Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1966
Архив премьер 1966 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1966
Человек в рамке
, Федор Хитрук, СССР
Мой зелёный крокодил
, Вадим Курчевский, СССР
Республика ШКИД
, Геннадий Полока, СССР
Окно
, Борис Степанцев, СССР
Поди туда - не знаю куда
, Иван Иванов-Вано, Владимир Данилевич, СССР
4 января 1966
Третья молодость
, Исаак Менакер, Жан Древий, Франция / СССР
13 января 1966
Мы, русский народ
, Вера Строева, СССР
8 февраля 1966
Дневные звезды
, Игорь Таланкин, СССР
9 февраля 1966
Тимошкина ёлка
, Владимир Дегтярев, СССР
Я жду птенца
, Николай Серебряков, СССР
10 февраля 1966
Дамы и господа
, Пьетро Джерми, Франция / Италия
23 марта 1966
Сердце матери
, Марк Донской, СССР
21 апреля 1966
Желтик
, Юрий Прытков, СССР
Начальник Чукотки
, Виталий Мельников, СССР
23 апреля 1966
Самый, самый, самый
, Василий Ливанов, СССР
Про бегемота, который боялся прививок
, Леонид Амальрик, СССР
29 апреля 1966
Выстрел
, Наум Трахтенберг, СССР
1 мая 1966
Приезжайте на Байкал
, Вениамин Дорман, СССР
2 мая 1966
Кто вы, Полли Магу?
, Уильям Кляйн, Франция
9 мая 1966
Два года над пропастью
, Тимофей Левчук, СССР
10 мая 1966
Гадюка
, Виктор Ивченко, СССР
11 мая 1966
Война окончена
, Ален Рене, Франция / Швеция
13 мая 1966
Сказка о царе Салтане
, Александр Птушко, СССР
23 мая 1966
Строится мост
, Олег Ефремов, Гавриил Егиазаров, СССР
1 июня 1966
Не забудь... станция Луговая
, Никита Курихин, Леонид Менакер, СССР
2 июня 1966
Ленин в Польше
, Сергей Юткевич, СССР
6 июня 1966
Неуловимые мстители
, Эдмонд Кеосаян, СССР
Три толстяка
, Алексей Баталов, Иосиф Шапиро, СССР
4 июля 1966
Король Дроздобород
, Вальтер Бек, ГДР
15 июля 1966
Чужое лицо
, Хироси Тэсигахара, Япония
15 августа 1966
Крылья
, Лариса Шепитько, СССР
Первый учитель
, Андрей Кончаловский, СССР
24 августа 1966
Фантастическое путешествие
, Ричард Флайшер, США
28 августа 1966
Друзья и годы
, Виктор Соколов, СССР
29 августа 1966
Путешественник с багажом
, Илья Фрэз, СССР
19 сентября 1966
Веселые расплюевские дни
, Эраст Гарин, Хеся Локшина, СССР
10 октября 1966
Мальчик и девочка
, Юлий Файт, СССР
11 октября 1966
Скверный анекдот
, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
31 октября 1966
На одной планете
, Илья Ольшвангер, СССР
8 ноября 1966
Гордый кораблик
, Витольд Бордзиловский, СССР
1 декабря 1966
Старшая сестра
, Георгий Натансон, СССР
27 декабря 1966
Серая болезнь
, Яков Сегель, СССР
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить