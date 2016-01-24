Писатель-график из Нью-Йорка Джон Холлер узнает, что у его матери Салли диагностирована опухоль мозга. Ее лечащий врач доктор Фонг сообщает им, что опухоль планируется удалить на этой неделе. Джон и его девушка Ребекка ожидают рождения своего первенца, но все равно возвращаются в его родной город, чтобы провести время с матерью. Сразу по приезде в их ранее уединенную жизнь вторгается непрерывный поток неблагополучных родственников, бывших одноклассников и друзей, каждый из которых остро нуждается в Джоне, не оставляя ему времени на себя.
Фильм рассказывает о нью-йоркском художнике Джоне Холлере. Вместе со своей беременной девушкой он возвращается в родной город в американской глубинке накануне серьёзной операции у матери. Там он вновь сталкивается с сумасшедшей жизнью своего семейства, из-за чего он некогда покинул этот город, а также с бывшими одноклассниками и бывшей подружкой.
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