Стоп! Снято! На Байкал!, 2016

Фильм постановщика Михаила Козлова «Стоп! Снято! На Байкал!» является продолжением его же картин «На Байкал» и «На Байкал 2». Из актёров оригинального состава в ленте остались Александр Хамнушкин и сам Козлов. Также в фильме снялись: певица Бьянка, иллюзионист Сергей Сафронов, Сергей Писаренко из команды КВН «Уездный город», Эндрю Нджогу из команды «РУДН» и другие.
В центре сюжета фильма «Стоп! Снято! На Байкал!» несколько товарищей, который путешествуют по жемчужине российских красот – Байкалу. На их пути постоянно встречаются самые разные приключения, которые не дают друзьям заскучать. Они не раз подтвердят ценность любви, дружбы и природы, которая играет здесь главную роль. Также в картине не раз поднимается тема бережного отношения к окружающему миру и затрагиваются многие аспекты здорового образа жизни.
- В преддверии выхода фильма «Стоп! Снято! На Байкал!» в сети появился флешмоб под названием «Сохраним Байкал вместе»
- Съёмки фильма прошли в Байкальсе, Улан-Удэ и Иркутске
- Певица Бьянка не только снялась в главной роли, но и записала саундтрек к фильму
- Фильм «Стоп! Снято! На Байкал!» выходит в прокат спустя 4 года после второй части картины «На Байкал». Также с 2012 года существует одноимённый сериал
«Стоп! Снято! На Байкал!» - это простая и очень легкая история про «российскую находчивость», крепкую дружбу, любовь, желание бескорыстной помощи ближнему и как обычные парни, живущие далеко за МКАДом и столичным блеском, могут совместить работу, отдых, безумные авантюры и прославить красоты нашей огромной страны.
Чувство настоящей дружбы героев и умение всегда оставаться оптимистом показывает, что выход есть всегда, даже в самой непростой ситуации.
Понятные истины, близкие каждому зрителю, иллюстрированные реалиями российской провинции, где патриотизм и любовь к своей малой родине раскрываются по полной.