Placebo: Alt.Russia, 2016

Отметив свое двадцатилетие, летом 2014-го года группа Placebo отправилась в удивительный тур по десяти российским городам, отчасти следующий по транссибирской магистрали и тем самым дававший группе редкую возможность проехать по пути, по которому в свое время путешествовали Дэвид Боуи и Игги Поп. В то время как Россия находилась в центре мировых событий и не сходила с первых полос, группа смогла своими глазами увидеть то, о чем редко говорят в новостях — здешнюю культуру, сконцентрированную отнюдь не только в Москве и представленную в фильме художниками, архитекторами и музыкантами. Именно благодаря ним группа смогла увидеть совсем иную картину, отличную как от телевизионной, так и от обычной рутины музыкантов в туре — это путешествие через всю страну, от Сибири до Балтийского моря, сопровождаемое множеством новых знакомств и живыми эмоциями от мощнейших концертов Placebo.