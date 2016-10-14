Новый фильм трёхкратного обладателя «Оскара» Энга Ли («Горбатая гора», «Жизнь Пи», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон») «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» имеет все шансы, чтобы принести режиссёру очередную статуэтку. На роль главного героя был выбран актёр дебютант Джо Элвин. Также в картине снялись уже известные актёры, среди которых Вин Дизель («Три Икса», «Форсаж»), Кристен Стюарт («Сумерки», «Персональный покупатель») и Стив Мартин («Розовая пантера», «Отец невесты»). Также в съёмках приняли участие молодые актёры: Гаррет Хедлунд («Несломленный», «Трон: Наследие») и Макензи Ли (сериал «Готэм»).
Сюжет фильма «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» расскажет об участниках войны в Ираке, что для американцев до сих пор остаётся одной из самых широко освещаемых тем в кино. Главный герой, совсем ещё юный Билли Линн, выжил во время ужасной операции, которая была запечатлена на камеру. Теперь он вместе со своим отрядом признан героем США. В честь этого парни возвращаются домой, где во время праздничного матча их будет чтить вся страна. Однако после они вынуждены снова вернутся на войну.
- Бюджет картины составил 48 миллионов долларов
- В основе фильма лежит одноимённый роман Бена Фаунтейна
- «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» является первым фильмом, снятым со скоростью 120 кадров в секунду
- Кристен Сьюарт и Гаррет Хедлунд играли вместе в фильме «На дороге»
- «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» - первый фильм с участием Криса Такера за последние 4 года
- Роль Стива Мартина - его первое появление на экране в полнометражной картине за последние 5 лет
- У Кристен Сьюарт в фильме нарощенные волосы, так как к моменту съёмок она всё ещё отращивала их после роли в картине «Равные»
- Режиссёр Энг Ли известен своей склонностью к техническим экспериментам в кино. Фильм «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» он снял в формате Ultra HD (разрешение 4K) со скоростью 120 кадров в секунду и также в 3D. Для сравнения - «Хоббит» снимался со скоростью 48 кадров в секунду, что уже было большим достижением. Однако в мире существует всего 5 кинотеатров, в которых установлено необходимое для просмотра этой версии оборудование.
- У фильма существует четыре экранные версии для просмотра, каждая из которых отличается от другой форматом и количеством кадров в секунду
История о 19-летнем солдате Билли Линне и его взводе, который выживает в битве в Ираке. Во время боя они оказываются заснятыми на портативные новостные камеры, и из них вовсю лепят героев. Их привозят домой и отправляют в промо-тур, кульминацией которого становится шоу в перерыве футбольного матча в День благодарения. А после него они должны снова отправиться на войну.
|14 октября 2016
|Россия
|WDSSPR
|16+
|19 января 2017
|Бразилия
|10 февраля 2017
|Великобритания
|2 февраля 2017
|Германия
|10 ноября 2016
|Гонконг
|10 ноября 2016
|Индия
|27 января 2017
|Испания
|2 февраля 2017
|Италия
|14 октября 2016
|Казахстан
|31 мая 2017
|Нидерланды
|11 ноября 2016
|США
|11 ноября 2016
|Тайвань
|14 октября 2016
|Украина
|1 февраля 2017
|Франция