Мой король, 2015

После тяжелой травмы колена Тони предстоит долгий курс реабилитации в медицинском центре. Заново учась ходить, женщина погружается в воспоминания о болезненных десятилетних отношениях с Джорджио, от которого у Тони есть сын. Сможет ли физическое восстановление помочь ей преодолеть пагубную страсть к любви всей ее жизни?
Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и легкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кто был этот человек? Кем она стала рядом с ним? Тони предстоит долгая работа, которая излечит душу и смягчит сердце.
Это… Читать дальше…