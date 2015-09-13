Песнь заката, 2015

Фермер Джон Гатри славится своим скверным характером - от его деспотических замашек страдают и жена, и взрослый сын. Кажется, одна лишь Крис, младшая дочь фермера, способна стойко переносить бесконечные упреки и издевательства. После смерти матери девушке предстоит взять работу по дому на себя. Необыкновенная сила духа, с которой Крис Гатри встречает все испытания, поможет ей выстоять не только под крышей отчего дома, но и во время Первой мировой войны.