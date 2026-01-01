Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1 января 1956
Аист
, Иван Аксенчук, СССР
Пирожок
, Петр Носов, СССР
В яранге горит огонь
, Ольга Ходатаева, СССР
4 января 1956
Матрос Чижик
, Владимир Браун, СССР
21 января 1956
Бессмертный гарнизон
, Захар Аграненко, Эдуард Тиссэ, СССР
29 января 1956
Пришельцы в Токио
, Кодзи Сима, Япония
5 февраля 1956
Вторжение похитителей тел
, Дон Сигел, США
11 февраля 1956
В добрый час
, Виктор Эйсымонт, СССР
14 февраля 1956
Мать
, Марк Донской, СССР
17 февраля 1956
В один прекрасный день
, Михаил Слуцкий, СССР
19 февраля 1956
Вихри враждебные
, Михаил Калатозов, СССР
20 февраля 1956
Сын
, Юрий Озеров, СССР
23 февраля 1956
Вольница
, Григорий Рошаль, СССР
3 марта 1956
Колобок
, Роман Давыдов, СССР
4 марта 1956
Сказка о попе и о работнике его Балде
, Анатолий Каранович, СССР
6 марта 1956
1984
, Майкл Андерсон, Великобритания / США
8 марта 1956
Дело Румянцева
, Иосиф Хейфиц, СССР
22 марта 1956
Маленький Шего
, Дмитрий Бабиченко, СССР
23 марта 1956
Палка-выручалка
, Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг, СССР
Судьба барабанщика
, Виктор Эйсымонт, СССР
28 марта 1956
Два капитана
, Владимир Венгеров, СССР
29 апреля 1956
Первый эшелон
, Михаил Калатозов, СССР
За витриной универмага
, Самсон Самсонов, СССР
30 апреля 1956
Море зовет
, Владимир Браун, СССР
7 мая 1956
Дело №306
, СССР
15 мая 1956
Они были первыми
, Юрий Егоров, СССР
2 июня 1956
Убийство на улице Данте
, Михаил Ромм, СССР
4 июня 1956
Гадкий утёнок
, Владимир Дегтярев, СССР
6 июня 1956
Она вас любит
, Семен Деревянский, Рафаил Суслович, СССР
Павел Корчагин
, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
28 июня 1956
На подмостках сцены
, Константин Юдин, СССР
2 августа 1956
За власть советов
, Борис Бунеев, СССР
22 августа 1956
Запретная планета
, Фред М. Уилкокс, США
21 сентября 1956
Разные судьбы
, Леонид Луков, СССР
15 октября 1956
Сорок первый
, Григорий Чухрай, СССР
5 ноября 1956
Человек родился
, Василий Ордынский, СССР
15 ноября 1956
Старые знакомые
, Борис Дежкин, Мстислав Пащенко, СССР
21 ноября 1956
Сердце бьется вновь
, Абрам Роом, СССР
10 декабря 1956
Медовый месяц
, Надежда Кошеверова, СССР
13 декабря 1956
Невеста
, Владимир Шредель, Григорий Никулин, СССР
19 декабря 1956
Сисси – молодая императрица
, Эрнст Маришка, Австрия
21 декабря 1956
Кораблик
, Леонид Амальрик, СССР
Хозяйка гостиницы
, Михаил Названов, СССР
29 декабря 1956
Карнавальная ночь
, Эльдар Рязанов, СССР
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