Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1904
1902
1 января 2004
Бабочка
, Филипп Мюиль, Франция
Куктау
, Ильдар Ягафаров, Россия
Трудности перевода
, София Коппола, США / Япония
Сильвия
, Кристин Джэффс, Великобритания
Кевин в стране Драконов
, Анхель Изкуэрдо, Испания
Посылка с Марса
, Игорь Кожевников, Валентин Донсков, Россия
Потоп
, Иван Максимов, Россия
Городские девчонки
, Боаз Якин, США
4 января 2004
Сумрачный самурай
, Ёдзи Ямада, Япония
6 января 2004
Рождество с Неудачниками
, Джо Рот, США
7 января 2004
Француз
, Вера Сторожева, Россия
Первая дочь
, Форест Уитакер, США
8 января 2004
Особняк с привидениями
, Роб Минкофф, США
Дюплекс
, Дэнни ДеВито, США / Германия
Сокровище Амазонки
, Питер Берг, США
Мишель Вальян: Жажда скорости
, Луи-Паскаль Кувлер, Франция
Застрял в тебе
, Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли, США
11 января 2004
Белое золото
, Виктор Иванов, Россия / США
12 января 2004
В моей коже
, Марина де Ван, Франция
15 января 2004
Замок с привидениями
, Бен Стассен, Бельгия / США
Алекс и Эмма
, Роб Райнер, США
Расплата
, Жиль Паке-Бреннер, Франция
16 января 2004
Страна садов
, Зак Брафф, США
18 января 2004
Врубайся!
, Онди Тимонер, США
19 января 2004
Травма
, Марк Эванс, Великобритания
Страх и трепет
, Ален Корно, Франция / Япония
21 января 2004
Спасенная
, Брайан Дэннели, США
Тимур и его коммандос
, Игорь Масленников, Россия
22 января 2004
Властелин Колец: Возвращение Короля
, Питер Джексон, США / Новая Зеландия / Германия
Кармен
, Висенте Аранда, Испания
23 января 2004
Весна, лето, осень, зима... и снова весна
, Ким Ки Дук, Южная Корея / Германия
Если только
, Джил Джангер, США / Великобритания
27 января 2004
Высший балл
, Брайан Роббинс, Германия / США
29 января 2004
28 дней спустя
, Дэнни Бойл, Великобритания
Слово вора
, Скотт Робертс, Австралия / Великобритания
Большая кража
, Джордж Эрмитаж, США
Лавка знакомств
, Чарли Ловенталь, США
Готика
, Матье Кассовиц, США
31 января 2004
Береговая охрана
, Ким Ки Дук, Южная Корея
Короли мототрека
, Ричард Габай, США
5 февраля 2004
Эффект бабочки
, Эрик Бресс, Дж. Мэки Грабер, США
Запятнанная репутация
, Роберт Бентон, США / Германия / Франция
Последний поезд
, Алексей Герман-младший, Россия
6 февраля 2004
Запретная миссия
, Барт Фрейндлих, США / Германия
7 февраля 2004
29 пальм
, Брюно Дюмон, Франция
10 февраля 2004
Самаритянка
, Ким Ки Дук, Южная Корея
Перед закатом
, Ричард Линклейтер, США
12 февраля 2004
Дом мертвых
, Уве Болл, США
Техасская резня бензопилой
, Маркус Ниспел, США
Эффект бабочки 3: Откровение
, Сет Гроссман, США
72 метра
, Владимир Хотиненко, Россия
15 февраля 2004
Последний самурай
, Эдвард Цвик, США
16 февраля 2004
Женаты 7 лет
, Дидье Бурдон, Франция
17 февраля 2004
Звезда сцены
, Сара Шугарман, США / Германия
18 февраля 2004
Другая сторона постели
, Эмилио Мартинес Лазаро, Испания
19 февраля 2004
Блуберри
, Ян Кунен, Франция / Мексика / США
Мечтатели
, Бернардо Бертолуччи, Франция / Великобритания / Италия
Крупная рыба
, Тим Бертон, США
Таинственная река
, Клинт Иствуд, США
20 февраля 2004
Час расплаты
, Джон Ву, США
21 февраля 2004
Граф Монте-Кристо
, Кевин Рейнольдс, США / Ирландия / Швейцария
24 февраля 2004
Хранитель времени
, Роберт Кромби, США
26 февраля 2004
Холодная гора
, Энтони Мингелла, США
Школа рока
, Ричард Линклейтер, США / Германия
Эффект близнецов
, Данте Лам, Гонконг
Дом из песка и тумана
, Вадим Перельман, США
Вердикт за деньги
, Гэри Фледер, США
3 марта 2004
Хэппи-энд
, Амос Коллек, США / Франция / Германия
4 марта 2004
Оптом дешевле
, Шон Леви, США
Лапочка
, Билли Вудрафф, США
21 грамм
, Алехандро Гонсалес Иньярриту, США
Любовь по правилам... и без
, Нэнси Мейерс, США
50 первых поцелуев
, Питер Сигал, США
6 марта 2004
Парижская любовь Кости Гуманкова
, Константин Одегов, Россия
8 марта 2004
Запоздавшая премьера
, Александр Ширяев, Российская империя
11 марта 2004
Идальго: Погоня в пустыне
, Джо Джонстон, США
КиберМир 3D
, Браммбаэр, Колин Дэвис, Илэйн Деспинс, США
Зимняя жара
, Стефан Вуйе, Бельгия
Монстр
, Пэтти Дженкинс, Германия / США
18 марта 2004
Питер Пэн
, Пи Джей Хоган, США
Эльф
, Джон Фавро, США
Крутящий момент
, Джозеф Кан, США / Австралия
Кот
, Бо Уэлч, США
Братец медвежонок
, Аарон Блэйз, Роберт Уокер, США
Лохматый спецназ!
, Джон Хоффман, США
19 марта 2004
Мечтая об Аргентине
, Кристофер Хэмптон, Испания / Великобритания / США
Фрески
, Александр Гутман, Россия / Германия
21 марта 2004
Внутри моей памяти
, Роланд Зузо Рихтер, Великобритания / США
25 марта 2004
Миллион лет до нашей эры
, Ален Шаба, Франция
О, женщины!
, Тинто Брасс, Италия
Похитители книг
, Леонид Рыбаков, Россия
26 марта 2004
Игры джентльменов
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, США
27 марта 2004
Форт Аламо
, Джон Ли Хэнкок, США
Очищение
, Оливье Ассайас, Канада / Франция / Великобритания
28 марта 2004
Кольцо дракона
, Том Рив, США / Великобритания / Германия / Люксембург
29 марта 2004
Ангел пролетел
, Геннадий Байсак, Россия
1 апреля 2004
Поцелуй жизни
, Эмили Янг, Великобритания / Франция
Даже не думай 2: Тень независимости
, Руслан Бальтцер, Россия
Счастливого пути
, Жан-Поль Раппно, Франция
Тайное окно
, Дэвид Кепп, США
Забирая жизни
, Ди Джей Карузо, США / Австралия / Канада
2 апреля 2004
Порнократия
, Катрин Брейя, Франция
А вот и Полли
, Джон Гамбург, США
4 апреля 2004
Страсти Христовы
, Мэл Гибсон, США
8 апреля 2004
Кто убил Бэмби?
, Жиль Маршан, Франция
Молодые папаши
, Шерил Дунье, США
9 апреля 2004
На 10 минут старше: виолончель
, Бернардо Бертолуччи, Майк Фиггис, Иржи Мензель, Иштван Сабо, Клер Дени, Жан-Люк Годар, Фолькер Шлендорф, Майкл Рэдфорд, Германия / Франция / Великобритания
12 апреля 2004
Космическая станция 3D
, Тони Майерс, Канада / США
Планета Земля
, Джон Лонг, США / Канада / Малайзия
13 апреля 2004
В шоу только девушки
, Майкл Лембек, США
14 апреля 2004
Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
, Оливье Даан, Франция
15 апреля 2004
Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения - Лондон
, Кевин Аллен, США
Улыбка Моны Лизы
, Майк Ньюэлл, США
Рассвет мертвецов
, Зак Снайдер, США
22 апреля 2004
Старски и Хатч
, Тодд Филлипс, Великобритания / Южная Корея
Всадник по имени Смерть
, Карен Шахназаров, Россия
Затоiчи
, Такеши Китано, Япония
Амнезия
, Филип Кауфман, США / Германия
28 апреля 2004
В ловушке времени
, Ричард Доннер, США
29 апреля 2004
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
, Гай Ферленд, США
Вечное сияние чистого разума
, Мишель Гондри, США
Скуби Ду 2: Монстры на свободе
, Раджа Госнелл, США
Падающие ангелы
, Скотт Смит, Канада / Франция
Легенда о рыцаре
, Хосе Поcо, Испания
30 апреля 2004
Реконструкция
, Кристоффер Боэ, Дания
Черная зависть
, Барри Левинсон, США / Австралия
2 мая 2004
С первой попытки
, Ричард Лидес, США
6 мая 2004
Шесть
, Кевин Даунс, США
Молодые боги
, Юкка-Пекка Сиили, Финляндия
7 мая 2004
Ван Хельсинг
, Стивен Соммерс, США / Чехия
Смешарики
, Денис Чернов, Константин Бирюков, Илья Максимов, Россия
12 мая 2004
Детонатор
, Шейн Каррут, США
13 мая 2004
Армейский пирог
, Майк Эшман, Швеция
Егерь
, Александр Цацуев, Россия
Бессмертные: Война миров
, Энки Билал, Франция / Италия / Великобритания
Проклятие
, Такаши Шимицу, Япония
Свидание со звездой
, Роберт Лукетич, США
18 мая 2004
Тропическая болезнь
, Апитчатпон Вирасетакул, Таиланд / Франция / Германия / Италия
20 мая 2004
Американское великолепие
, Роберт Пульчини, Шари Спрингер Берман, США
21 мая 2004
Троя
, Вольфганг Петерсен, США / Мальта / Великобритания
27 мая 2004
Послезавтра
, Роланд Эммерих, США
28 мая 2004
Улетный транспорт
, Джесси Терреро, США
3 июня 2004
Боулинг для Колумбины
, Майкл Мур, Канада / США / Германия
Маленькие пальчики
, Мэттью Брайт, США / Франция
Другой
, Ник Хэмм, США
Здравствуй, ночь
, Марко Беллоккьо, Италия
4 июня 2004
Джеймс и гигантский персик
, Генри Селик, США / Великобритания
Законы привлекательности
, Питер Хауит, Ирландия / Великобритания / Германия
Гарри Поттер и узник Азкабана
, Альфонсо Куарон, США / Великобритания
6 июня 2004
Апокриф: музыка для Петра и Павла
, Адель Аль-Хадад, Россия
Кожа саламандры
, Алексей Рудаков, Россия
9 июня 2004
Дом на краю света
, Майкл Майер, США
10 июня 2004
Дженис и Джон
, Самюэль Беншетри, Франция / Испания
17 июня 2004
Модная мамочка
, Гэрри Маршалл, США
Дрянные девчонки
, Марк Уотерс, США
Убить Билла 2
, Квентин Тарантино, США
21 июня 2004
Национальная бомба
, Вагиф Мустафаев, Азербайджан / Россия
22 июня 2004
Моя мать
, Кристоф Оноре, Франция / Португалия / Испания / Австрия
Свои
, Дмитрий Месхиев, Россия
24 июня 2004
Маша
, Сергей Ткачев, Россия
Спартанец
, Дэвид Мэмет, Германия / США
25 июня 2004
Время жатвы
, Марина Разбежкина, Россия
27 июня 2004
Ночной дозор
, Тимур Бекмамбетов, Россия
30 июня 2004
Метро
, Бак Вун-Хак, Южная Корея
Последняя жизнь во Вселенной
, Пен-Ек Ратанарыанг, Таиланд / Япония
1 июля 2004
Принц и я
, Марта Кулидж, США / Чехия
Откройте, полиция 3
, Клод Зиди, Франция
Я умер в детстве
, Георгий Параджанов, Россия
2 июля 2004
Расчет
, Питер Жан Брюгге, Германия / США
Человек-паук 2
, Сэм Рэйми, США
3 июля 2004
Правда о щелпах
, Алексей Мурадов, Россия
9 июля 2004
Страсти по Марине
, Андрей Осипов, Россия
10 июля 2004
Головой о стену
, Фатих Акин, Германия / Турция
15 июля 2004
Тайные агенты
, Фредерик Шондорффер, Франция / Италия / Испания
Девушка из Джерси
, Кевин Смит, США
Из 13 в 30
, Гари Виник, США
Мгновения Нью-Йорка
, Дэнни Гордон, США
16 июля 2004
Банда Келли
, Грегор Джордан, Австралия / Великобритания / Франция
18 июля 2004
Гитара-монголоид
, Рубен Эстлунд, Швеция
19 июля 2004
Окно напротив
, Ферзан Озпетек, Италия
20 июля 2004
Приключения Лео
, Италия
22 июля 2004
Каратель
, Джонатан Хенсли, США / Германия
Широко шагая
, Кевин Брэй, США
Маньчжурский кандидат
, Джонатан Демме, США
Гонщики
, Роберт Родригес, США
Степфордские жены
, Фрэнк Оз, США
27 июля 2004
Водитель для Веры
, Павел Чухрай, Россия / Украина
29 июля 2004
Заколдованная Элла
, Томми О’Хейвер, США / Великобритания / Ирландия
Соседка
, Люк Гринфилд, США
Два брата
, Жан-Жак Анно, Франция / Великобритания
Женщина-кошка
, Питоф, США / Австралия
Приключения инопланетян 3D
, Бен Стассен, Бельгия / США
30 июля 2004
Охотники за разумом
, Ренни Харлин, США / Нидерланды / Великобритания / Финляндия
5 августа 2004
Евротур
, Алек Берг, Дэвид Мэндел, Джефф Шаффер, США
Тормоз
, Уэйн Крамер, США
6 августа 2004
Маленькая черная книжка
, Ник Харран, США
7 августа 2004
Ясмин
, Кеннет Гленаан, Великобритания / Германия
12 августа 2004
Король Артур
, Антуан Фукуа, США / Великобритания / Ирландия
Шиzа
, Гука Омарова, Россия
Натали
, Анн Фонтен, Франция
19 августа 2004
Шрэк 2
, Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон, США
Переполох в общаге
, Дэвид Хилленбранд, Скотт Хилленбранд, США
26 августа 2004
Один пропущенный звонок
, Такаси Миике, Япония
Дальний свет
, Ханс-Кристиан Шмид, Германия
Оккупация. Мистерии
, Андрей Кудиненко, Россия
Гарфилд
, Питер Хьюитт, США
Весьегонская волчица
, Николай Соловцов, Россия
28 августа 2004
Игры мотыльков
, Андрей Прошкин, Россия
1 сентября 2004
Любимец женщин
, Дилан Кидд, США
Дедлайн
, Павел Руминов, США / Россия
Слон
, Гас Ван Сент, США
2 сентября 2004
Жизнь как чудо
, Эмир Кустурица, Сербия и Черногория / Франция
Ромасанта: Охота на оборотня
, Пако Пласа, Испания
Вокруг света за 80 дней
, Фрэнк Корачи, США
Предвестники бури
, Джонатан Фрейкс, США
Превосходство Борна
, Пол Гринграсс, США / Германия
4 сентября 2004
Терпеливая любовь
, Роджер Мишелл, Великобритания
Непростительная чернота: взлеты и падения Джека Джонсона
, Кен Бёрнс, США
6 сентября 2004
Вера Дрэйк
, Майк Ли, Великобритания / Франция / Новая Зеландия
Настройщик
, Кира Муратова, Россия / Украина
7 сентября 2004
Подводное течение
, Дэвид Гордон Грин, США
8 сентября 2004
Рождение
, Джонатан Глейзер, США
Старик
, Ермек Турсунов, Казахстан
9 сентября 2004
11:14
, Грег Маркс, США / Канада
Слова и музыка
, Иван Соловов, Россия
Папа
, Владимир Машков, Россия
Хеллбой: Герой из пекла
, Гильермо дель Торо, США
11 сентября 2004
Отель "Руанда"
, Терри Джордж, США / Великобритания / Италия / ЮАР
12 сентября 2004
Глухой пролет
, Майкл Даус, Канада / Великобритания
Ноэль
, Чазз Пальминтери, США / Канада
Кафе Люмьер
, Хоу Сяосянь, Япония / Тайвань
14 сентября 2004
Невесты
, Пантелис Вулгарис, Греция / США / Франция
Вымышленные герои
, Дэн Харрис, Германия / США / Бельгия
Миллионы
, Дэнни Бойл, Великобритания
15 сентября 2004
Хорошая женщина
, Майк Баркер, США / Великобритания / Италия / Испания / Люксембург
16 сентября 2004
Девять ярдов 2
, Ховард Дойч, США
Соучастник
, Майкл Манн, США
История Золушки
, Марк Росман, США / Канада
Глаз 2
, Дэнни Пан, Оксид Пан, Гонконг / Таиланд
17 сентября 2004
Мелинда и Мелинда
, Вуди Аллен, США
21 сентября 2004
Никто не знает ничего
, Уильям Таннен, США
23 сентября 2004
Гарольд и Кумар уходят в отрыв
, Дэнни Лейнер, США
Фаренгейт 9/11
, Майкл Мур, США
Таинственный лес
, М. Найт Шьямалан, США
Я, робот
, Алекс Пройас, США
Фанаты
, Ник Лав, Великобритания
24 сентября 2004
Лихорадка
, Карло Габриэл Неро, США / Великобритания
25 сентября 2004
Ангел на обочине
, Светлана Стасенко, Россия
28 сентября 2004
Букашки 3D. Размер не имеет значения
, Майк Сли, Великобритания
30 сентября 2004
Темная ночь
, Дмитрий Астрахан, Россия
Вышибалы
, Роусон Маршалл Тербер, США / Германия
Два нуля
, Жерар Пирес, Франция / Великобритания
Богиня: как я полюбила
, Рената Литвинова, Россия
Хроники Риддика
, Дэвид Туи, США
1 октября 2004
Слоеный торт
, Мэттью Вон, Великобритания
3 октября 2004
Суперзвезда
, Шон МакНамара, США
4 октября 2004
Четыре таксиста и собака
, Федор Попов, Россия
6 октября 2004
Гадюка в кулаке
, Филипп де Брока, Франция / Великобритания
7 октября 2004
Фантастические дни
, Мун-сан Ким, Парк Сунмин, Южная Корея / США
Открытое море
, Крис Кентис, США
Я люблю тебя
, Ольга Столповская, Дмитрий Троицкий, Россия
Белые Цыпочки
, Кинен Айвори Уайанс, США
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
, Нагиса Осима, Великобритания / Япония / Новая Зеландия
Гнев
, Тони Скотт, США / Великобритания / Мексика
8 октября 2004
Свихнувшиеся
, Джордан Робертс, США
10 октября 2004
…А в душе я танцую
, Дэмиен О`Доннелл, Великобритания / Ирландия / Франция
14 октября 2004
Проклятие 2
, Такаши Шимицу, Япония
Дом страха
, Уильям Батлер, США
Терминал
, Стивен Спилберг, США
Небесный капитан или Мир будущего
, Керри Конран, США / Великобритания / Германия
Дневник памяти
, Ник Кассаветис, США
15 октября 2004
Клубничка в супермаркете
, Душан Милич, Германия / Италия / Югославия
21 октября 2004
Чужой против хищника
, Пол Андерсон, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
Голова в облаках
, Джон Дайган, США / Канада / Великобритания / Испания
Мой сводный брат Франкенштейн
, Валерий Тодоровский, Россия
26 октября 2004
Ночь светла
, Роман Балаян, Россия
27 октября 2004
Незнайка и Баррабасс
, Светлана Гроссу, Владимир Гагурин, Россия
28 октября 2004
Щелкунчик и мышиный король
, Татьяна Ильина, Наталья Мальгина, Алексей Шелманов, Россия
Не бей копытом
, Уилл Финн, John Sanford, США
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
, Гэрри Маршалл, США
Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
, Дуайт Х. Литтл, США
29 октября 2004
Сексуальная зависимость
, Родриго Бельотт, Боливия / США
Неизбежность
, Хелен Лесник, США
31 октября 2004
Токио-га
, Вим Вендерс, США / ФРГ
2 ноября 2004
Ретроград
, Кристофер Куликовски, Люксембург / Италия / Великобритания / США
3 ноября 2004
Мулан 2
, Даррел Руни, Линн Саутерленд, США
4 ноября 2004
Ямакаси 2
, Жюльен Сери, Франция / Великобритания / Испания
Девушка с жемчужной сережкой
, Питер Веббер, Великобритания / Люксембург
Сорванцы
, Йоахим Масанек, Германия
Трое в каноэ
, Стивен Брилл, США
8 ноября 2004
О любви
, Сергей Соловьев, Россия
11 ноября 2004
Сотовый
, Дэвид Р. Эллис, США / Германия
Обитель Зла 2: Апокалипсис
, Александер Уитт, Германия / Франция / Великобритания / Канада
Марс
, Анна Меликян, Россия
Уимблдон
, Ричард Лонкрэйн, Великобритания / Франция
Давайте потанцуем
, Питер Челсом, США
Прощайте, доктор Фрейд
, Марина Мигунова, Россия
18 ноября 2004
Бриджит Джонс: Грани разумного
, Бибан Кидрон, Великобритания
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
, Адам МакКей, США
Папарацци
, Пол Абаскаль, США
Шашлык
, Лэнс Ривера, США
Команда 49: Огненная лестница
, Джей Расселл, США
19 ноября 2004
Георгий и бабочки
, Андрей Паунов, Болгария / Канада / Финляндия / Нидерланды / Норвегия
24 ноября 2004
Александр
, Оливер Стоун, США / Германия / Франция
Московская жара
, Джефф Челентано, Россия / США
25 ноября 2004
Повелитель эфира
, Екатерина Калинина, Россия
27 ноября 2004
Годзилла: Последняя война
, Рюхэй Китамура, США / Япония / Австралия / Китай
1 декабря 2004
Забытое
, Джозеф Рубин, США
2 декабря 2004
Долгая помолвка
, Жан-Пьер Жене, Франция / США
Пиноккио 3000
, Даниэль Робишо, Канада / Франция / Испания
38-я параллель
, Кан Джэ-гю, Южная Корея
Мы здесь больше не живем
, Джон Керран, США / Канада
Дверь в полу
, Тод Уильямс, США
Проклятие
, Такаши Шимицу, Япония / США / Германия
5 декабря 2004
Коты в городе
, Крис Маркер, Франция
9 декабря 2004
Квартирант
, Александр Кастаньетти, Корентен Жулиус, Франция
Профессионалы
, Фредерик Обертен, Лоран Туиль-Тартур, Франция / Италия / Великобритания
Арсен Люпен
, Жан-Поль Саломе, Франция / Италия / Испания / Великобритания
5x2
, Франсуа Озон, Франция
Личный номер
, Евгений Лаврентьев, Россия
После заката
, Бретт Рэтнер, США
Плохой Санта
, Терри Цвигофф, США
Одержимость
, Пол МакГиган, США
10 декабря 2004
Невинность
, Люсиль Адзиалилович, Бельгия / Франция / Великобритания / Япония
12 декабря 2004
С Новым годом, папа!
, Ольга Перуновская, Россия
13 декабря 2004
Кухонные байки
, Бент Хамер, Норвегия / Швеция
15 декабря 2004
Пережить Рождество
, Майк Митчелл, США
Акулы 3D
, Жан-Жак Мантелло, Франция / Великобритания
16 декабря 2004
Пустой дом
, Южная Корея / Япония
Любимчик
, Ирвин Уинклер, США / Великобритания
Модильяни
, Майкл Дэвис, Франция / Великобритания / Германия / Румыния / Италия
Пила: игра на выживание
, Джеймс Ван, США
21 декабря 2004
Новые сказки братьев Гримм
, Алекс ван Вармердам, Нидерланды
23 декабря 2004
Алеша Попович и Тугарин Змей
, Константин Бронзит, Россия
Подводная братва
, Бибо Бержерон, Вики Дженсон, США
Рагин
, Кирилл Серебренников, Россия
Счастливый зуб
, Эдуар Наммур, Великобритания
Полярный экспресс
, Роберт Земекис, США
Суперсемейка
, Брэд Берд, США
25 декабря 2004
Ярмарка тщеславия
, Мира Наир, США / Великобритания
Сказка о Джеке Фросте
, Нил Грэхэм, Аластер Суиннертон, Великобритания
30 декабря 2004
Нью-йоркское такси
, Тим Стори, США / Франция
Слушатель
, Владимир Зайкин, Россия
Сокровище нации
, Джон Тертелтауб, США
Новый год отменяется!
, Вадим Шмелев, Россия
Лемони Сникет: 33 несчастья
, Брэд Силберлинг, США / Германия
Посмотри на меня
, Аньес Жауи, Франция
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