
, Фил Клэйдон, Великобритания
20 марта 2010
Теккен
, Дуайт Х. Литтл, США / Япония
21 марта 2010
Дом на обочине
, Антон Сиверс, Россия
22 марта 2010
Зачем мы женимся снова?
, Тайлер Перри, США
24 марта 2010
Хлоя
, Атом Эгоян, США / Канада / Франция
Билл Каннингем Нью-Йорк
, Ричард Пресс, США
Звездные воины 3D: Путь сквозь Вселенную
, Керр Ху, США / Китай
Американское лето
, Джеймс Б. Роджерс, США
25 марта 2010
Принцы и принцессы
, Мишель Осело, Франция
Любовь в затяжке
, Пан Хо-чун, Гонконг
Фобос. Клуб страха
, Олег Асадулин, Россия
Мое большое греческое лето
, Дональд Петри, США / Испания
Безумцы
, Брек Эйснер, США
Мамонт
, Лукас Мудиссон, Германия / Дания / Швеция
Стан Хельсинг
, Бо Дзенга, США / Канада
30 марта 2010
Дом вдребезги
, Сэм Харпер, США
31 марта 2010
Последняя песня
, Джули Энн Робинсон, США
1 апреля 2010
Муж моей вдовы
, Леонид Горовец, Россия / Украина / Литва
Класс
, Ильмар Рааг, Эстония
Жажда
, Пак Чхан-Ук, Корея
Лесные сокровища Бомпки
, Майк ДеВито, Джейми Нортон, США
Потрошители
, Мигель Сапочник, США
Последний неандерталец
, Жак Малатерр, Франция
Самка
, Григорий Константинопольский, Россия
Слишком крута для тебя
, Джим Филд Смит, США
5 апреля 2010
Актер
, Канэто Синдо, Япония
6 апреля 2010
Холодная погода
, Аарон Кац, США
7 апреля 2010
Моя любовная песня
, Оливье Даан, США / Франция
Битва Титанов
, Луи Летерье, США
8 апреля 2010
Дикая штучка
, Джонатан Линн, Франция / Великобритания
22 пули. Бессмертный
, Ришар Берри, Франция
Пятая четверть
, Рик Бибер, США
Гринберг
, Ноа Баумбак, США
Слепота
, Фернанду Мейреллиш, Япония / Бразилия / Канада
Многократные сарказмы
, Брукс Бренч, США
9 апреля 2010
Письма Богу
, Дэвид Никсон, США
Красная ртуть
, Андрес Пуустусмаа, Россия / Эстония
Клык
, Йоргос Лантимос, Греция
10 апреля 2010
Путь к себе
, Артем Мазунов, Россия
12 апреля 2010
Смерть на похоронах
, Нил ЛаБут, США
13 апреля 2010
Свадьба Фигаро
, Дэвид МакВикар, Великобритания
14 апреля 2010
Безумное свидание
, Шон Леви, США
Городок Семетри
, Рики Джервэйс, Стефен Мерчант, Великобритания
15 апреля 2010
Новые никому не известные приключения барона Мюнхгаузена
, Сергей Антонов, Россия
На игре 2. Новый уровень
, Павел Санаев, Россия
Господин Никто
, Жако Ван Дормель, Бельгия / Канада / Франция
Прячься!
, Джонни О’Райлли, Германия / Россия
Посланник
, Орен Муверман, США
Красавчик 2
, Тиль Швайгер, Германия
Пипец
, Мэттью Вон, США
Весенняя лихорадка
, Лоу Е, Китай
Стены
, Дэнни Лернер, Израиль / Франция / США
Легенда острова Двид
, Анарио Мамедов, Россия
16 апреля 2010
Пастор Шепард
, Эдвин Л. Маршалл, США
20 апреля 2010
Hey Watch This
, Кристиан Чарльз, США
Пикок
, Майкл Лендер, США
21 апреля 2010
Кенни Чесни: Лето в 3D
, Джо Томас, США
Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
, Ник Стрингер, Германия / Великобритания / Австрия
22 апреля 2010
Привычка творить искусство
, Николас Хайтнер, Великобритания
На крыше мира
, Станислав Дремов, Россия
Мальчики возвращаются
, Скотт Хикс, Австралия / Великобритания
Взаимопонимание
, Эндрю Буджальски, США
Дитя
, Ник Моран, Великобритания
Утомленные солнцем 2: Предстояние
, Никита Михалков, Германия / Россия / Франция
Мескада
, Джош Штернфилд, США
Мечта по-итальянски
, Микеле Плачидо, Италия / Франция
Моя ужасная няня 2
, Сюзанна Уайт, Великобритания
23 апреля 2010
Вспышки любви
, Эшли Хорнер, Великобритания
Горящие пальмы
, Кристофер Лэндон, США
24 апреля 2010
Единожды падший
, Эш Эдамс, США
Ложковилка
, Дж.Б. Гьюмен мл., США
Загон для собак
, Ким Шапирон, Канада / Франция / Великобритания
Каждый Божий день
, Ричард Ливайн, США
Снеговики
, Роборт Кирбюсон, США
25 апреля 2010
Арбор
, Клио Барнард, Великобритания
26 апреля 2010
Утро
, Лиленд Орсер, США
29 апреля 2010
Рябиновый вальс
, Алёна Семёнова, Александр Смирнов, Россия
Это развод!
, Шерил Хайнс, США
Железный человек 2
, Джон Фавро, США
Страсть не знает преград
, Марен Аде, Германия
Месть пушистых
, Роджер Камбл, США / ОАЭ
Вход в пустоту
, Гаспар Ноэ, Германия / Италия / Франция
Друзья навсегда
, Тони Лесер, Йеспер Мюллер, Германия / Франция / Италия
30 апреля 2010
Мерси
, Патрик Хелк, США
1 мая 2010
Добыча охотника
, Сэнди Коллора, США
Все о зле
, Джошуа Грэнелл, США
Парень моей девушки
, Дэрин Тафтс, США
3 мая 2010
Буду помнить
, Виталий Воробьев, Россия
4 мая 2010
Просто Райт
, Санаа Хамри, США
6 мая 2010
Клуб самоубийц
, Роберто Сантьяго, Испания
Кошмар на улице Вязов
, Сэмюэл Байер, США
Замерзшие души
, Софи Бартез, США / Франция
Бобро Поржаловать
, Дэни Бун, Франция
Сокровище
, Ли Дэниелс, США
Снайпер Саха
, Никита Аржаков, Россия
План Б
, Алан Пол, США
Глухарь в кино
, Владимир Виноградов, Россия
7 мая 2010
Gravity Was Everywhere Back Then
, Брент Грин, США
Псих:9
, Эндрю Шотелл, США / Великобритания
9 мая 2010
Туман
, Иван Шурховецкий, Артем Аксененко, Россия
11 мая 2010
Элизиум
, Андрей Эшпай, Россия
12 мая 2010
Робин Гуд
, Ридли Скотт, США
13 мая 2010
Ассистентка
, Дени Деркур, Франция
Книга крови
, Джон Харрисон, Великобритания
Женитьба
, Константин Селиверстов, Россия
Непокоренный
, Клинт Иствуд, США
Выход через сувенирную лавку
, Бэнкси, США / Великобритания
Машина времени в джакузи
, Стив Пинк, США / Канада
Неудачники
, Жан-Пьер Жене, Франция
14 мая 2010
«Роллинг Стоунз» в изгнании
, Стивен Киджак, США / Великобритания
15 мая 2010
Ба-бах!
, Грегг Араки, США / Франция
Дерьмовый год
, Кэм Арчер, США
18 мая 2010
Монти Пайтон: Я не мессия
, Обри Пауэлл, Великобритания
20 мая 2010
Никогда-навсегда
, Джина Ким, США / Корея
Мать
, Пон Чжун-хо, Корея
Шрэк навсегда
, Майк Митчелл, США
Завтра на рассвете
, Дени Деркур, Франция
Дорога
, Джон Хиллкоут, США
Репортаж из преисподней
, Хайме Балагуэро, Пако Пласа, Испания
21 мая 2010
Маленькая помощь
, Майкл Джей Уайторн, США
Мечты гонщика
, Маршал Керри, США
23 мая 2010
Токийский скиталец
, Сэйдзюн Судзуки, Япония
24 мая 2010
Рубеж
, Алекс Грэвис, США
27 мая 2010
Макс Манус. Человек Войны
, Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг, Норвегия / Дания / Германия
Стать Джоном Ленноном
, Сэм Тейлор-Джонсон, Великобритания / Канада
Принц Персии: Пески времени
, Майк Ньюэлл, США
СуперМакГрубер
, Йорма Такконе, США
28 мая 2010
Залезть на луну
, Хусейн Эркенов, Россия
30 мая 2010
Опочтарение
, Джон Джонс, Великобритания
1 июня 2010
Алиса в стране чудес
, Тим Бертон, США
Одержимый танец
, Мэтт Бессер, Нил Махони, США
Белый материал
, Клер Дени, Франция
Волшебный калейдоскоп
, Ю.Аронова, М.Федосеева, С.Кравцова, Н.Мальгина, Россия
2 июня 2010
Территория тьмы 3D
, Томас Джейн, США
Мармадюк
, Том Дей, США
Секс в большом городе 2
, Майкл Патрик Кинг, США
Другая реальность: Вспомни все
, Павел Латушкин, Россия
3 июня 2010
Убийство в Вегасе
, Стюарт Купер, США
Побег из Вегаса
, Николас Столлер, США
Генсбур. Любовь хулигана
, Жоанн Сфар, Франция / США
Щенок
, Мария Евстафьева, Россия
Малыши
, Томас Бальмес, Франция
Уличные танцы в 3D
, Макс Гива, Дэния Пасквини, Великобритания
Довольно добрый человек
, Ханс Петтер Муланд, Норвегия
4 июня 2010
Я и Моника Велюр
, Кит Берден, США
U2: 360 градусов
, Том Крюгер, Великобритания
6 июня 2010
Ирония любви
, Александр Черняев, Ержан Рустембеков, Россия / Казахстан
Москва, я люблю тебя!
, Иван Охлобыстин, Екатерина Двигубская, Артем Михалков, Андрей Разенков, Василий Чигинский, Георгий Параджанов, Алла Сурикова, Егор Кончаловский, Георгий Натансон, Олег Фомин, Вера Сторожева, Рустам Ибрагимбеков, Ираклий Квирикадзе, Сергей Бодров, Россия
Любовь под прикрытием
, Александр Баранов, Россия
День зверя
, Россия
Хранители сети
, Дмитрий Матов, Россия
Овсянки
, Алексей Федорченко, Россия
9 июня 2010
Перемирие
, Светлана Проскурина, Россия
10 июня 2010
Обратное движение
, Андрей Стемпковский, Россия
Крутой поворот
, Нил Бергер, США
Иоанна - женщина на Папском престоле
, Зёнке Вортманн, Германия / Великобритания / Италия / Испания
Экзамен
, Стюарт Хэзелдайн, Великобритания
Слон
, Владимир Карабанов, Россия
Золотое сечение
, Сергей Дебижев, Россия
Команда А
, Джо Карнахан, США
Ослепительный Барри и червяки диско
, Томас Борч Нилсен, Германия / Дания
Отважное сердце
, Коити Тигира, Япония
Шанхай
, Микаэль Хофстрем, США
Киллеры
, Роберт Лукетич, США
11 июня 2010
Норман
, Джонатан Сигал, США
12 июня 2010
Борцы за свободу
, Стэнли Нельсон, США
14 июня 2010
Стерва для чемпиона
, Сергей Гинзбург, Россия
17 июня 2010
Американская рапсодия
, Ева Гардош, США / Венгрия
Письма к Джульетте
, Гари Виник, США
Двойной копец
, Кевин Смит, США
История игрушек: Большой побег
, Джон Лассетер, США
Чужая
, Антон Борматов, Россия
Врата 3D
, Джо Данте, США
Ствол для Дженнифер
, Тодд Моррис, США
21 июня 2010
Еда и девица
, Минору Куримура, Япония
23 июня 2010
Блумингтон
, Фернанда Кардосо, США
24 июня 2010
Снежный цветок и заветный веер
, Уэйн Ван, США / Китай
Химера
, Винченцо Натали, США / Канада / Франция
Принцесса Мононоке
, Хаяо Миядзаки, Япония
Давние любовники
, Седрик Кан, Франция
Рыцарь дня
, Джеймс Мэнголд, США
Большой солдат
, Дин Шэн, Гонконг / Китай
Скептик
, Теннисон Бардвелл, США
Потерянное племя
, Роел Рейни, США
26 июня 2010
Сыновья Теннесси Уильямса
, Тим Фолфф, США
30 июня 2010
Сумерки. Сага. Затмение
, Дэвид Слэйд, США
Как заняться любовью с женщиной
, Скотт Калвер, США
Ранчо любви
, Тэйлор Хэкфорд, США
1 июля 2010
Лузеры
, Сильвен Уайт, США
Необычайные приключения Адель
, Люк Бессон, Франция
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
, Анна Чернакова, Россия
Лурд
, Джессика Хауснер, Австрия / Франция / Германия
Баария
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Стервозные штучки
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Тишина
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Ясное озеро
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Повелитель стихий
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Гадкий я
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Человек с бульвара КапуциноК
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Она, китаянка
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Ремиссия: шпионская мелодрама
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Хищники
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Амиго
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Взрослая дочь, Или тест на...
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Рембрандт: Я обвиняю
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Аджами
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Злоумышленник 2
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Концерт
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Дикие травы
, Ален Рене, Франция / Италия
ПоцелуйчИК
, Барбара Топсеэ-Ротенборг, США
23 июля 2010
Рамона и Бизус
, Элизабет Аллен, США
Феи: Волшебное спасение
, Брэдли Рэймонд, США
26 июля 2010
Лев Толстой: живой гений
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29 июля 2010
Центурион
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Злодей
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Солт
, Филлип Нойс, США
Кошки против собак: Месть Китти Галор
, Брэд Пейтон, США
Мать и дитя
, Родриго Гарсиа, США / Испания
30 июля 2010
Ствол
, Джесси Терреро, США
1 августа 2010
Амазонка
, США
2 августа 2010
Что случилось с Вирджинией
, Дастин Лэнс Блэк, США
5 августа 2010
Призрак
, Роман Полански, США
Фламандские натюрморты
, Феликс ван Грунинген, Нидерланды / Бельгия
Одноклассники
, Деннис Дуган, США
Сердцеед
, Паскаль Шомель, Франция / Монако
Мартышки в космосе: Ответный Удар
, Джон Х. Уильямс, США
Коллекционер
, Маркус Данстэн, США
Этюды втроем
, Сальвадор Гарсиа Руис, Испания
Ха Ха Ха
, Хон Сан-су, Корея
6 августа 2010
Привет, Джули!
, Роб Райнер, США
11 августа 2010
Неудержимые
, Сильвестр Сталлоне, США
12 августа 2010
Секс, наркотики и рок-н-ролл
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Джона Хекс
, Джимми Хейуорд, США
Человек и его собака
, Франсис Юстер, Франция / Италия
Мисима: Жизнь в четырех главах
, Пол Шредер, США
Братья
, Джим Шеридан, США
Пыль времени
, Тео Ангелопулос, Россия / Франция / Италия / Германия / Греция
Челси со льдом
, Абель Феррара, США
Ливан
, Самуэль Маоз, Германия / Франция / Израиль
Комната смерти
, Джонатан Либесман, США
13 августа 2010
Лагерь надежды
, Джордж Ванбускирк, США
Выигрышный билет
, Эрик Уайт, США
14 августа 2010
Шаг вперед 3
, Джон М. Чу, США
15 августа 2010
Телохранители и убийцы
, Тедди Чан, Гонконг / Китай
16 августа 2010
Любовь и недоверие
, США
17 августа 2010
Во власти тигра
, Карлос Брукс, США
18 августа 2010
Вымирание
, Амир Валиния, США
19 августа 2010
Шевели ластами
, Бен Стассен, Бельгия
Скотт Пилигрим против всех
, Эдгар Райт, США / Канада
Я счастлив, что моя мать жива
, Клод Миллер, Натан Миллер, Франция
Моя девочка не хочет...
, Кристоф Оноре, Франция
Больше, чем друг
, Джош Гордон, Уилл Спек, США
Каратэ-пацан
, Харольд Цварт, США
Семейка Джонсов
, Деррик Борте, США
Компенсация
, Вера Сторожева, Россия
24 августа 2010
Безудержная
, Майкл Фейфер, США
26 августа 2010
Китайская бабушка
, Владимир Тумаев, Россия
Безответная любовь
, Джейсон Эпперсон, США
Топор 2
, Адам Грин, США
Король бойцов
, Гордон Чан, Япония / Тайвань / Германия / Канада / США / Великобритания
Полицейский, имя прилагательное
, Корнелиу Порумбойю, Румыния
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
, Бёрр Стирс, США
Сказ о розовом зайце
, Фархат Шарипов, Казахстан
Пираньи 3D
, Александр Ажа, США
27 августа 2010
До последнего вздоха
, Бальтасар Кормакур, США
28 августа 2010
Замученный
, Роберт Либерман, США / Канада
2 сентября 2010
Трезор
, Клод Берри, Франсуа Дюпейрон, Франция
Вампирский засос
, Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер, США
Меня зовут Кхан
, Каран Джохар, Индия
Американец
, Антон Корбейн, США
На ощупь
, Юрий Грымов, Россия
Прогульщики
, Леван Когуашвили, Грузия
Девушка с татуировкой дракона
, Нильс Арден Оплев, Швеция / Дания / Германия
Мачете
, Роберт Родригес, Итан Маникис, США
Дочь якудзы
, Сергей Бодров, Гульшад Омарова, Россия / Германия
Я прихожу с дождем
, Чан Ань Хунг, Франция / Гонконг / Ирландия
3 сентября 2010
Мирал
, Джулиан Шнабель, Франция / Великобритания / Израиль
5 сентября 2010
Обход Мика
, Келли Райхардт, США
6 сентября 2010
Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса
, Кейси Аффлек, США
9 сентября 2010
Последнее изгнание дьявола
, Даниэль Штамм, США
Бриллианты. Воровство
, Рустам Хамдамов, Россия
Легендарный
, Мэл Дэмски, США
На расстоянии любви
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
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Банкрот
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Бунраку
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12 сентября 2010
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Потустороннее
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13 сентября 2010
Свадьба
, Макс Уинклер, США
Брайтонский леденец
, Роуэн Жоффе, Великобритания
Белые ирландские пьяницы
, Джон Грэй, США
14 сентября 2010
Розовые Сари
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16 сентября 2010
Детям до 16...
, Андрей Кавун, Россия
Убийца внутри меня
, Майкл Уинтерботтом, США
Альфа и Омега: Клыкастая братва
, Энтони Белл, Бен Глюк, США / Индия
Цветок Дьявола
, Екатерина Гроховская, Россия
Подсадной
, Александр Котт, Россия
Чат
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Богема
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Я тоже
, Антонио Нахарро, Альваро Пастор, Испания
Влечение
, Катрин Корсини, Франция
Гадкий утенок
, Гарри Бардин, Россия
Игла Remix
, Рашид Нугманов, Россия
17 сентября 2010
Пит Смаллс мертв
, Александр Рокуэлл, США
Джэни Джонс
, Дэвид М. Розенталь, США
Квантовый квест: Космическая одиссея
, Гарри «Док» Клур, Дэниэль Ст. Пьер, США
23 сентября 2010
Снова ты
, Энди Фикмен, США
День матери
, Даррен Линн Боусман, США
Настоящая легенда 3D
, Ву-Пин Юэн, Китай
Комната в Риме
, Хулио Медем, Испания
Край
, Алексей Учитель, Россия
Дьявол
, Джон Эрик Даудл, США
Морские динозавры 3D: Путешествие в Доисторический Мир
, Паскаль Вонг, Роман Шапален, Франция / Великобритания
24 сентября 2010
Аминь
, Джозеф Гузман, США
Ты забыл, во что мы играли
, Дмитрий Майоров, Россия
25 сентября 2010
Акулосьминог
, Деклан О’Брайэн, США
Классный мюзикл
, Кенни Ортега, США
26 сентября 2010
Классный мюзикл 2: Каникулы
, Кенни Ортега, США
Это очень забавная история
, Анна Боден, Райан Флек, США
30 сентября 2010
Копы в глубоком запасе
, Адам МакКей, США
Легенды ночных стражей
, Зак Снайдер, США / Австралия
Монстры
, Гарет Эдвардс, Великобритания
Уолл-стрит. Деньги не спят
, Оливер Стоун, США
Тайна в его глазах
, Хуан Хосе Кампанелья, Испания / Аргентина
Чемпион
, Рэндалл Уоллес, США
Про любоff
, Ольга Субботина, Россия
Гора самоцветов 5
, Андрей Кузнецов, Елена Чернова, Россия
Пепел
, Элиас Матар, США
Всё или ничего
, Гэри Йетс, США / Канада
1 октября 2010
Добро пожаловать на юг
, Лука Миньеро, Италия / Германия
2 октября 2010
Бугимен
, Джефф Широ, США
3 октября 2010
Высота
, Кааре Эндрюс, США / Канада
4 октября 2010
В стиле jazz
, Станислав Говорухин, Россия
Последнее лето в Бойте
, Хулия Соломонофф, Франция / Испания / Аргентина
5 октября 2010
Зеркала 2
, Виктор Гарсия, США
6 октября 2010
Видримасгор, или История моего космоса
, Яна Поляруш, Россия
Забери мою душу
, Уэс Крэйвен, США
1 a Minute
, Намрата Купер, США
7 октября 2010
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
, Синсуке Сато, Япония
Немыслимое
, Грегор Джордан, США
Темный мир
, Антон Мегердичев, Россия
Ужин с придурками
, Джей Роуч, США
Ешь, молись, люби
, Райан Мерфи, США
Молоко скорби
, Клаудиа Льоса, Испания / Перу
8 октября 2010
Солнце и апельсины
, Джим Лоак, Великобритания / Австралия
9 октября 2010
Угорь
, Сёхэй Имамура, Япония
Отморозки
, Питер Муллан, Франция / Великобритания / Италия
Абраксас
, Наоки Като, Япония
10 октября 2010
Явление природы
, Александр Лунгин, Сергей Осипьян, Россия
Призрак на продажу
, Карлос Рамос мл., США
Сапсан 3D
, Максим Свешников, Вадим Свешников, Россия
12 октября 2010
Амфибия 3D
, Брайан Юзна, Нидерланды / Индонезия / Великобритания
Пропавший без вести
, Анна Фенченко, Россия
14 октября 2010
Погребенный заживо
, Родриго Кортес, Испания
Стоун
, Джон Керран, США
Тростниковые жабы: Оккупация
, Марк Льюис, Австралия / США
Ярослав. Тысячу лет назад
, Дмитрий Коробкин, Россия
Жизнь, как она есть
, Грег Берланти, США
Шальные деньги
, Даниэль Эспиноса, Швеция
РЭД
, Роберт Швентке, США
Святой Джон из Лас-Вегаса
, Хью Родс, США
15 октября 2010
Крушение
, Майкл Гринспен, США / Канада
16 октября 2010
Гольф в королевстве
, Сьюзан Стейтфилд, США
Кевин Харт: Что теперь?
, Лесли Смолл, США
Лучший и самый яркий
, Джош Шелов, США
17 октября 2010
Второе нападение на булочную
, Карлос Куарон, США / Мексика
Карусель
, Сергей Мезенцев, Россия
19 октября 2010
Хиппи Хиппи Шейк
, Бибан Кидрон, США / Великобритания
21 октября 2010
Город воров
, Бен Аффлек, США
Пила 7
, Кевин Гротерт, США
Правосудие волков
, Владимир Фатьянов, Россия
Фильм-социализм
, Жан-Люк Годар, Франция / Швейцария
13
, Гела Баблуани, США
Мужчины в большом городе
, Симон Ферхоэвен, Германия
Главная улица
, Джон Дойл, США
Паранормальное явление 2
, Тод Уильямс, США
Девушка, которая играла с огнем
, Даниэль Альфредсон, Германия / Дания / Швеция
Сезон охоты 3
, Коуди Камерон, США
30 дней ночи 2
, Бен Кетей, США
22 октября 2010
Большие приключения в Африке
, Дебс Гарднер-Патерсон, Великобритания / ЮАР / Руанда
Первый пес
, Брайан Майкл Столлер, США
25 октября 2010
Каспер 3: встреча
, Шон МакНамара, США
28 октября 2010
Жизнь в военное время
, Тодд Солондз, США
Гигант
, Адриан Биньес, Германия / Испания / Аргентина / Уругвай
Социальная сеть
, Дэвид Финчер, США
Другое небо
, Дмитрий Мамулия, Россия
Буги-Вуги
, Дункан Уорд, Великобритания
Носферату. Ужас ночи
, Владимир Мариничев, Россия
На измене?!
, Александр Атанесян, Россия
Мегамозг
, Том МакГрат, США
Союз зверей
, Райнхард Клоосс, Хольгер Таппе, Германия
Любовь и прочие обстоятельства / Другая женщина
, Дон Рус, США
3 ноября 2010
Большой выстрел
, Тони Крантц, США
Впритык
, Тодд Филлипс, США
4 ноября 2010
Таймер
, Жаклин Шеффер, США
Апельсиновый сок
, Андрей Прошкин, Россия
Мальчики-налетчики
, Джон Льюсенхоп, США
Миа и Мигу
, Жак-Реми Жирер, Франция / Италия
Земля людей
, Сергей Говорухин, Россия
Турне
, Матье Амальрик, Франция
Сайрус
, Марк Дюпласс, Джей Дюпласс, США
5 ноября 2010
Песни о любви
, Тайлер Перри, США
Все самое лучшее
, Эндрю Джареки, США
7 ноября 2010
Молот
, Орен Каплан, США
Гидравлика
, Евгений Серов, Россия
8 ноября 2010
Я ухожу - не плачь
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11 ноября 2010
Пять сантиметров в секунду
, Макото Синкай, Япония
Письмо счастья
, Деон Тейлор, США
Отличница легкого поведения
, Уилл Глак, США
Последнее воскресение
, Майкл Хоффман, Германия / Россия
Дерево
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Кто я?
, Клим Шипенко, Россия
Последний романтик планеты Земля
, Арно Ларье, Жан-Мари Ларье, Франция / Испания / Тайвань
Скайлайн
, Колин Штраус, Грег Штраус, США
Сутенер
, Паскаль Бурдьо, Франция
Как стать собой
, Дзюн Итикава, Япония
12 ноября 2010
Девушка с миллионом
, Юки Танада, Япония
13 ноября 2010
Класс, в котором был поросенок
, Тэцу Маэда, Япония
15 ноября 2010
Америка
, Джоао Нуно Пинто, Россия / Бразилия / Испания / Португалия
16 ноября 2010
Мольба
, Санджай Лила Бхансали, Индия
17 ноября 2010
Жертва
, Мэтт Эскандари, Майкл А. Пирс, США
18 ноября 2010
Артур и война двух миров
, Люк Бессон, Франция
Я вышла замуж за странную личность
, Билл Плимптон, США
Где-то
, София Коппола, США
Неоспоримый 3
, Айзек Флорентайн, США
Три дня на побег
, Пол Хаггис, США
Мутанты-пришельцы
, Билл Плимптон, США
Мотивчик
, Билл Плимптон, США
Поэзия
, Ли Чхан-дон, Корея
Идиоты и ангелы
, Билл Плимптон, США
Связь времен
, Алексей Колмогоров, Россия
Тюльпан
, Сергей Дворцевой, Россия / Германия / Швейцария
Неотразимая Тамара
, Стивен Фрирз, Великобритания
19 ноября 2010
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
, Дэвид Йейтс, США / Великобритания
23 ноября 2010
Бегущий по лезвию
, Ридли Скотт, США
24 ноября 2010
Быстрее пули
, Джордж Тиллман младший, США
25 ноября 2010
Впусти меня. Сага
, Мэтт Ривз, США / Великобритания
Убежище
, Франсуа Озон, Франция
Жигола
, Лаура Шарпеньтье, Франция
Рапунцель: Запутанная История
, Байрон Ховард, Нэйтан Грено, США
Не скажу
, Игорь Копылов, Россия
Неуправляемый
, Тони Скотт, США
Девушка, которая взрывала воздушные замки
, Даниэль Альфредсон, Германия / Дания / Швеция
Воробей
, Джонни То, Гонконг
26 ноября 2010
В поисках Санта-Лапуса
, Роберт Винс, Канада
Путешествие
, Майкл Уинтерботтом, США
27 ноября 2010
Игра смерти
, Джорджо Серафини, США
2 декабря 2010
Bon Jovi: The circle tour
, США
Жизнь за гранью
, Агнешка Войтович-Восло, США
Прости, хочу на тебе жениться
, Федерико Моччиа, Италия
Санта на продажу
, Ялмари Хеландер, Швеция / Финляндия / Франция / Норвегия
Клуб счастья
, Игорь Каленов, Россия
Особые отношения
, Жанна Лабрюн, Франция
Борцу не больно
, Нурбек Эген, Россия
Зайцев, жги! История шоумена
, Антон Барщевский, Россия
Чудаки 3D
, Джефф Треймейн, США
Путь воина
, Ли Сунмо, Корея / Новая Зеландия
3 декабря 2010
Живой мертвец
, Омар Наим, США
8 декабря 2010
Джим Моррисон: When You Are Strange
, Том ДиЧилло, США
9 декабря 2010
Ты встретишь таинственного незнакомца
, Вуди Аллен, США / Испания
Хроники Нарнии: Покоритель зари
, Майкл Аптед, Великобритания
Толстяки
, Даниэль Санчес Аревало, Испания
Убойные каникулы
, Илай Крэйг, Канада
Воробей
, Юрий Шиллер, Россия
Принцесса де Монпансье
, Бертран Тавернье, Германия / Франция
Жить
, Юрий Быков, Россия
Бугай
, Густаво Кова, Мексика / Аргентина
12 декабря 2010
Близкий враг
, Александр Атанесян, Россия
Неадекватные люди
, Роман Каримов, Россия
Все в порядке, мама!
, Федор Попов, Россия
14 декабря 2010
Яркая звезда
, Джейн Кэмпион, Австралия / Великобритания / Франция
16 декабря 2010
Иллюзионист
, Сильвен Шомэ, Великобритания / Франция
Норвежский лес
, Чан Ань Хунг, Япония
Ёлки
, Ярослав Чеважевский, Дмитрий Киселев, Тимур Бекмамбетов, Александр Войтинский, Россия
Черная смерть
, Кристофер Смит, Германия / Великобритания
17 декабря 2010
И наступит тьма
, Маркос Эфрон, США / Аргентина
23 декабря 2010
Знакомство с Факерами 2
, Пол Вайц, США
Трон: Наследие
, Джозеф Косински, США
27 декабря 2010
Смертельная гонка: Франкенштейн жив
, Роэль Рейн, США
30 декабря 2010
Медведь Йоги
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Три богатыря и шамаханская царица
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Выходные!
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Космос: Последствия
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2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
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