Монах и бес, 2016

Бюджет фильма »Монах и бес» составил 130 миллионов рублей, 50 из которых были выделены государством

Съёмки картины проходили в Вологодской области на территории Кирилло-Белозёрского музея-заповедника, в иорданском городе Петра, на берегу Мёртвого моря и в Крыму, где были построены масштабные декорации

Режиссёр Николай Досталь сказал, что писал сценарий под впечатлением от увиденной им могилы забытого монаха. Также он вдохновился историей праведника Ивана Новгородского, который поймал в рукомойнике беса.

Сценарий фильма основан на жизнеописаниях двух монахов, которые режиссер фильма Николай Досталь услышал во время съемок телефильма «Раскол». Позже Досталь заинтересовался в съемках картины на основе этих описаний и поручил создание сценария Юрию Арабову, с которыми они же работали над фильмом «Завещание Ленина». При написании сценария Арабов ориентировался на собственный проект «Фауст», созданный им в соавторстве с Александром Сокуровым, а также на произведения русской литературы, в основном на Гоголя и Лескова. Кроме того, в фильме есть множество отсылок к житиям различных святых, например, к искушению святого Антония. По замыслу Арабова, сюжет фильма должен был представлять собой религиозную комедию с драматическим исходом.

Сценарий был завершен в 2013 году, но съемки начались только два года спустя из-за проблем с финансированием. Сперва фильм выиграл субсидию в 30 миллионов рублей по итогам конкурса Фонда кино, но для оставшегося бюджета финансирования не нашлось, поэтому режиссеру пришлось вернуть деньги государству и свернуть разработку проекта до лучших времен. Зато за это время он смог сократить трехчасовой сценарий фильма больше чем на треть.

Для Досталя было важно, чтобы в фильме играли малоизвестные актеры, а не медийные лица. Поэтому на главные роли он определил Тимофея Трибунцева и Георгия Фетисова, театральных актеров, в кино исполнявших лишь небольшие второстепенные роли.

Это уже четвертая картина режиссера, съемки которой проходили в Вологодской области. При этом все сцены, действие которых происходит в Иерусалиме, снимались в Крыму.

Фильм заслужил одобрение многих известных религиозных деятелей, например, Андрея Кураева и Тихона Шевкунова, и выиграл главные призы нескольких православных кинофестивалей. Происходило это к удивлению режиссера, который был уверен, что переборщил с шутками про религию и монастырский уклад жизни. Сам Досталь считает свою картину скорее зрительской, чем авторским высказыванием. Это подтверждается выигранным ей на ММКФ призом зрительских симпатий. Критики также положительно отнеслись к фильму, высоко оценив юмор Арабова и актерскую игру Трибунцева.

На постпродакшене главные трудности вызвало не создание спецэффектов, а перевод фильма на английский язык, обязательный для его участия в кинофестивалях. Диалоги и реплики персонажей содержат огромное количество каламбуров, пословиц и рифмованных прибауток. Чтобы создать адекватно воспроизводящий имперские просторечия поэтический перевод, к работе был привлечен с трудом найденный режиссером англоязычный поэт из Бостона.