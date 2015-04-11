Страх темноты, 2016

Перед вами триллер «Страх темноты», снятый режиссёром Кристофером Фитчеттом. В главной роли сыграла Мейв Дермоди, у которой солидный список ролей на телевидении. Самыми известными сериалами с её участием стали: «И никого не стало» и «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер». Также в фильме снялись Дэмиен Гарви («Эш против зловещих мертвецов», «Оставленные») и Аарон Педерсен («Таинственный путь»).

Картина «Страх темноты» расскажет историю Сары Фэйтфул, которая занимается психиатрией. В городе загадочным образом пропадает студент, и именно главной героине предстоит расследовать это дело. Единственной подозреваемой становится Скай Уильямс, девушка убитого. Однако вся проблема в том, что она совершенно потеряла дар речи. Место происшествия оставляет ещё больше вопросов, ведь несмотря на огромное количество крови, тела там не было обнаружено. Чтобы узнать необходимую информацию, Саре придётся проникнуть в подсознание подозреваемой, а это может обернуться для неё самой ужасными последствиями.