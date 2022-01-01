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1 января 1989
Записки Пирата
, Анатолий Солин, СССР
Здесь могут водиться тигры
, Владимир Самсонов, СССР
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
, Леонид Гайдай, СССР
Сувенир для прокурора
, Александр Косарев, СССР
Псы
, Дмитрий Светозаров, СССР
Криминальный квартет
, Александр Муратов
Подземелье ведьм
, Юрий Мороз, СССР / Чехословакия
Бродячий автобус
, Иосиф Хейфиц, СССР
Перед рассветом
, Ярополк Лапшин, СССР
Похищение чародея
, Виктор Кобзев, СССР
Груз 300
, Георгий Кузнецов, СССР
2 января 1989
Любовь с привилегиями
, Владимир Кучинский, СССР
13 января 1989
Эксперты
, Дэйв Томас, США / Канада
20 января 1989
Секс, ложь и видео
, Стивен Содерберг, США
21 января 1989
Интердевочка
, Пётр Тодоровский, Швеция / СССР
22 января 1989
Леди и разбойник
, Джон Хаф, Великобритания
1 февраля 1989
Свой крест
, Валерий Лонской, СССР
2 февраля 1989
Большой Ух
, Юрий Бутырин, СССР
6 февраля 1989
Предлагаю руку и сердце
, Виктор Соколов, СССР
9 февраля 1989
Уик-энд у Берни
, Тед Котчефф, США
12 февраля 1989
Верящий в правду
, Джозеф Рубин, США
14 февраля 1989
Лошади в океане
, Николай Гусаров, СССР
17 февраля 1989
Предместье
, Джо Данте, США
21 февраля 1989
Картины мира и подписи войны
, Харун Фароки, ФРГ
23 февраля 1989
Брызги шампанского
, Станислав Говорухин, СССР
24 февраля 1989
Моя левая нога
, Джим Шеридан, Великобритания / Ирландия
1 марта 1989
Нью-йоркские истории
, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Вуди Аллен, США
10 марта 1989
Шансы есть
, Эмиль Ардолино, США
Стилет
, Дэвид Хью Джонс, США
21 марта 1989
Истории Элвиса
, Бен Стиллер, США
24 марта 1989
Остров сокровищ
, Давид Черкасский, СССР
Прогуливая уроки
, Распо Палленберг, США
Наемный убийца
, Джон Ву, Гонконг
31 марта 1989
Смертельное влечение
, Майкл Леманн, США
1 апреля 1989
Аванти пополо
, Рафи Букай, Израиль
Синдбад: Легенда семи морей
, Энцо Дж. Кастеллари, Луиджи Коцци, Италия / США
7 апреля 1989
Высшая лига
, Дэвид С. Уорд, США
Мертвый штиль
, Филлип Нойс, Австралия / США
Команда мечты
, Ховард Зифф, США
13 апреля 1989
Верзила
, Мэл Смит, Великобритания
14 апреля 1989
Скажи что-нибудь
, Кэмерон Кроу, США
20 апреля 1989
Кикбоксер
, Марк ДиСалле, Дэвид Уорт, США
21 апреля 1989
Поле чудес
, Фил Олден Робинсон, США
Увидимся утром
, Алан Дж. Пакула, США
Кладбище домашних животных
, Мэри Ламберт, США
28 апреля 1989
К-9: Собачья работа
, Род Дэниэл, США
5 мая 1989
Всё как надо
, Рэндал Клайзер, Великобритания
9 мая 1989
Сталинград
, Юрий Озеров, СССР / США / Чехословакия / ГДР
14 мая 1989
Таинственный поезд
, Джим Джармуш, США
Без бретелек
, Дэвид Хэа, Великобритания
19 мая 1989
Делай как надо
, Спайк Ли, США
Придорожная закусочная
, Роуди Херрингтон, США
24 мая 1989
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
, Стивен Спилберг, США
26 мая 1989
Розовый кадиллак
, Бадди Ван Хорн, США
31 мая 1989
Сказка о старом эхо
, Борис Тузанович, СССР
1 июня 1989
Князь Удача Андреевич
, Геннадий Байсак, СССР
Поездка в Висбаден
, Евгений Герасимов, СССР
За прекрасных дам!
, Анатолий Эйрамджан, СССР
2 июня 1989
Общество мертвых поэтов
, Питер Уир, США
6 июня 1989
До первой крови
, Владимир Фокин, СССР
Дон Сезар де Базан
, Ян Фрид, СССР
Биндюжник и король
, Владимир Алеников, СССР
Руанская дева по прозвищу Пышка
, Евгений Гинзбург, Рауф Мамедов, СССР
Охота на единорога
, Владимир Лаптев, СССР
13 июня 1989
Лицензия на убийство
, Джон Глен, Великобритания / США
14 июня 1989
Прямая трансляция
, Олег Сафаралиев, СССР
16 июня 1989
Охотники за привидениями 2
, Айвэн Райтман, США
19 июня 1989
Бэтмен
, Тим Бертон, США / Великобритания
3 июля 1989
Мой ХХ век
, Ильдико Эньеди
7 июля 1989
Смертельное оружие 2
, Ричард Доннер, США
12 июля 1989
Когда Гарри встретил Салли
, Роб Райнер, США
15 июля 1989
Маленький Немо: Приключения в стране снов
, Масами Хата, Уильям Т. Хёрц, Япония / США
21 июля 1989
Ради всего человечества
, Эл Райнерт, США
26 июля 1989
Последний поворот на Бруклин
, Ули Эдель, США / Великобритания / ФРГ
28 июля 1989
Тернер и Хуч
, Роджер Споттисвуд, США
31 июля 1989
Невероятные приключения Билла и Теда
, Стивен Херек, США
4 августа 1989
Тюряга
, Джон Флинн, США
9 августа 1989
Бездна
, Джеймс Кэмерон, США
10 августа 1989
Савраска
, Владимир Волошин, СССР
16 августа 1989
Сероманец
, Петр Марусык, СССР
Дядюшка Бак
, Джон Хьюз, США
18 августа 1989
Красный, как кровь
, Питер Мастерсон, Великобритания / США
Военные потери
, Брайан Де Пальма, США
22 августа 1989
Стеклянный лабиринт
, Марк Осепьян, СССР
24 августа 1989
Тысячелетие
, Майкл Андерсон, США
6 сентября 1989
Depeche Mode: 101
, Д. А. Пеннебейкер, Дэвид Доукинс, Крис Хегедус, Великобритания / США
8 сентября 1989
Старый гринго
, Луис Пуэнсо, США
9 сентября 1989
Аптечный ковбой
, Гас Ван Сент, США
10 сентября 1989
Сухой белый сезон
, Юзан Пальси, США
12 сентября 1989
Красавчик Джонни
, Уолтер Хилл, США
13 сентября 1989
Приветствие джаггера
, Дэвид Уэбб Пиплз, США / Австралия
15 сентября 1989
Море любви
, Хэролд Беккер, США
22 сентября 1989
Черный дождь
, Ридли Скотт, США
Кровь и песок
, Хавье Элорриета, Испания / США
23 сентября 1989
Почему Бодхидхарма ушел на Восток
, Ён Гюн Пэ, Корея
1 октября 1989
Давний друг
, Норман Рене, США
6 октября 1989
Король Генрих V
, Кеннет Брана, Великобритания
12 октября 1989
Уж кто бы говорил
, Эми Хекерлинг, США
13 октября 1989
Преступления и проступки
, Вуди Аллен, США
20 октября 1989
Ближайший родственник
, Джон Ирвин, США
Создатели тени
, Роланд Жоффе, США
25 октября 1989
История двух сестер
, Чарльз Гард, Томас Гард, США
29 октября 1989
Из жизни Федора Кузькина
, Станислав Ростоцкий, СССР
1 ноября 1989
Делай – раз!
, Андрей Малюков, СССР
3 ноября 1989
Призрак оперы
, Дуайт Х. Литтл, США
5 ноября 1989
Стальные магнолии
, Херберт Росс, США
6 ноября 1989
Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным
, Юрий Кара, СССР
10 ноября 1989
Папа
, Гари Дэвид Голдберг, США
13 ноября 1989
Вальмон
, Милош Форман, Франция / США
17 ноября 1989
Все псы попадают в рай
, Дон Блат, Гари Голдман, Дэн Куенстер, США / Великобритания / Ирландия
Гарлемские ночи
, Эдди Мерфи, США
20 ноября 1989
Назад в будущее 2
, Роберт Земекис, США
30 ноября 1989
Рождественские каникулы
, Джеримайя С. Чечик, США
4 декабря 1989
Война супругов Роуз
, Дэнни ДеВито, США
13 декабря 1989
Шофер Мисс Дэйзи
, Брюс Бересфорд, США
Блэйз
, Рон Шелтон, США
Знаменитые братья Бейкер
, Стивен Кловз, США
Враги, история любви
, Пол Мазурски, США
Семейное дело
, Сидни Люмет, США
15 декабря 1989
Слава
, Эдвард Цвик, США
Мы не ангелы
, Нил Джордан, США
20 декабря 1989
Рожденный четвертого июля
, Оливер Стоун, США
22 декабря 1989
Танго и Кэш
, Андрей Кончаловский, США
Дикая орхидея
, Залман Кинг, США
Всегда
, Стивен Спилберг, США
25 декабря 1989
Большой и дружелюбный великан
, Брайан Косгров, Великобритания
30 декабря 1989
Леди Макбет Мценского уезда
, Роман Балаян, СССР / Швейцария
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2022, Россия, анимация, семейный, приключения
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2021, Россия, триллер
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