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Монах и бес Монах и бес
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Монах и бес, 2016

2016 / Россия
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Режиссёр кино и телевидения Николай Досталь («Облако-рай», сериал «Раскол») выпускает новую картину под названием «Монах и бес». Сценарий к фильму написал кинематографист Юрий Арабов, известный по работе с Александром Сокуровым,  («Фауст», «Молох»). К исполнению главных ролей приступили следующие актёры: Тимофей Трибунцев («Родина», «Пациенты»), Борис Каморзин («Переводчик», «2 дня»), Роман Мадянов («Штрафбат») и Никита Тарасов («Битва за Севастополь», «Кухня»).

По сюжету фильма «Монах и бес» Иван Семёнович приезжает работать в монастырь. В то же самое время там поселяется древнее и таинственное зло, которое пытается управлять главным героем. Легион, так он себя называет, самыми изощрёнными способами старается искусить Ивана и отвернуть от Бога. Однако герой умело сопротивляется и крепнет духом, и его жизнь превращается в истинное противостояние добра и зла.

На закате царской России в отдаленном монастыре появляется новый монах по имени Иван Семенович. Иван оказывается, мягко говоря, человеком необычным: ему невозможно навредить, он является настоящим чудотворцем и ловко обращается с самим императором Николаем I. Однако братия монастыря относится к Ивану настороженно, и не зря: на самом деле творить чудеса ему помогает не Бог, а дьявол, точнее – мелкий бес, именующий себя Легионом.

Легион вознамерился сбить Ивана с пути служения Господу и заполучить бессмертную душу монаха. Для этого они заключают контракт, условием которого является посещение Иваном Святой земли Иерусалима, куда вообще-то чертям путь заказан. Несмотря на опасность, Легион соглашается. Монаху и бесу предстоит совершить путешествие в Святой город, поклониться Гробу Господню и вернуться в Россию. Иван сможет испытать пределы собственной веры, а Легион – покаяться, вдохновившись примером человеческой жертвенности и благочестия.

Бюджет фильма »Монах и бес» составил 130 миллионов рублей, 50 из которых были выделены государством

Съёмки картины проходили в Вологодской области на территории Кирилло-Белозёрского музея-заповедника, в иорданском городе Петра, на берегу Мёртвого моря и в Крыму, где были построены масштабные декорации

Режиссёр Николай Досталь сказал, что писал сценарий под впечатлением от увиденной им могилы забытого монаха. Также он вдохновился историей праведника Ивана Новгородского, который поймал в рукомойнике беса.

Сценарий фильма основан на жизнеописаниях двух монахов, которые режиссер фильма Николай Досталь услышал во время съемок телефильма «Раскол». Позже Досталь заинтересовался в съемках картины на основе этих описаний и поручил создание сценария Юрию Арабову, с которыми они же работали над фильмом «Завещание Ленина». При написании сценария  Арабов ориентировался на собственный проект «Фауст», созданный им в соавторстве с Александром Сокуровым, а также на произведения русской литературы, в основном на Гоголя и Лескова. Кроме того, в фильме есть множество отсылок к житиям различных святых, например, к искушению святого Антония. По замыслу Арабова, сюжет фильма должен был представлять собой религиозную комедию с драматическим исходом.

Сценарий был завершен в 2013 году, но съемки начались только два года спустя из-за проблем с финансированием. Сперва фильм выиграл субсидию в 30 миллионов рублей по итогам конкурса Фонда кино, но для оставшегося бюджета финансирования не нашлось, поэтому режиссеру пришлось вернуть деньги государству и свернуть разработку проекта до лучших времен. Зато за это время он смог сократить трехчасовой сценарий фильма больше чем на треть.

Для Досталя было важно, чтобы в фильме играли малоизвестные актеры, а не медийные лица. Поэтому на главные роли он определил Тимофея Трибунцева и Георгия Фетисова, театральных актеров, в кино исполнявших лишь небольшие второстепенные роли.

Это уже четвертая картина режиссера, съемки которой проходили в Вологодской области. При этом все сцены, действие которых происходит в Иерусалиме, снимались в Крыму.

Фильм заслужил одобрение многих известных религиозных деятелей, например, Андрея Кураева и Тихона Шевкунова, и выиграл главные призы нескольких православных кинофестивалей. Происходило это к удивлению режиссера, который был уверен, что переборщил с шутками про религию и монастырский уклад жизни. Сам Досталь считает свою картину скорее зрительской, чем авторским высказыванием. Это подтверждается выигранным ей на ММКФ призом зрительских симпатий. Критики также положительно отнеслись к фильму, высоко оценив юмор Арабова и актерскую игру Трибунцева.

На постпродакшене главные трудности вызвало не создание спецэффектов, а перевод фильма на английский язык, обязательный для его участия в кинофестивалях. Диалоги и реплики персонажей содержат огромное количество каламбуров, пословиц и рифмованных прибауток. Чтобы создать адекватно воспроизводящий имперские просторечия поэтический перевод, к работе был привлечен с трудом найденный режиссером англоязычный поэт из Бостона.

Фантастическая история первой половины XIX века. В мужском монастыре появляется новый насельник Иван Семенович. Но вместе с монахом в монастырь проникают темные силы, которые материализуются в лице Легиона (так он представился Ивану). Легион избрал Ивана объектом своей дьявольской работы, всячески искушая его, чтобы сбить с избранного им пути служения Богу. Но чем сильнее искушение, тем крепче духовные силы Ивана…

7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 сентября 2016
Премьера в мире 8 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Николай Досталь
Николай Досталь
В ролях
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Георгий Фетисов
Георгий Фетисов
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Никита Тарасов
Никита Тарасов
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Монах и бес
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Безымянный монастырь этот затаился в медвежьем углу. Начальство церковное сюда не жаловало: кому охота тащиться в эдакую глушь... Паломники тоже не хаживали. Оно и понятно: ни иконки тебе чудотворной, ни мощей хоть каких – ничего нет. А уж про чудеса настоящие никто и слыхом не слыхивал – не водились здесь чудеса, хоть ты плачь. Вот и прозябал монастырь в нищете да безвестности: монахи, кого не возьми, все голь перекатная – перебивались с хлеба на квас… Кадр из…
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Yuri Antonov 12 сентября 2016, 23:26
неплохой фильм, философский. Можно и посмеяться и задуматься над некоторыми вещами.
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