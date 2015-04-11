Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страх темноты Страх темноты
Киноафиша Фильмы Страх темноты
The Fear of Darkness

Страх темноты, 2016

2016 / Австралия
3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами триллер «Страх темноты», снятый режиссёром Кристофером Фитчеттом. В главной роли сыграла Мейв Дермоди, у которой солидный список ролей на телевидении. Самыми известными сериалами с её участием стали: «И никого не стало» и «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер». Также в фильме снялись Дэмиен Гарви («Эш против зловещих мертвецов», «Оставленные») и Аарон Педерсен («Таинственный путь»). 

Картина «Страх темноты» расскажет историю Сары Фэйтфул, которая занимается психиатрией. В городе загадочным образом пропадает студент, и именно главной героине предстоит расследовать это дело. Единственной подозреваемой становится Скай Уильямс, девушка убитого. Однако вся проблема в том, что она совершенно потеряла дар речи. Место происшествия оставляет ещё больше вопросов, ведь несмотря на огромное количество крови, тела там не было обнаружено. Чтобы узнать необходимую информацию, Саре придётся проникнуть в подсознание подозреваемой, а это может обернуться для неё самой ужасными последствиями.

- «Страх темноты» - это первый фильм режиссёра Кристофера Фитчетта за последние 34 года. Последний, «Истребление ангелов», вышел в 1982 году

- Актёры Мейв Дермоди и Дэмиен Гарви играли вместе в сериале «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер»

- Режиссёр Кристофер Фитчетт также написал к фильму сценарий и выступил в качестве одного из продюсеров

Молодой блестящий психолог Сара Фэйтфул берется за расследование таинственного исчезновения студента. Подозрение падает на его девушку — Скай Уильямс. Место происшествия буквально залито кровью, тело молодого человека бесследно исчезло, а Скай не говорит, не говорит ни слова… Сара хочет помочь девушке, но для этого ей придется спуститься в темные глубины подсознания и укротить своих собственных демонов.

3.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера в мире 11 апреля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Кристофер Фитчетт
Кристофер Фитчетт
В ролях
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Мейв Дермоди
Мейв Дермоди
Дэмиен Гарви
Дэмиен Гарви
Аарон Педерсен
Аарон Педерсен
Кристофер Соммерс
Кристофер Соммерс
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про женщин-врачей Фильмы про женщин-врачей
Постер фильма Страх темноты 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Наверно, один из самых распространённых страхов — это страх темноты. Оно и не удивительно: во мраке может быть скрыто всё, что угодно. Причём «что угодно» с возрастом меняется: например, в детстве это могут быть не только реальные создания, но и существа из мира фантастики, а вот взрослые люди боятся чего-то более рационального. Но страх перед неизвестным остаётся с нами на протяжении всей жизни, проявляясь в разной степени. Немного об этой боязни темноты рассказал в своём…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши