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Песнь заката Песнь заката
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Sunset Song

Песнь заката, 2015

2015 / Великобритания
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фермер Джон Гатри славится своим скверным характером - от его деспотических замашек страдают и жена, и взрослый сын. Кажется, одна лишь Крис, младшая дочь фермера, способна стойко переносить бесконечные упреки и издевательства. После смерти матери девушке предстоит взять работу по дому на себя. Необыкновенная сила духа, с которой Крис Гатри встречает все испытания, поможет ей выстоять не только под крышей отчего дома, но и во время Первой мировой войны.

  • В основу картины легла первая часть трилогии “Шотландская тетрадь” Льюиса Грассика Гиббона. К слову, это не первая экранизация “Песни заката” - в 1971 году по роману был снят сериал. 
  • Сцены в помещениях были сняты на цифровую камеру, а уличные планы - на пленку 70 мм. 
  • Джеймс А. Адамсон исполнил эпизодическую роль в сериале “Песнь заката” 1971 года. В полнометражном фильме Теренса Дэвиса он играет на волынке, сделанной на рубеже XIX и ХХ столетия. Специально для съемок инструмент был приобретен у Каледонского общества Уганды. 
  • В фильме рассказывается история девушки из семейства Гатри. Кроме того, такую фамилию носит один из актеров, Кевин Гатри. Он исполнил роль мужа Крис, Юэна Тавендейла. 
  • Съемки фильма проходили в Новой Зеландии. 

В центре семейной саги — судьба стойкой Крис Гутри, дочери фермера. Рано потеряв мать, юная Крис вынуждена управлять хозяйством под строгим надзором своего деспотичного отца. Встретив любовь, она выйдет замуж, родит сына, но начавшаяся в Европе Первая мировая война принесет ей новые испытания.

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 марта 2016
Премьера онлайн 2 декабря 2021
Премьера в мире 13 сентября 2015
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Теренс Дэвис
В ролях
Питер Муллан
Питер Муллан
Агнесс Дейн
Агнесс Дейн
Кевин Гатри
Кевин Гатри
Ниал Грег Фултон
Ниал Грег Фултон
Хью Росс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Песнь заката 3 постера
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Песнь заката смотреть онлайн

Песнь заката
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20 июля 2021 16:57
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