Стоп! Снято! На Байкал!, 2016

Фильм постановщика Михаила Козлова «Стоп! Снято! На Байкал!» является продолжением его же картин «На Байкал» и «На Байкал 2». Из актёров оригинального состава в ленте остались Александр Хамнушкин и сам Козлов. Также в фильме снялись: певица Бьянка, иллюзионист Сергей Сафронов, Сергей Писаренко из команды КВН «Уездный город», Эндрю Нджогу из команды «РУДН» и другие.

В центре сюжета фильма «Стоп! Снято! На Байкал!» несколько товарищей, который путешествуют по жемчужине российских красот – Байкалу. На их пути постоянно встречаются самые разные приключения, которые не дают друзьям заскучать. Они не раз подтвердят ценность любви, дружбы и природы, которая играет здесь главную роль. Также в картине не раз поднимается тема бережного отношения к окружающему миру и затрагиваются многие аспекты здорового образа жизни.