Главная героиня фильма Анна страдает острой формой агорафобии, боязни открытого пространства. Много лет Анна не покидает свой дом, в котором она заботится о больном раком брате. После его кончины девушка остается лицом к лицу своим заболеванием и тремя преступниками, которые решили воспользоваться ситуацией и выкрасть наследство Анны. Единственное, чего грабители не учли, так это то, что и у героини, и у ее дома есть свои собственные опасные секреты.
Анна страдает от агорафобии, поэтому, когда трое преступников врываются в ее дом, она не может заставить себя выбежать на улицу. Злоумышленники пока не знают, что боязнь открытого пространства – не единственное расстройство психики девушки.
|17 марта 2016
|Россия
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|17 марта 2016
|Беларусь
|17 марта 2016
|Казахстан
|15 января 2016
|США
|17 марта 2016
|Украина
Я люблю ужастики. Однако это не ужастик!!! Пару противных моментов, да и только. Сюжет же построен крайне несуразно. Почти все было… Читать дальше…