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Mon Roi

Мой король, 2015

2015 / Франция
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

После тяжелой травмы колена Тони предстоит долгий курс реабилитации в медицинском центре. Заново учась ходить, женщина погружается в воспоминания о болезненных десятилетних отношениях с Джорджио, от которого у Тони есть сын. Сможет ли физическое восстановление помочь ей преодолеть пагубную страсть к любви всей ее жизни?

  • Для режиссера Майвенн Ле Беско и актрисы Эммануэль Берко “Мой король” стал второй совместной работой после “Полисса”, отмеченного жюри на Каннском фестивале 2011 года.
  • Эммануэль Берко разделила награду за лучшую женскую роль с Руни Мара (“Кэрол”) на Каннском кинофестивале в 2015 году. Сам фильм “Мой король” был встречен восьмиминутными овациями стоя.
  • Во время первой встречи Майвенн Ле Беско с Венсаном Касселем актер очень критически отнесся к персонажу Джорджио Милевски, назвав героя одномерным. После этого Майвенн не была до конца уверена, принял ли Кассель предложение о съемках.
  • Сюжет частично основан на истории брака Майвенна Ле Беско с предпринимателем Жаном-Ивом Ле Фуром. На написание сценария у Майвенн ушло несколько лет.
  • Персонаж Аньес вдохновлен реальной моделью Карен Малдер, бывшей невестой Ле Фура, которая пыталась покончить жизнь самоубийством в 2002 году.

Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и легкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кто был этот человек? Кем она стала рядом с ним? Тони предстоит долгая работа, которая излечит душу и смягчит сердце.

6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 февраля 2016
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 17 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Майвенн Ле Беско
Майвенн Ле Беско
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Эмманюэль Берко
Эмманюэль Берко
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Изильд Ле Беско
Изильд Ле Беско
Камилль Коттен
Камилль Коттен
Все актеры и съемочная группа
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Мой король
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Наша рецензия
Искусство любить Если в режиссёрское кресло садится женщина, да ещё и француженка, то вам точно не избежать попадания в бушующие волны океана страстей. После триумфальной картины «Полисс», представленной в Каннах в 2011 году, Майвенн Ле Беско снимает чувственную и эмоционально насыщенную историю любви. Повествование в фильме плавно перетекает из настоящего в прошлое, раскрывая ключевые моменты отношений двух людей длиной в целую декаду. Когда-то Тони и Джорджио охватило молниеносное…
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Александра Шахматова 7 ноября 2020, 22:29
Очень красиво снятый фильм,режиссер точно постарался. + этот фильм французский и там играет Венсан Кассель,а это уже добавляет ему баллов.
Это… Читать дальше…
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