Гений, 2016

Фильм «Гений» основан на реальных событиях. Более всего впечатляет съёмочная группа картины. Так, продюсером и сценаристом выступил трёхкратный номинант на «Оскар» Джон Логан («Гладиатор», «Хранитель времени», «Авиатор»). А главные роли в ленте «Гений» исполнили Колин Ферт («Гордость и предубеждение», «Король говорит!») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс», «Гаттака»). Также в съёмках приняли участие такие известные актрисы, как Николь Кидман («Мулен Руж», «Догвилль») и Лора Линни («Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла»). А вот режиссёром стал Майкл Грандадж, который в 90-е активно снимался на телевидении.

В центре сюжета фильма «Гений» непростая история взаимоотношений легендарного писателя Томаса Вулфа, представителя «потерянного поколения», с издателем Максом Перкинсом, подарившим людям Фицджеральда и Хемингуэя. Общий язык мужчины находят не сразу, однако стоит им поближе узнать друг друга, как они становятся верными товарищами. В картине также проливается свет на жизни обоих героев, в особенности на становление Вулфа и его семейные отношения. Любителям литературы 30-х, такое событие точно нельзя пропустить.