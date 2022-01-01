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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1966

Архив премьер 1966 года

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1 января 1966
Мой зелёный крокодил, Вадим Курчевский, СССР Республика ШКИД, Геннадий Полока, СССР Окно, Борис Степанцев, СССР Поди туда - не знаю куда, Иван Иванов-Вано, Владимир Данилевич, СССР Человек в рамке, Федор Хитрук, СССР
4 января 1966
Третья молодость, Жан Древиль, Исаак Менакер, Франция / СССР
13 января 1966
Мы, русский народ, Вера Строева, СССР
8 февраля 1966
Дневные звезды, Игорь Таланкин, СССР
9 февраля 1966
Тимошкина ёлка, Владимир Дегтярев, СССР Я жду птенца, Николай Серебряков, СССР
10 февраля 1966
Дамы и господа, Пьетро Джерми, Франция / Италия
23 марта 1966
Сердце матери, Марк Донской, СССР
21 апреля 1966
Начальник Чукотки, Виталий Мельников, СССР Желтик, Юрий Прытков, СССР
23 апреля 1966
Про бегемота, который боялся прививок, Леонид Амальрик, СССР
29 апреля 1966
Выстрел, Наум Трахтенберг, СССР
1 мая 1966
Приезжайте на Байкал, Вениамин Дорман, СССР
2 мая 1966
Кто вы, Полли Магу?, Уильям Кляйн, Франция
9 мая 1966
Два года над пропастью, Тимофей Левчук, СССР
10 мая 1966
Гадюка, Виктор Ивченко, СССР
11 мая 1966
Война окончена, Ален Рене, Франция / Швеция
13 мая 1966
Сказка о царе Салтане, Александр Птушко, СССР
23 мая 1966
Строится мост, Олег Ефремов, Гавриил Егиазаров, СССР
1 июня 1966
Не забудь... станция Луговая, Никита Курихин, Леонид Менакер, СССР
2 июня 1966
Ленин в Польше, Сергей Юткевич, СССР
6 июня 1966
Неуловимые мстители, Эдмонд Кеосаян, СССР Три толстяка, Алексей Баталов, Иосиф Шапиро, СССР
4 июля 1966
Король Дроздобород, Вальтер Бек, ГДР
15 июля 1966
Чужое лицо, Хироси Тэсигахара, Япония
15 августа 1966
Крылья, Лариса Шепитько, СССР Первый учитель, Андрей Кончаловский, СССР
24 августа 1966
Фантастическое путешествие, Ричард Флайшер, США
28 августа 1966
Друзья и годы, Виктор Соколов, СССР
29 августа 1966
Путешественник с багажом, Илья Фрэз, СССР
19 сентября 1966
Веселые расплюевские дни, Эраст Гарин, Хеся Локшина, СССР
10 октября 1966
Мальчик и девочка, Юлий Файт, СССР
11 октября 1966
Скверный анекдот, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
31 октября 1966
На одной планете, Илья Ольшвангер, СССР
8 ноября 1966
Гордый кораблик, Витольд Бордзиловский, СССР
1 декабря 1966
Старшая сестра, Георгий Натансон, СССР
27 декабря 1966
Серая болезнь, Яков Сегель, СССР
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Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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Открытое море: Монстр глубины
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Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
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Булки
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Драйв
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