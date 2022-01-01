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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Архив премьер 1966 года
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1 января 1966
Мой зелёный крокодил
, Вадим Курчевский, СССР
Республика ШКИД
, Геннадий Полока, СССР
Окно
, Борис Степанцев, СССР
Поди туда - не знаю куда
, Иван Иванов-Вано, Владимир Данилевич, СССР
Человек в рамке
, Федор Хитрук, СССР
4 января 1966
Третья молодость
, Жан Древиль, Исаак Менакер, Франция / СССР
13 января 1966
Мы, русский народ
, Вера Строева, СССР
8 февраля 1966
Дневные звезды
, Игорь Таланкин, СССР
9 февраля 1966
Тимошкина ёлка
, Владимир Дегтярев, СССР
Я жду птенца
, Николай Серебряков, СССР
10 февраля 1966
Дамы и господа
, Пьетро Джерми, Франция / Италия
23 марта 1966
Сердце матери
, Марк Донской, СССР
21 апреля 1966
Начальник Чукотки
, Виталий Мельников, СССР
Желтик
, Юрий Прытков, СССР
23 апреля 1966
Про бегемота, который боялся прививок
, Леонид Амальрик, СССР
29 апреля 1966
Выстрел
, Наум Трахтенберг, СССР
1 мая 1966
Приезжайте на Байкал
, Вениамин Дорман, СССР
2 мая 1966
Кто вы, Полли Магу?
, Уильям Кляйн, Франция
9 мая 1966
Два года над пропастью
, Тимофей Левчук, СССР
10 мая 1966
Гадюка
, Виктор Ивченко, СССР
11 мая 1966
Война окончена
, Ален Рене, Франция / Швеция
13 мая 1966
Сказка о царе Салтане
, Александр Птушко, СССР
23 мая 1966
Строится мост
, Олег Ефремов, Гавриил Егиазаров, СССР
1 июня 1966
Не забудь... станция Луговая
, Никита Курихин, Леонид Менакер, СССР
2 июня 1966
Ленин в Польше
, Сергей Юткевич, СССР
6 июня 1966
Неуловимые мстители
, Эдмонд Кеосаян, СССР
Три толстяка
, Алексей Баталов, Иосиф Шапиро, СССР
4 июля 1966
Король Дроздобород
, Вальтер Бек, ГДР
15 июля 1966
Чужое лицо
, Хироси Тэсигахара, Япония
15 августа 1966
Крылья
, Лариса Шепитько, СССР
Первый учитель
, Андрей Кончаловский, СССР
24 августа 1966
Фантастическое путешествие
, Ричард Флайшер, США
28 августа 1966
Друзья и годы
, Виктор Соколов, СССР
29 августа 1966
Путешественник с багажом
, Илья Фрэз, СССР
19 сентября 1966
Веселые расплюевские дни
, Эраст Гарин, Хеся Локшина, СССР
10 октября 1966
Мальчик и девочка
, Юлий Файт, СССР
11 октября 1966
Скверный анекдот
, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
31 октября 1966
На одной планете
, Илья Ольшвангер, СССР
8 ноября 1966
Гордый кораблик
, Витольд Бордзиловский, СССР
1 декабря 1966
Старшая сестра
, Георгий Натансон, СССР
27 декабря 1966
Серая болезнь
, Яков Сегель, СССР
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