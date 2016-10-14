Новый фильм трёхкратного обладателя «Оскара» Энга Ли («Горбатая гора», «Жизнь Пи», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон») «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» имеет все шансы, чтобы принести режиссёру очередную статуэтку. На роль главного героя был выбран актёр дебютант Джо Элвин. Также в картине снялись уже известные актёры, среди которых Вин Дизель («Три Икса», «Форсаж»), Кристен Стюарт («Сумерки», «Персональный покупатель») и Стив Мартин («Розовая пантера», «Отец невесты»). Также в съёмках приняли участие молодые актёры: Гаррет Хедлунд («Несломленный», «Трон: Наследие») и Макензи Ли (сериал «Готэм»).

Сюжет фильма «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» расскажет об участниках войны в Ираке, что для американцев до сих пор остаётся одной из самых широко освещаемых тем в кино. Главный герой, совсем ещё юный Билли Линн, выжил во время ужасной операции, которая была запечатлена на камеру. Теперь он вместе со своим отрядом признан героем США. В честь этого парни возвращаются домой, где во время праздничного матча их будет чтить вся страна. Однако после они вынуждены снова вернутся на войну.