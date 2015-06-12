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Постер фильма Незваные гости
Постер фильма Незваные гости
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Незваные гости

Незваные гости

Shut in 18+
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Факты

О фильме

Главная героиня фильма Анна страдает острой формой агорафобии, боязни открытого пространства. Много лет Анна не покидает свой дом, в котором она заботится о больном раком брате. После его кончины девушка остается лицом к лицу своим заболеванием и тремя преступниками, которые решили воспользоваться ситуацией и выкрасть наследство Анны. Единственное, чего грабители не учли, так это то, что и у героини, и у ее дома есть свои собственные опасные секреты.

  • Фильм стал режиссерским дебютом для Адама Шиндлера.
  • Рядом с дверью в спальню Анны на стене можно заметить изображение венгерской графини Элизабет Батори, известной серийными убийствами молодых девушек. Хотя точное число ее жертв до сих пор неизвестно, Батори фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как женщина, которая совершила самое большое количество убийств.
  • Рори Калкин был последним, кто получил роль в фильме.
  • Прослушивание на роль в фильме одной из первых успешно прошла Бэт Рисграф (Анна).
  • Съемки заняли всего пятнадцать дней и прошли в Шривпорте в штате Луизиана, США.
  • Изначально предполагалось, что главная героиня будет изображена брюнеткой.
  • Премьера картины состоялась на кинофестивале в Лос-Анджелесе в июне 2015 года.

Анна страдает от агорафобии, поэтому, когда трое преступников врываются в ее дом, она не может заставить себя выбежать на улицу. Злоумышленники пока не знают, что боязнь открытого пространства – не единственное расстройство психики девушки.

Незваные гости - дублированный трейлер
Незваные гости  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 17 марта 2016
Премьера в мире 12 июня 2015
Дата выхода
17 марта 2016 Россия Top Film Distribution 18+
17 марта 2016 Беларусь
17 марта 2016 Казахстан
15 января 2016 США
17 марта 2016 Украина
MPAA R
Производство Black Fish Films, Campbell Grobman Films, Jeff Rice Films
Другие названия
Shut In, Intruders, La casa mortal, Deadly Home, Intrusos, Invasores, Shut In: Intruders, V pasci, V pasti, Незваные гости, Непрохані гості, 侵入者 逃げ場のない家, 入侵者
В ролях
Рори Калкин
Рори Калкин
Летиция Хименес
Джек Кеси
Джек Кеси
Джошуа Микель
Джошуа Микель
Бэт Рисграф
Бэт Рисграф
Мартин Старр
Мартин Старр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 18 голосов
5.7 IMDb
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Незваные гости

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Беспокойная Анна Кадр из фильма «Незваные гости» Дебютант Адам Шиндлер, за которым числится только монтаж, сценарий и финансирование ленты «Роды», уж больно напоминающей «Ребёнка Розмари» в современных реалиях, становится отцом собственного полнометражного дитя. Созданием сюжета занялись такие же неизвестные доселе Т. Дж. Симфел и Дэвид Уайт. Постер спешит сообщить зрителям, что один из продюсеров подарил миру «Паранормальное явление» и…
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Alice 13 апреля 2016, 18:47
Очень скучно.
Я люблю ужастики. Однако это не ужастик!!! Пару противных моментов, да и только. Сюжет же построен крайне несуразно. Почти все было… Читать дальше…
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Незваные гости - дублированный трейлер
Незваные гости Дублированный трейлер
Незваные гости - трейлер
Незваные гости Трейлер
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