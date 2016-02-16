Гений, 2016

Фильм «Гений» основан на реальных событиях. Более всего впечатляет съёмочная группа картины. Так, продюсером и сценаристом выступил трёхкратный номинант на «Оскар» Джон Логан («Гладиатор», «Хранитель времени», «Авиатор»). А главные роли в ленте «Гений» исполнили Колин Ферт («Гордость и предубеждение», «Король говорит!») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс», «Гаттака»). Также в съёмках приняли участие такие известные актрисы, как Николь Кидман («Мулен Руж», «Догвилль») и Лора Линни («Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла»). А вот режиссёром стал Майкл Грандадж, который в 90-е активно снимался на телевидении.
В центре сюжета фильма «Гений» непростая история взаимоотношений легендарного писателя Томаса Вулфа, представителя «потерянного поколения», с издателем Максом Перкинсом, подарившим людям Фицджеральда и Хемингуэя. Общий язык мужчины находят не сразу, однако стоит им поближе узнать друг друга, как они становятся верными товарищами. В картине также проливается свет на жизни обоих героев, в особенности на становление Вулфа и его семейные отношения. Любителям литературы 30-х, такое событие точно нельзя пропустить.
- Фильм «Гений» снят по книге «Макс Перкинс: Издатель гения», автора Эндрю Скотта Берга
- «Гений» стал режиссёрским дебютом на большом экране Майкла Грандаджа, до этого он снимался в телесериалах и активно работал в театре, став одним из самых известных постановщиков в Великобритании
- Осуществить свой дебют в кино режиссёру Майклу Грандаджу помог коллега Кеннет Брана, который часто посещал съёмочную площадку. Он снял такие ленты, как «Тор» и «Золушка»
- Картина «Гений» была показана в рамках основного конкурса на Берлинском кинофестивале
- Николь Кидман, сыгравшая Алин Бернстайн, уже работала с Грандаджем. Год назад она играла в его театральной постановке, хотя до этого очень долго не выходила на сцену
История о непростой дружбе двух очень талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса, открывшего всему миру таких великих романистов, как Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй.
да, сойдёт кинышка для просмотра. не затянуто.
[Yes]
и скачаю обязательно, разок пересмотреть.
игра актёров понравилась. художник тоже… Читать дальше…