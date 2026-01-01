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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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1 января 1979
Приключения принца Флоризеля
, Евгений Татарский, СССР
Девочка и дельфин
, Розалия Зельма, СССР
Золушка
, Иван Аксенчук, СССР
Охота (1979)
, Эдуард Назаров, СССР
Сын чемпиона
, Альберт Осипов, СССР
Ах, водевиль, водевиль
, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, СССР
Подарок Черного колдуна
, Борис Рыцарев, СССР
Золотой волос
, Игорь Резников, СССР
Телохранитель
, Али Хамраев, СССР
Обыкновенное чудо
, Марк Захаров, СССР
Тот самый Мюнхгаузен
, Марк Захаров, СССР
Летучий корабль
, Гарри Бардин, СССР
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
, Леонид Носырев, СССР
Ф как Фербенкс
, Морис Дюговсон, Франция
Отпуск в сентябре
, Виталий Мельников, СССР
5 января 1979
Большой секрет для маленькой компании
, Юлиан Калишер, СССР
15 января 1979
Вас ожидает гражданка Никанорова
, Леонид Марягин, СССР
22 января 1979
Стеклянные бусы
, Игорь Николаев (II), СССР
25 января 1979
Большое ограбление поезда
, Майкл Крайтон, Великобритания
3 февраля 1979
Маша и волшебное варенье
, Лев Мильчин, СССР
Женщина, которая поет
, Александр Орлов, СССР
6 февраля 1979
Свидетельство о бедности
, Самвел Гаспаров, СССР
8 февраля 1979
Про щенка
, Борис Аблынин, СССР
Последние волшебники
, Михаил Каменецкий, СССР
9 февраля 1979
Квинтет
, Роберт Олтмен, США
26 февраля 1979
Комиссия по расследованию
, Владимир Бортко, СССР
2 марта 1979
Норма Рэй
, Мартин Ритт, США
4 марта 1979
Летучая мышь
, Ян Фрид, СССР
6 марта 1979
Китайский синдром
, Джеймс Бриджес, США
11 марта 1979
Стальное колечко
, Леонид Бердичевский, СССР
Ростик и Кеша
, Леонид Бердичевский, СССР
14 марта 1979
Волосы
, Милош Форман, США / ФРГ
18 марта 1979
Миля Джерико
, Майкл Манн, США
1 апреля 1979
Жена ушла
, Динара Асанова, СССР
8 апреля 1979
Сумка инкассатора
, Август Балтрушайтис, СССР
9 апреля 1979
Поворот
, Вадим Абдрашитов, СССР
12 апреля 1979
Ураган
, Ян Труэль, США
18 апреля 1979
Манхэттен
, Вуди Аллен, США
22 апреля 1979
Как лиса зайца догоняла
, Анатолий Солин, СССР
24 апреля 1979
Поздняя встреча
, Владимир Шредель, СССР
14 мая 1979
Кузнечик
, Борис Григорьев, СССР
18 мая 1979
Ганновер-Стрит
, Питер Хайамс, Великобритания
Пленники Посейдона
, Ирвин Аллен, США
19 мая 1979
Экипаж
, Александр Митта, СССР
25 мая 1979
Дознание пилота Пиркса
, Марек Пестрак, Польша / СССР
27 мая 1979
Последний шанс
, Эдуард Гаврилов, СССР
30 мая 1979
Похищение по-американски
, Джон Пейсер, США
31 мая 1979
Фильм Маппетов
, Джеймс Фроули, США / Великобритания
Страшная история
, Галина Баринова, СССР
1 июня 1979
Похищение «Савойи»
, Вениамин Дорман, СССР / Польша / Болгария
4 июня 1979
Пять вечеров
, Никита Михалков, СССР
6 июня 1979
Завтрак на траве
, Николай Александрович, СССР
Осенний марафон
, Георгий Данелия, СССР
Приключения капитана Врунгеля
, Давид Черкасский, СССР
Алые погоны
, Олег Гойда, СССР
Гонка с преследованием
, Ольгерд Воронцов, СССР
Дюма на Кавказе
, Хасан Хажкасимов, СССР
Фантазии Фарятьева
, Илья Авербах, СССР
Трое в лодке, не считая собаки
, Наум Бирман, СССР
Город принял
, Вячеслав Максаков, СССР
Мой первый друг
, Яков Базелян, СССР
13 июня 1979
Дачная поездка сержанта Цыбули
, Николай Литус, Виталий Шунько, СССР
15 июня 1979
Рокки 2
, Сильвестр Сталлоне, США
20 июня 1979
Главное событие
, Ховард Зифф, США
22 июня 1979
Побег из Алькатраса
, Дон Сигел, США
26 июня 1979
Лунный гонщик
, Льюис Гилберт, Великобритания / Франция
29 июня 1979
Узы крови
, Теренс Янг, США / Германия
1 июля 1979
В одно прекрасное детство
, Яков Сегель, СССР
4 июля 1979
Странники
, Филип Кауфман, США
6 июля 1979
Беляночка и Розочка
, Зигфрид Хартманн, ГДР
Фриско Кид
, Роберт Олдрич, США
13 июля 1979
Дракула
, Джон Бэдэм, США / Великобритания
Вырваться вперед
, Питер Йетс, США
16 июля 1979
Бархатный сезон
, Владимир Павлович, СССР / Швейцария
20 июля 1979
Злодей
, Хэл Нидэм, США
3 августа 1979
Конкорд: Аэропорт-79
, Дэвид Лоуэлл Рич, США
4 августа 1979
Высшая школа рок-н-ролла
, Аллан Аркуш, Джо Данте, Джерри Цукер, США
8 августа 1979
Когда я стану великаном
, Инна Туманян, СССР
17 августа 1979
Жизнь Брайана
, Терри Джонс, Великобритания
25 августа 1979
Узнай меня
, Владимир Попков, СССР
Стакан воды
, Юлий Карасик, СССР
27 августа 1979
Отель «У погибшего альпиниста»
, Григорий Кроманов, СССР
28 августа 1979
Фрак для шалопая
, Эльдор Уразбаев, СССР
1 сентября 1979
В моей смерти прошу винить Клаву К.
, Николай Лебедев, СССР
12 сентября 1979
Премудрый пескарь
, Валентин Караваев, СССР
14 сентября 1979
Кролик Багз или Дорожный бегун
, Чак Джонс, США
15 сентября 1979
Правосудие для всех
, Норман Джуисон, США
17 сентября 1979
Баламут
, Владимир Роговой, СССР
Гнездо на ветру
, Олав Неуланд, СССР
19 сентября 1979
Янки
, Джон Шлезингер, США / ФРГ / Великобритания
Сука
, Джерри О’Хара, Великобритания
1 октября 1979
Под созвездием близнецов
, Борис Ивченко, СССР
19 октября 1979
Метеор
, Роналд Ним, США
25 октября 1979
Квадрофения
, Фрэнк Роддэм, Великобритания
Тэсс
, Роман Полански, Франция / Великобритания
29 октября 1979
Суета сует
, Алла Сурикова, СССР
14 ноября 1979
На западном фронте без перемен
, Делберт Манн, США / Великобритания
17 ноября 1979
Дядюшка Ау
, Майя Бузинова, СССР
30 ноября 1979
Ищи ветра...
, Владимир Любомудров, СССР
1 декабря 1979
Ошибка дядюшки Ау
, Лидия Сурикова, СССР
2 декабря 1979
Приключения маленького папы
, Дмитрий Крупко, СССР
10 декабря 1979
Монти Пайтон и священный Грааль
, Терри Гиллиам, Терри Джонс, Великобритания
11 декабря 1979
Дядюшка Ау в городе
, Мария Муат, СССР
14 декабря 1979
Придурок
, Карл Райнер, США
16 декабря 1979
Весь этот джаз
, Боб Фосси, США
Электрический наездник
, Сидни Поллак, США
17 декабря 1979
Крамер против Крамера
, Роберт Бентон, США
19 декабря 1979
Будучи там
, Хэл Эшби, США
21 декабря 1979
Куба
, Ричард Лестер, США
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