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Скоро в прокате «Мошенники»
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1 января 1961
Чиполлино
, Борис Дежкин, СССР
Водил поезда машинист
, Виктор Жилин, СССР
30 января 1961
Девчонка, с которой я дружил
, Николай Лебедев, СССР
8 февраля 1961
Кто самый сильный?
, Владимир Дегтярев, СССР
20 февраля 1961
Алешкина любовь
, Георгий Щукин, Семен Туманов, СССР
21 февраля 1961
Крепость на колесах
, Олег Ленциус, СССР
22 февраля 1961
Прыжок на заре
, Иван Лукинский, СССР
6 марта 1961
Свет в окне
, Владимир Кочетов, СССР
7 марта 1961
Осторожно, бабушка!
, Надежда Кошеверова, СССР
16 марта 1961
Роман и Франческа
, Владимир Денисенко, СССР
20 марта 1961
Слепой музыкант
, Татьяна Лукашевич, СССР
Рыжик
, Илья Фрэз, СССР
4 мая 1961
Лола
, Жак Деми, Италия / Франция
Дом с мезонином
, Яков Базелян, СССР
13 мая 1961
Друг мой, Колька!..
, Александр Митта, Алексей Салтыков, СССР
18 мая 1961
Человек ниоткуда
, Эльдар Рязанов, СССР
6 июня 1961
Полосатый рейс
, Владимир Фетин, СССР
7 июня 1961
Алые паруса
, Александр Птушко, СССР
12 июня 1961
Карьера Димы Горина
, Фрунзе Довлатян, Лев Мирский, СССР
1 июля 1961
Братья Комаровы
, Анатолий Вехотко, СССР
24 сентября 1961
Укрощение строптивой
, Сергей Колосов, СССР
16 октября 1961
Две жизни
, Леонид Луков, СССР
17 октября 1961
Совершенно серьезно
, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов, Владимир Семаков, Наум Трахтенберг, Эдуард Змойро, СССР
31 октября 1961
Тайна зеленого бора
, Олег Николаевский, СССР
7 ноября 1961
Нахаленок
, Евгений Карелов, СССР
1 декабря 1961
Дорогая копейка
, Иван Аксенчук, СССР
12 декабря 1961
Гулящая
, Иван Кавалеридзе, СССР
15 декабря 1961
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
, Александр Роу, СССР
30 декабря 1961
Каток и скрипка
, Андрей Тарковский, СССР
31 декабря 1961
713-й просит посадку
, Григорий Никулин, СССР
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