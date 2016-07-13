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С вещами на вылет! С вещами на вылет!
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Débarquement immédiat! / Last call for nowhere

С вещами на вылет!, 2016

2016 / Франция
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Французский режиссёр Филипп де Шоврон представляет свой новый фильм, который называется «С вещами на вылет!». В его фильмографии такие картины, как «Безумная свадьба» и «Любовь на троих». В главных ролях снялись небезызвестные во Франции актёры, среди которых Эби Абиттан («Пришельцы 3: Взятие Бастилии»), Меди Садун («Случайно беременна»), Сириль Леконт («99 франков») и Слиман Дази («Пророк», «Выживут только любовники»).

Фильм «С вещами на вылет!» расскажет о том, как одного мужчину несправедливо осудили за преступление, которого он не совершал. Его направляют в Кабул под строгим присмотром двух охранников. Но в аэропорту, где им необходимо сделать пересадку, герою удаётся сбежать от сотрудников правоохранительных органов, и в результате те объявляют на него настоящую охоту. Но он не готов так просто сдаться и отдать кому-то свою законную свободу.

- Эри Абиттан, Меди Садун и Лоик Лежандр играли вместе в одном из прошлых фильмов Шоврона «Безумная свадьба»

- Фильм снимался на Мальте

Несгибаемый коп Хосе Фернандес получает задание экстрадировать в Кабул обычного человека по имени Аким, которого по ошибке приняли за террориста. Аким никогда прежде не был ни в каком Кабуле, но для Хосе это не имеет никакого значения. Задание должно быть выполнено. Однако вынужденная посадка в Мальте внезапно меняет все карты. Теперь Хосе самого принимают за араба и им обоим приходится пуститься в бега.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 октября 2016
Премьера онлайн 1 декабря 2016
Премьера в мире 13 июля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Филипп де Шоврон
Филипп де Шоврон
В ролях
Эри Абиттан
Эри Абиттан
Меди Садун
Меди Садун
Сириль Леконт
Сириль Леконт
Слиман Дази
Слиман Дази
Все актеры и съемочная группа
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С вещами на вылет!
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за 1 рубль
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В 2014 вышла комедия режиссёра и сценариста Филиппа де Шоврона «Безумная свадьба» («Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?»), которая получила множество положительных отзывов и восторгов. Но на этом создание смешных фильмов француз, конечно, не прекратил. В этом году у него выходит другая комедия — «С вещами на вылет!» («Débarquement immédiat!»), которая тоже достойна внимания. Кадр из фильма «С вещами на…
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alex 30 октября 2016, 20:51
да, тяжёлая для авторов тема: беженцы, мигранты, граждане-неграждане ,- и попытка шутить на неё.

зал смеялся, когда "афганцу" запихивают в рот… Читать дальше…
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19 октября 2016 16:21
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