Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
Постер фильма Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча

Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча

Billy Lynn's Long Halftime Walk 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Новый фильм трёхкратного обладателя «Оскара» Энга Ли («Горбатая гора», «Жизнь Пи», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон») «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» имеет все шансы, чтобы принести режиссёру очередную статуэтку. На роль главного героя был выбран актёр дебютант Джо Элвин. Также в картине снялись уже известные актёры, среди которых Вин Дизель («Три Икса», «Форсаж»), Кристен Стюарт («Сумерки», «Персональный покупатель») и Стив Мартин («Розовая пантера», «Отец невесты»). Также в съёмках приняли участие молодые актёры: Гаррет Хедлунд («Несломленный», «Трон: Наследие») и Макензи Ли (сериал «Готэм»).

Сюжет фильма «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» расскажет об участниках войны в Ираке, что для американцев до сих пор остаётся одной из самых широко освещаемых тем в кино. Главный герой, совсем ещё юный Билли Линн, выжил во время ужасной операции, которая была запечатлена на камеру. Теперь он вместе со своим отрядом признан героем США. В честь этого парни возвращаются домой, где во время праздничного матча их будет чтить вся страна. Однако после они вынуждены снова вернутся на войну.

- Бюджет картины составил 48 миллионов долларов

- В основе фильма лежит одноимённый роман Бена Фаунтейна

- «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» является первым фильмом, снятым со скоростью 120 кадров в секунду

- Кристен Сьюарт и Гаррет Хедлунд играли вместе в фильме «На дороге»

- «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» - первый фильм с участием Криса Такера за последние 4 года

- Роль Стива Мартина - его первое появление на экране в полнометражной картине за последние 5 лет

- У Кристен Сьюарт в фильме нарощенные волосы, так как к моменту съёмок она всё ещё отращивала их после роли в картине «Равные»

- Режиссёр Энг Ли известен своей склонностью к техническим экспериментам в кино. Фильм «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» он снял в формате Ultra HD (разрешение 4K) со скоростью 120 кадров в секунду и также в 3D. Для сравнения - «Хоббит» снимался со скоростью 48 кадров в секунду, что уже было большим достижением. Однако в мире существует всего 5 кинотеатров, в которых установлено необходимое для просмотра этой версии оборудование. 

- У фильма существует четыре экранные версии для просмотра, каждая из которых отличается от другой форматом и количеством кадров в секунду

История о 19-летнем солдате Билли Линне и его взводе, который выживает в битве в Ираке. Во время боя они оказываются заснятыми на портативные новостные камеры, и из них вовсю лепят героев. Их привозят домой и отправляют в промо-тур, кульминацией которого становится шоу в перерыве футбольного матча в День благодарения. А после него они должны снова отправиться на войну.

Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча - трейлер
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча  трейлер
Страна США / Великобритания / Китай
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 24 января 2017
Премьера в мире 14 октября 2016
Дата выхода
14 октября 2016 Россия WDSSPR 16+
19 января 2017 Бразилия
10 февраля 2017 Великобритания
2 февраля 2017 Германия
10 ноября 2016 Гонконг
10 ноября 2016 Индия
27 января 2017 Испания
2 февраля 2017 Италия
14 октября 2016 Казахстан
31 мая 2017 Нидерланды
11 ноября 2016 США
11 ноября 2016 Тайвань
14 октября 2016 Украина
1 февраля 2017 Франция
MPAA R
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $30 930 984
Производство Bona Film Group, Dune Films, Film4
Другие названия
Billy Lynn's Long Halftime Walk, Billy Lynn, A Longa Caminhada de Billy Lynn, Bili Lin - heroj, Billy Lynn hosszú, félidei sétája, Billy Lynn và Cuộc Chiến Nửa Đời Người, Billy Lynn: A Longa Caminhada, Billy Lynn: Un giorno da eroe, Billy Lynn'in Uzun Yürüyüşü, Billy Lynns hjemkomst, Die irre Heldentour des Billy Lynn, Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn, Ilgas Bilio Lino pasivaikščiojimas, Lungul drum al lui Billy Lynn, Najdłuższy marsz Billy'ego Lynna, Un jour dans la vie de Billy Lynn, Μια απίθανη διαδρομή στη ζωή του Billy Lynn, Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча, Дългият път на Били Лин, बिली लिन का लंबा मध्यांतर टहल लो, बिली लीनस लॉन्ग हाफटाइम वाक, ビリー・リンの永遠の一日, 比利・林恩的中場戰事, 比利·林恩的中场战事
Режиссер
Энг Ли
Энг Ли
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Вин Дизель
Вин Дизель
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Стив Мартин
Стив Мартин
Крис Такер
Крис Такер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
Ешь, пей, мужчина, женщина 7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина (1994)
Погоня с Дьяволом 6.8
Погоня с Дьяволом (1999)
Вожделение 7.2
Вожделение (2007)
Штурмуя Вудсток 6.6
Штурмуя Вудсток (2009)
Гемини 6.5
Гемини (2019)
Джеремая Терминатор ЛеРой 5.4
Джеремая Терминатор ЛеРой (2018)
Прощай, моя наложница 8.1
Прощай, моя наложница (1993)
В лучах славы 7.2
В лучах славы (2004)
Сержант Билко 5.9
Сержант Билко (1996)
Ферма «Мадбаунд» 7.4
Ферма «Мадбаунд» (2017)
Ледяной ветер 7.6
Ледяной ветер (1997)
Пятница 7.3
Пятница (1995)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Обзор 39 Московского Международного Кинофестиваля. Часть 1
Обзор 39 Московского Международного Кинофестиваля. Часть 1 Холод, дождь, пробки, Кубок Конфедерации по футболу – ничто не помешает настоящему москвичу-киноману провести этот июнь так, как он (киноман) запланировал. Хотя сразу оговорюсь: речь о
Написать
28 июня 2017 12:51
Вин Дизель и Кристен Стюарт в дебютном трейлере «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча»
Вин Дизель и Кристен Стюарт в дебютном трейлере «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» Кинорежиссер Энг Ли, снявший «Горбатую гору» и «Жизнь Пи», представил дебютный трейлер новой военной драмы «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча», посвященной войне в Ираке. Сюжет
Написать
13 мая 2016 15:17
Трейлеры фильма Все трейлеры
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча - трейлер
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше