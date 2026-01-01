Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1989
Архив премьер 1989 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1989
Здесь могут водиться тигры
, Владимир Самсонов, СССР
Груз 300
, Георгий Кузнецов, СССР
Криминальный квартет
, Александр Муратов, СССР
Перед рассветом
, Ярополк Лапшин, СССР
Сувенир для прокурора
, Александр Косарев, СССР
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
, Леонид Гайдай, СССР
Псы
, Дмитрий Светозаров, СССР
Подземелье ведьм
, Юрий Мороз, СССР / Чехословакия
Записки Пирата
, Анатолий Солин, СССР
Бродячий автобус
, Иосиф Хейфиц, СССР
Похищение чародея
, Виктор Кобзев, СССР
2 января 1989
Любовь с привилегиями
, Владимир Кучинский, СССР
13 января 1989
Эксперты
, Дэйв Томас, США / Канада
20 января 1989
Секс, ложь и видео
, Стивен Содерберг, США
21 января 1989
Интердевочка
, Пётр Тодоровский, Швеция / СССР
22 января 1989
Леди и разбойник
, Джон Хаф, Великобритания
1 февраля 1989
Свой крест
, Валерий Лонской, СССР
2 февраля 1989
Большой Ух
, Юрий Бутырин, СССР
6 февраля 1989
Предлагаю руку и сердце
, Виктор Соколов, СССР
9 февраля 1989
Уик-энд у Берни
, Тед Котчефф, США
12 февраля 1989
Верящий в правду
, Джозеф Рубин, США
14 февраля 1989
Лошади в океане
, Николай Гусаров, СССР
17 февраля 1989
Предместье
, Джо Данте, США
21 февраля 1989
Снимки нашей планеты и письмена войны
, Харун Фароки, ФРГ
23 февраля 1989
Брызги шампанского
, Станислав Говорухин, СССР
24 февраля 1989
Моя левая нога
, Джим Шеридан, Великобритания / Ирландия
1 марта 1989
Нью-йоркские истории
, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Вуди Аллен, США
10 марта 1989
Стилет
, Дэвид Хью Джонс, США
Шансы есть
, Эмиль Ардолино, США
21 марта 1989
Истории Элвиса
, Бен Стиллер, США
24 марта 1989
Наемный убийца
, Джон Ву, Гонконг
Остров сокровищ
, Давид Черкасский, СССР
Прогуливая уроки
, Распо Палленберг, США
31 марта 1989
Смертельное влечение
, Майкл Леманн, США
1 апреля 1989
Синдбад: Легенда семи морей
, Энцо Дж. Кастеллари, Луиджи Коцци, Италия / США
Аванти пополо
, Рафи Букай, Израиль
7 апреля 1989
Команда мечты
, Ховард Зифф, США
Высшая лига
, Дэвид С. Уорд, США
Мертвый штиль
, Филлип Нойс, Австралия / США
13 апреля 1989
Верзила
, Мэл Смит, Великобритания
14 апреля 1989
Скажи что-нибудь
, Кэмерон Кроу, США
20 апреля 1989
Кикбоксер
, Марк ДиСалле, Дэвид Уорт, США
21 апреля 1989
Увидимся утром
, Алан Дж. Пакула, США
Поле чудес
, Фил Олден Робинсон, США
Кладбище домашних животных
, Мэри Ламберт, США
28 апреля 1989
К-9: Собачья работа
, Род Дэниэл, США
5 мая 1989
Всё как надо
, Рэндал Клайзер, Великобритания
9 мая 1989
Сталинград
, Юрий Озеров, СССР / США / Чехословакия / ГДР
14 мая 1989
Без бретелек
, Дэвид Хэа, Великобритания
Таинственный поезд
, Джим Джармуш, США
19 мая 1989
Придорожная закусочная
, Роуди Херрингтон, США
Делай как надо
, Спайк Ли, США
20 мая 1989
Официальная история
, Луис Пуэнцо, Аргентина
24 мая 1989
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
, Стивен Спилберг, США
26 мая 1989
Розовый кадиллак
, Бадди Ван Хорн, США
31 мая 1989
Сказка о старом эхо
, Борис Тузанович, СССР
1 июня 1989
Князь Удача Андреевич
, Геннадий Байсак, СССР
За прекрасных дам!
, Анатолий Эйрамджан, СССР
Поездка в Висбаден
, Евгений Герасимов, СССР
2 июня 1989
Общество мертвых поэтов
, Питер Уир, США
6 июня 1989
Биндюжник и король
, Владимир Алеников, СССР
Руанская дева по прозвищу Пышка
, Евгений Гинзбург, Рауф Мамедов, СССР
Охота на единорога
, Владимир Лаптев, СССР
До первой крови
, Владимир Фокин, СССР
Дон Сезар де Базан
, Ян Фрид, СССР
Филипп Траум
, Игорь Масленников, СССР
Беспредел
, Игорь Гостев, СССР
Утоли моя печали
, Александр Александров, Виктор Прохоров, СССР
9 июня 1989
Комедия о Лисистрате
, Валерий Рубинчик, СССР
13 июня 1989
Лицензия на убийство
, Джон Глен, Великобритания / США
14 июня 1989
Прямая трансляция
, Олег Сафаралиев, СССР
16 июня 1989
Охотники за привидениями 2
, Айвэн Райтман, США
19 июня 1989
Бэтмен
, Тим Бертон, США / Великобритания
30 июня 1989
Визит дамы
, Михаил Козаков, СССР
3 июля 1989
Мой ХХ век
, Ильдико Эньеди, Венгрия
7 июля 1989
Смертельное оружие 2
, Ричард Доннер, США
12 июля 1989
Когда Гарри встретил Салли
, Роб Райнер, США
15 июля 1989
Маленький Немо: Приключения в стране снов
, Масами Хата, Уильям Т. Хёрц, Япония / США
21 июля 1989
Ради всего человечества
, Эл Райнерт, США
26 июля 1989
Последний поворот на Бруклин
, Ули Эдель, США / Великобритания / ФРГ
28 июля 1989
Тернер и Хуч
, Роджер Споттисвуд, США
31 июля 1989
Невероятные приключения Билла и Теда
, Стивен Херек, США
4 августа 1989
Тюряга
, Джон Флинн, США
9 августа 1989
Бездна
, Джеймс Кэмерон, США
10 августа 1989
Савраска
, Владимир Волошин, СССР
16 августа 1989
Сероманец
, Петр Марусык, СССР
Дядюшка Бак
, Джон Хьюз, США
18 августа 1989
Военные потери
, Брайан Де Пальма, США
Красный, как кровь
, Питер Мастерсон, Великобритания / США
22 августа 1989
Стеклянный лабиринт
, Марк Осепьян, СССР
24 августа 1989
Тысячелетие
, Майкл Андерсон, США
6 сентября 1989
Depeche Mode: 101
, Д. А. Пеннебейкер, Дэвид Доукинс, Крис Хегедус, Великобритания / США
8 сентября 1989
Старый гринго
, Луис Пуэнцо, США
9 сентября 1989
Аптечный ковбой
, Гас Ван Сент, США
10 сентября 1989
Сухой белый сезон
, Юзан Пальси, США
12 сентября 1989
Красавчик Джонни
, Уолтер Хилл, США
13 сентября 1989
Приветствие джаггера
, Дэвид Уэбб Пиплз, США / Австралия
15 сентября 1989
Море любви
, Хэролд Беккер, США
22 сентября 1989
Кровь и песок
, Хавье Элорриета, Испания / США
Черный дождь
, Ридли Скотт, США
23 сентября 1989
Почему Бодхидхарма ушел на Восток
, Ён Гюн Пэ, Южная Корея
1 октября 1989
Давний друг
, Норман Рене, США
6 октября 1989
Король Генрих V
, Кеннет Брана, Великобритания
12 октября 1989
Уж кто бы говорил
, Эми Хекерлинг, США
13 октября 1989
Преступления и проступки
, Вуди Аллен, США
20 октября 1989
Ближайший родственник
, Джон Ирвин, США
Создатели тени
, Роланд Жоффе, США
29 октября 1989
Из жизни Федора Кузькина
, Станислав Ростоцкий, СССР
1 ноября 1989
Делай – раз!
, Андрей Малюков, СССР
3 ноября 1989
Призрак оперы
, Дуайт Х. Литтл, США
5 ноября 1989
Стальные магнолии
, Херберт Росс, США
6 ноября 1989
Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным
, Юрий Кара, СССР
10 ноября 1989
Папа
, Гари Дэвид Голдберг, США
13 ноября 1989
Вальмон
, Милош Форман, Франция / США
17 ноября 1989
Гарлемские ночи
, Эдди Мерфи, США
Все псы попадают в рай
, Дон Блат, Гари Голдман, Дэн Куенстер, США / Великобритания / Ирландия
20 ноября 1989
Назад в будущее 2
, Роберт Земекис, США
30 ноября 1989
Рождественские каникулы
, Джеримайя С. Чечик, США
4 декабря 1989
Война супругов Роуз
, Дэнни ДеВито, США
13 декабря 1989
Семейное дело
, Сидни Люмет, США
Враги, история любви
, Пол Мазурски, США
Шофер Мисс Дэйзи
, Брюс Бересфорд, США
Знаменитые братья Бейкер
, Стивен Кловз, США
Блэйз
, Рон Шелтон, США
15 декабря 1989
Мы не ангелы
, Нил Джордан, США
Слава
, Эдвард Цвик, США
20 декабря 1989
Рожденный четвертого июля
, Оливер Стоун, США
22 декабря 1989
Танго и Кэш
, Андрей Кончаловский, США
Дикая орхидея
, Залман Кинг, США
Всегда
, Стивен Спилберг, США
25 декабря 1989
Большой и дружелюбный великан
, Брайан Косгров, Великобритания
30 декабря 1989
Леди Макбет Мценского уезда
, Роман Балаян, СССР / Швейцария
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить