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Сибирский потрошитель
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Сибирский потрошитель, 2016

2016 / Россия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Художественный фильм снят полностью по документальному "Криминальная Россия.Сибирский потрошитель".

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 апреля 2016
Премьера в мире 21 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Сергей Жизненный
В ролях
Юлия Радаева
Дарья Рева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сибирский потрошитель 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
stt454 14 мая 2016, 05:28
Вчера побывали на премьере фильма в г.Бийск. Честно говоря, не оправдал ожиданий. Считаю себя "патриотом" отечественного кино, люблю и обязательно… Читать дальше…
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