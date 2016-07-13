С вещами на вылет!, 2016

Французский режиссёр Филипп де Шоврон представляет свой новый фильм, который называется «С вещами на вылет!». В его фильмографии такие картины, как «Безумная свадьба» и «Любовь на троих». В главных ролях снялись небезызвестные во Франции актёры, среди которых Эби Абиттан («Пришельцы 3: Взятие Бастилии»), Меди Садун («Случайно беременна»), Сириль Леконт («99 франков») и Слиман Дази («Пророк», «Выживут только любовники»).
Фильм «С вещами на вылет!» расскажет о том, как одного мужчину несправедливо осудили за преступление, которого он не совершал. Его направляют в Кабул под строгим присмотром двух охранников. Но в аэропорту, где им необходимо сделать пересадку, герою удаётся сбежать от сотрудников правоохранительных органов, и в результате те объявляют на него настоящую охоту. Но он не готов так просто сдаться и отдать кому-то свою законную свободу.
- Эри Абиттан, Меди Садун и Лоик Лежандр играли вместе в одном из прошлых фильмов Шоврона «Безумная свадьба»
- Фильм снимался на Мальте
Несгибаемый коп Хосе Фернандес получает задание экстрадировать в Кабул обычного человека по имени Аким, которого по ошибке приняли за террориста. Аким никогда прежде не был ни в каком Кабуле, но для Хосе это не имеет никакого значения. Задание должно быть выполнено. Однако вынужденная посадка в Мальте внезапно меняет все карты. Теперь Хосе самого принимают за араба и им обоим приходится пуститься в бега.
зал смеялся, когда "афганцу" запихивают в рот… Читать дальше…