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Сибирский потрошитель
Сибирский потрошитель, 2016
2016 / Россия
5.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
драма
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О фильме
Художественный фильм снят полностью по документальному "Криминальная Россия.Сибирский потрошитель".
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5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2016
Премьера в России
21 апреля 2016
Премьера в мире
21 апреля 2016
Возраст
18+
Режиссер
Сергей Жизненный
В ролях
Юлия Радаева
Дарья Рева
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Отзывы о фильме
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stt454
14 мая 2016, 05:28
Вчера побывали на премьере фильма в г.Бийск. Честно говоря, не оправдал ожиданий. Считаю себя "патриотом" отечественного кино, люблю и обязательно…
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