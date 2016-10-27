Осенью 41-ого, 2016

Их пятеро: четверо мальчишек и девчонка — друзья навеки. Они смеялись и веселились, строили планы на каникулы, клялись в верности и дружбе, но… пришла война. Война, которая разрушила все планы, заставила по другому смотреть на жизнь и сделать свой выбор, наверное, главный в жизни. И неправда, что у человека нет выбора — выбор есть всегда. И самый важный из них это выбор собственной совести. И никакая жестокость войны не способна разрушить в человеке человеческое, особенно если оно заложено в детстве. Они жили, чтобы выжить, мстили за своих друзей, защищали близких, сражались с врагом за судьбу своей великой Родины — России.