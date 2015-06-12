Главная героиня фильма Анна страдает острой формой агорафобии, боязни открытого пространства. Много лет Анна не покидает свой дом, в котором она заботится о больном раком брате. После его кончины девушка остается лицом к лицу своим заболеванием и тремя преступниками, которые решили воспользоваться ситуацией и выкрасть наследство Анны. Единственное, чего грабители не учли, так это то, что и у героини, и у ее дома есть свои собственные опасные секреты.