Монах и бес, 2016

Режиссёр кино и телевидения Николай Досталь («Облако-рай», сериал «Раскол») выпускает новую картину под названием «Монах и бес». Сценарий к фильму написал кинематографист Юрий Арабов, известный по работе с Александром Сокуровым, («Фауст», «Молох»). К исполнению главных ролей приступили следующие актёры: Тимофей Трибунцев («Родина», «Пациенты»), Борис Каморзин («Переводчик», «2 дня»), Роман Мадянов («Штрафбат») и Никита Тарасов («Битва за Севастополь», «Кухня»).
По сюжету фильма «Монах и бес» Иван Семёнович приезжает работать в монастырь. В то же самое время там поселяется древнее и таинственное зло, которое пытается управлять главным героем. Легион, так он себя называет, самыми изощрёнными способами старается искусить Ивана и отвернуть от Бога. Однако герой умело сопротивляется и крепнет духом, и его жизнь превращается в истинное противостояние добра и зла.
На закате царской России в отдаленном монастыре появляется новый монах по имени Иван Семенович. Иван оказывается, мягко говоря, человеком необычным: ему невозможно навредить, он является настоящим чудотворцем и ловко обращается с самим императором Николаем I. Однако братия монастыря относится к Ивану настороженно, и не зря: на самом деле творить чудеса ему помогает не Бог, а дьявол, точнее – мелкий бес, именующий себя Легионом.
Легион вознамерился сбить Ивана с пути служения Господу и заполучить бессмертную душу монаха. Для этого они заключают контракт, условием которого является посещение Иваном Святой земли Иерусалима, куда вообще-то чертям путь заказан. Несмотря на опасность, Легион соглашается. Монаху и бесу предстоит совершить путешествие в Святой город, поклониться Гробу Господню и вернуться в Россию. Иван сможет испытать пределы собственной веры, а Легион – покаяться, вдохновившись примером человеческой жертвенности и благочестия.
Бюджет фильма »Монах и бес» составил 130 миллионов рублей, 50 из которых были выделены государством
Съёмки картины проходили в Вологодской области на территории Кирилло-Белозёрского музея-заповедника, в иорданском городе Петра, на берегу Мёртвого моря и в Крыму, где были построены масштабные декорации
Режиссёр Николай Досталь сказал, что писал сценарий под впечатлением от увиденной им могилы забытого монаха. Также он вдохновился историей праведника Ивана Новгородского, который поймал в рукомойнике беса.
Сценарий фильма основан на жизнеописаниях двух монахов, которые режиссер фильма Николай Досталь услышал во время съемок телефильма «Раскол». Позже Досталь заинтересовался в съемках картины на основе этих описаний и поручил создание сценария Юрию Арабову, с которыми они же работали над фильмом «Завещание Ленина». При написании сценария Арабов ориентировался на собственный проект «Фауст», созданный им в соавторстве с Александром Сокуровым, а также на произведения русской литературы, в основном на Гоголя и Лескова. Кроме того, в фильме есть множество отсылок к житиям различных святых, например, к искушению святого Антония. По замыслу Арабова, сюжет фильма должен был представлять собой религиозную комедию с драматическим исходом.
Сценарий был завершен в 2013 году, но съемки начались только два года спустя из-за проблем с финансированием. Сперва фильм выиграл субсидию в 30 миллионов рублей по итогам конкурса Фонда кино, но для оставшегося бюджета финансирования не нашлось, поэтому режиссеру пришлось вернуть деньги государству и свернуть разработку проекта до лучших времен. Зато за это время он смог сократить трехчасовой сценарий фильма больше чем на треть.
Для Досталя было важно, чтобы в фильме играли малоизвестные актеры, а не медийные лица. Поэтому на главные роли он определил Тимофея Трибунцева и Георгия Фетисова, театральных актеров, в кино исполнявших лишь небольшие второстепенные роли.
Это уже четвертая картина режиссера, съемки которой проходили в Вологодской области. При этом все сцены, действие которых происходит в Иерусалиме, снимались в Крыму.
Фильм заслужил одобрение многих известных религиозных деятелей, например, Андрея Кураева и Тихона Шевкунова, и выиграл главные призы нескольких православных кинофестивалей. Происходило это к удивлению режиссера, который был уверен, что переборщил с шутками про религию и монастырский уклад жизни. Сам Досталь считает свою картину скорее зрительской, чем авторским высказыванием. Это подтверждается выигранным ей на ММКФ призом зрительских симпатий. Критики также положительно отнеслись к фильму, высоко оценив юмор Арабова и актерскую игру Трибунцева.
На постпродакшене главные трудности вызвало не создание спецэффектов, а перевод фильма на английский язык, обязательный для его участия в кинофестивалях. Диалоги и реплики персонажей содержат огромное количество каламбуров, пословиц и рифмованных прибауток. Чтобы создать адекватно воспроизводящий имперские просторечия поэтический перевод, к работе был привлечен с трудом найденный режиссером англоязычный поэт из Бостона.
Фантастическая история первой половины XIX века. В мужском монастыре появляется новый насельник Иван Семенович. Но вместе с монахом в монастырь проникают темные силы, которые материализуются в лице Легиона (так он представился Ивану). Легион избрал Ивана объектом своей дьявольской работы, всячески искушая его, чтобы сбить с избранного им пути служения Богу. Но чем сильнее искушение, тем крепче духовные силы Ивана…