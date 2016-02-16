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Гений Гений
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Genius

Гений, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Гений» основан на реальных событиях. Более всего впечатляет съёмочная группа картины. Так, продюсером и сценаристом выступил  трёхкратный номинант на «Оскар» Джон Логан («Гладиатор», «Хранитель времени», «Авиатор»). А главные роли в ленте «Гений» исполнили Колин Ферт («Гордость и предубеждение», «Король говорит!») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс», «Гаттака»). Также в съёмках приняли участие такие известные актрисы, как Николь Кидман («Мулен Руж», «Догвилль») и Лора Линни («Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла»). А вот режиссёром стал Майкл Грандадж, который в 90-е активно снимался на телевидении.

В центре сюжета фильма «Гений» непростая история взаимоотношений легендарного писателя Томаса Вулфа, представителя «потерянного поколения», с издателем Максом Перкинсом, подарившим людям Фицджеральда и Хемингуэя. Общий язык мужчины находят не сразу, однако стоит им поближе узнать друг друга, как они становятся верными товарищами. В картине также проливается свет на жизни обоих героев, в особенности на становление Вулфа и его семейные отношения. Любителям литературы 30-х, такое событие точно нельзя пропустить.

- Фильм «Гений» снят по книге «Макс Перкинс: Издатель гения», автора Эндрю Скотта Берга

- «Гений» стал режиссёрским дебютом на большом экране Майкла Грандаджа, до этого он снимался в телесериалах и активно работал в театре, став одним из самых известных постановщиков в Великобритании

- Осуществить свой дебют в кино режиссёру Майклу Грандаджу помог коллега Кеннет Брана, который часто посещал съёмочную площадку. Он снял такие ленты, как «Тор» и «Золушка»

- Картина «Гений» была показана в рамках основного конкурса на Берлинском кинофестивале

- Николь Кидман, сыгравшая Алин Бернстайн, уже работала с Грандаджем. Год назад она играла в его театральной постановке, хотя до этого очень долго не выходила на сцену

История о непростой дружбе двух очень талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса, открывшего всему миру таких великих романистов, как Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 июля 2016
Премьера в мире 16 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майкл Грандадж
Майкл Грандадж
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Николь Кидман
Николь Кидман
Лора Линни
Лора Линни
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Все актеры и съемочная группа
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Гений
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Когда его спрашивали, каким он видит себя, он всегда отвечал: «Я Калибан». Уродец-дикарь из шекспировской «Бури» - отверженный и одинокий. Изгой. Хотя внешне Томас Вулф казался вполне милым парнем. Пусть и немного нервным. Из тех, про кого говорят –  «не в себе». Хотя как тут остаться «в себе», когда твой роман не хочет печатать никто. Ни одно издательство – все отказались. Осталось только одно – то, где работал Макс Перкинс…
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alex 31 июля 2016, 23:21
[Dreamer]
да, сойдёт кинышка для просмотра. не затянуто.
[Yes]
и скачаю обязательно, разок пересмотреть.
игра актёров понравилась. художник тоже… Читать дальше…
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