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Постер фильма Холлеры
6.6
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6.6

Холлеры

, 2016
The Hollars
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Холлеры
6.6

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Писатель-график из Нью-Йорка Джон Холлер узнает, что у его матери Салли диагностирована опухоль мозга. Ее лечащий врач доктор Фонг сообщает им, что опухоль планируется удалить на этой неделе. Джон и его девушка Ребекка ожидают рождения своего первенца, но все равно возвращаются в его родной город, чтобы провести время с матерью. Сразу по приезде в их ранее уединенную жизнь вторгается непрерывный поток неблагополучных родственников, бывших одноклассников и друзей, каждый из которых остро нуждается в Джоне, не оставляя ему времени на себя. 

  • Первая актерская работа Джона Красински была ролью статиста в рекламе краски «Маршалл», главную роль в которой сыграла Марго Мартиндейл. На этот раз она проходила прослушивание в его собственном фильме.
  • Когда Красински выбирал актеров на главные роли, Ричард Дженкинс написал ему электронное письмо, в котором говорилось: «Крутой сценарий. Если вы уговорите Марго, я в деле». Красински ответил ему, как будто это была шутка, но Дженкинс написал: «О, я не шучу».
  • Хотя в фильме нет шуток на эту тему, имена всех мужчин в семье Холлеров рифмуются: Дон, Рон и Джон.
  • Съемки фильма проходили в разных частях Миссисипи, включая Джексон и небольшой городок к югу от Джексона под названием Брукхейвен. Съемочные локации в Брукхейвене включали исторический центр города и больницу.

Фильм рассказывает о нью-йоркском художнике Джоне Холлере. Вместе со своей беременной девушкой он возвращается в родной город в американской глубинке накануне серьёзной операции у матери. Там он вновь сталкивается с сумасшедшей жизнью своего семейства, из-за чего он некогда покинул этот город, а также с бывшими одноклассниками и бывшей подружкой.

В ролях

Анна Кендрик
Анна Кендрик
Rebecca
Джон Красински
Джон Красински
John Hollar
Шарлто Копли
Шарлто Копли
Ron Hollar
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Sally Hollar
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Jason
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк
Dr. Fong
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Don Hollar
Мэри Кэй Плэйс
Мэри Кэй Плэйс
Эшли Дайк
Stacey
Isabela Costine
Constance
Диди Костин
Диди Костин
Matilda
Режиссер Джон Красински
Сценарист Джеймс С. Страуз
Композитор Josh Ritter
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 22 февраля 2017
Премьера в мире 24 января 2016
Дата выхода
29 января 2016 Россия 16+
12 января 2017 Германия
17 марта 2017 Испания
29 января 2016 Казахстан
26 августа 2016 США
25 августа 2016 Сингапур
29 января 2016 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $3 800 000
Сборы в мире $1 138 609
Производство Sycamore Pictures, Groundswell Productions, Fancy Film Post Services
Другие названия
The Hollars, La Famille Hollars, Die Hollars - Eine Wahnsinnsfamilie, Familia Hollar, Família Hollar, Hollarid, La Famille Hollar, Les Hollar, Like It Once Was, Los Hollar, Porodica Holar, Rodzina Hollarów, Szeretteink körében, Zman mishpakhti, Холар, Холлеры, 最高の家族の見つけかた, 重返心原點, 霍拉一家, Hollarsowie

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 декабря 2020
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саундтрек фильма Холлеры

Отзывы о фильме

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