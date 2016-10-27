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Осенью 41-ого Осенью 41-ого
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Осенью 41-ого, 2016

2016 / Россия
4.2 Оцените
12 голосов
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Пятеро друзей – мальчишки и девочка – веселые друзья, которые планировали отдохнуть на каникулах и клялись друг другу в вечной дружбе. Но пришла война и разрушила все их планы, заставила поменять взгляды на жизнь и поставила перед сложным выбором, который станет главным и переломным моментом в судьбе.

  • Тема лишений и горестей советских граждан в период Великой Отечественной войны не теряет актуальности даже через долгие годы после трагических событий. Но после юбилея в 2015 году количество фильмов на эту тему заметно упало.
  • Акцент в сюжете ставится на выбор, который всегда есть у каждого – пойти на сделку с совестью или оставаться верным своим принципам и моральным правилам.
  • Режиссер фильма, Елена Борисова, рассказывает в нем о юных героях, но несмотря на основных персонажей и некоторую наивность повествования, эта картина не для детей, а скорее для их родителей.
  • В числе режиссерских работ Борисовой, кроме прочих, числятся известные картины «Мы с дедушкой» и «Дневные звезды». Тема войны и тягот поколения, ее переживших, неоднократно фигурируют в кинолентах Елены.
  • У фильма достаточно скромный бюджет, а актерский состав состоит из новых лиц, но у проекта сильный потенциал, по словам критиков.

Их пятеро: четверо мальчишек и девчонка — друзья навеки. Они смеялись и веселились, строили планы на каникулы, клялись в верности и дружбе, но… пришла война. Война, которая разрушила все планы, заставила по другому смотреть на жизнь и сделать свой выбор, наверное, главный в жизни. И неправда, что у человека нет выбора — выбор есть всегда. И самый важный из них это выбор собственной совести. И никакая жестокость войны не способна разрушить в человеке человеческое, особенно если оно заложено в детстве. Они жили, чтобы выжить, мстили за своих друзей, защищали близких, сражались с врагом за судьбу своей великой Родины — России.

4.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера в мире 27 октября 2016
Возраст 12+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Елена Борисова
В ролях
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Филипп Малов
Елена Глазкова
Все актеры и съемочная группа
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Осенью 41-ого
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