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Placebo: Alt.Russia
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Placebo: Alt.Russia

Placebo: Alt.Russia, 2016

2016 / Великобритания
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Отметив свое двадцатилетие, летом 2014-го года группа Placebo отправилась в удивительный тур по десяти российским городам, отчасти следующий по транссибирской магистрали и тем самым дававший группе редкую возможность проехать по пути, по которому в свое время путешествовали Дэвид Боуи и Игги Поп. В то время как Россия находилась в центре мировых событий и не сходила с первых полос, группа смогла своими глазами увидеть то, о чем редко говорят в новостях — здешнюю культуру, сконцентрированную отнюдь не только в Москве и представленную в фильме художниками, архитекторами и музыкантами. Именно благодаря ним группа смогла увидеть совсем иную картину, отличную как от телевизионной, так и от обычной рутины музыкантов в туре — это путешествие через всю страну, от Сибири до Балтийского моря, сопровождаемое множеством новых знакомств и живыми эмоциями от мощнейших концертов Placebo.

8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 мая 2016
Премьера в мире 30 мая 2016
Возраст 12+
Режиссер
Чарли Таргетт-Адамс
В ролях
Брайан Молко
Стефан Олсдал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Placebo: Alt.Russia 1 постер
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