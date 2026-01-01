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Архив премьер 1956 года

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1 января 1956
Аист, Иван Аксенчук, СССР Пирожок, Петр Носов, СССР В яранге горит огонь, Ольга Ходатаева, СССР
4 января 1956
Матрос Чижик, Владимир Браун, СССР
21 января 1956
Бессмертный гарнизон, Захар Аграненко, Эдуард Тиссэ, СССР
29 января 1956
Пришельцы в Токио, Кодзи Сима, Япония
5 февраля 1956
Вторжение похитителей тел, Дон Сигел, США
11 февраля 1956
В добрый час, Виктор Эйсымонт, СССР
14 февраля 1956
Мать, Марк Донской, СССР
17 февраля 1956
В один прекрасный день, Михаил Слуцкий, СССР
19 февраля 1956
Вихри враждебные, Михаил Калатозов, СССР
20 февраля 1956
Сын, Юрий Озеров, СССР
23 февраля 1956
Вольница, Григорий Рошаль, СССР
3 марта 1956
Колобок, Роман Давыдов, СССР
4 марта 1956
Сказка о попе и о работнике его Балде, Анатолий Каранович, СССР
6 марта 1956
1984, Майкл Андерсон, Великобритания / США
8 марта 1956
Дело Румянцева, Иосиф Хейфиц, СССР
22 марта 1956
Маленький Шего, Дмитрий Бабиченко, СССР
23 марта 1956
Палка-выручалка, Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг, СССР Судьба барабанщика, Виктор Эйсымонт, СССР
28 марта 1956
Два капитана, Владимир Венгеров, СССР
29 апреля 1956
Первый эшелон, Михаил Калатозов, СССР За витриной универмага, Самсон Самсонов, СССР
30 апреля 1956
Море зовет, Владимир Браун, СССР
7 мая 1956
Дело №306, СССР
15 мая 1956
Они были первыми, Юрий Егоров, СССР
2 июня 1956
Убийство на улице Данте, Михаил Ромм, СССР
4 июня 1956
Гадкий утёнок, Владимир Дегтярев, СССР
6 июня 1956
Она вас любит, Семен Деревянский, Рафаил Суслович, СССР Павел Корчагин, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
28 июня 1956
На подмостках сцены, Константин Юдин, СССР
2 августа 1956
За власть советов, Борис Бунеев, СССР
22 августа 1956
Запретная планета, Фред М. Уилкокс, США
21 сентября 1956
Разные судьбы, Леонид Луков, СССР
15 октября 1956
Сорок первый, Григорий Чухрай, СССР
5 ноября 1956
Человек родился, Василий Ордынский, СССР
15 ноября 1956
Старые знакомые, Борис Дежкин, Мстислав Пащенко, СССР
21 ноября 1956
Сердце бьется вновь, Абрам Роом, СССР
10 декабря 1956
Медовый месяц, Надежда Кошеверова, СССР
13 декабря 1956
Невеста, Владимир Шредель, Григорий Никулин, СССР
19 декабря 1956
Сисси – молодая императрица, Эрнст Маришка, Австрия
21 декабря 1956
Кораблик, Леонид Амальрик, СССР Хозяйка гостиницы, Михаил Названов, СССР
29 декабря 1956
Карнавальная ночь, Эльдар Рязанов, СССР
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