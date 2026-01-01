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Архив премьер 1979 года

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1 января 1979
Приключения принца Флоризеля, Евгений Татарский, СССР Девочка и дельфин, Розалия Зельма, СССР Золушка, Иван Аксенчук, СССР Охота (1979), Эдуард Назаров, СССР Сын чемпиона, Альберт Осипов, СССР Ах, водевиль, водевиль, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, СССР Подарок Черного колдуна, Борис Рыцарев, СССР Золотой волос, Игорь Резников, СССР Телохранитель, Али Хамраев, СССР Обыкновенное чудо, Марк Захаров, СССР Тот самый Мюнхгаузен, Марк Захаров, СССР Летучий корабль, Гарри Бардин, СССР Волшебное кольцо (сборник мультфильмов), Леонид Носырев, СССР Ф как Фербенкс, Морис Дюговсон, Франция Отпуск в сентябре, Виталий Мельников, СССР
5 января 1979
Большой секрет для маленькой компании, Юлиан Калишер, СССР
15 января 1979
Вас ожидает гражданка Никанорова, Леонид Марягин, СССР
22 января 1979
Стеклянные бусы, Игорь Николаев (II), СССР
25 января 1979
Большое ограбление поезда, Майкл Крайтон, Великобритания
3 февраля 1979
Маша и волшебное варенье, Лев Мильчин, СССР Женщина, которая поет, Александр Орлов, СССР
6 февраля 1979
Свидетельство о бедности, Самвел Гаспаров, СССР
8 февраля 1979
Про щенка, Борис Аблынин, СССР Последние волшебники, Михаил Каменецкий, СССР
9 февраля 1979
Квинтет, Роберт Олтмен, США
26 февраля 1979
Комиссия по расследованию, Владимир Бортко, СССР
2 марта 1979
Норма Рэй, Мартин Ритт, США
4 марта 1979
Летучая мышь, Ян Фрид, СССР
6 марта 1979
Китайский синдром, Джеймс Бриджес, США
11 марта 1979
Стальное колечко, Леонид Бердичевский, СССР Ростик и Кеша, Леонид Бердичевский, СССР
14 марта 1979
Волосы, Милош Форман, США / ФРГ
18 марта 1979
Миля Джерико, Майкл Манн, США
1 апреля 1979
Жена ушла, Динара Асанова, СССР
8 апреля 1979
Сумка инкассатора, Август Балтрушайтис, СССР
9 апреля 1979
Поворот, Вадим Абдрашитов, СССР
12 апреля 1979
Ураган, Ян Труэль, США
18 апреля 1979
Манхэттен, Вуди Аллен, США
22 апреля 1979
Как лиса зайца догоняла, Анатолий Солин, СССР
24 апреля 1979
Поздняя встреча, Владимир Шредель, СССР
14 мая 1979
Кузнечик, Борис Григорьев, СССР
18 мая 1979
Ганновер-Стрит, Питер Хайамс, Великобритания Пленники Посейдона, Ирвин Аллен, США
19 мая 1979
Экипаж, Александр Митта, СССР
25 мая 1979
Дознание пилота Пиркса, Марек Пестрак, Польша / СССР
27 мая 1979
Последний шанс, Эдуард Гаврилов, СССР
30 мая 1979
Похищение по-американски, Джон Пейсер, США
31 мая 1979
Фильм Маппетов, Джеймс Фроули, США / Великобритания Страшная история, Галина Баринова, СССР
1 июня 1979
Похищение «Савойи», Вениамин Дорман, СССР / Польша / Болгария
4 июня 1979
Пять вечеров, Никита Михалков, СССР
6 июня 1979
Завтрак на траве, Николай Александрович, СССР Осенний марафон, Георгий Данелия, СССР Приключения капитана Врунгеля, Давид Черкасский, СССР Алые погоны, Олег Гойда, СССР Гонка с преследованием, Ольгерд Воронцов, СССР Дюма на Кавказе, Хасан Хажкасимов, СССР Фантазии Фарятьева, Илья Авербах, СССР Трое в лодке, не считая собаки, Наум Бирман, СССР Город принял, Вячеслав Максаков, СССР Мой первый друг, Яков Базелян, СССР
13 июня 1979
Дачная поездка сержанта Цыбули, Николай Литус, Виталий Шунько, СССР
15 июня 1979
Рокки 2, Сильвестр Сталлоне, США
20 июня 1979
Главное событие, Ховард Зифф, США
22 июня 1979
Побег из Алькатраса, Дон Сигел, США
26 июня 1979
Лунный гонщик, Льюис Гилберт, Великобритания / Франция
29 июня 1979
Узы крови, Теренс Янг, США / Германия
1 июля 1979
В одно прекрасное детство, Яков Сегель, СССР
4 июля 1979
Странники, Филип Кауфман, США
6 июля 1979
Беляночка и Розочка, Зигфрид Хартманн, ГДР Фриско Кид, Роберт Олдрич, США
13 июля 1979
Дракула, Джон Бэдэм, США / Великобритания Вырваться вперед, Питер Йетс, США
16 июля 1979
Бархатный сезон, Владимир Павлович, СССР / Швейцария
20 июля 1979
Злодей, Хэл Нидэм, США
3 августа 1979
Конкорд: Аэропорт-79, Дэвид Лоуэлл Рич, США
4 августа 1979
Высшая школа рок-н-ролла, Аллан Аркуш, Джо Данте, Джерри Цукер, США
8 августа 1979
Когда я стану великаном, Инна Туманян, СССР
17 августа 1979
Жизнь Брайана, Терри Джонс, Великобритания
25 августа 1979
Узнай меня, Владимир Попков, СССР Стакан воды, Юлий Карасик, СССР
27 августа 1979
Отель «У погибшего альпиниста», Григорий Кроманов, СССР
28 августа 1979
Фрак для шалопая, Эльдор Уразбаев, СССР
1 сентября 1979
В моей смерти прошу винить Клаву К., Николай Лебедев, СССР
12 сентября 1979
Премудрый пескарь, Валентин Караваев, СССР
14 сентября 1979
Кролик Багз или Дорожный бегун, Чак Джонс, США
15 сентября 1979
Правосудие для всех, Норман Джуисон, США
17 сентября 1979
Баламут, Владимир Роговой, СССР Гнездо на ветру, Олав Неуланд, СССР
19 сентября 1979
Янки, Джон Шлезингер, США / ФРГ / Великобритания Сука, Джерри О’Хара, Великобритания
1 октября 1979
Под созвездием близнецов, Борис Ивченко, СССР
19 октября 1979
Метеор, Роналд Ним, США
25 октября 1979
Квадрофения, Фрэнк Роддэм, Великобритания Тэсс, Роман Полански, Франция / Великобритания
29 октября 1979
Суета сует, Алла Сурикова, СССР
14 ноября 1979
На западном фронте без перемен, Делберт Манн, США / Великобритания
17 ноября 1979
Дядюшка Ау, Майя Бузинова, СССР
30 ноября 1979
Ищи ветра..., Владимир Любомудров, СССР
1 декабря 1979
Ошибка дядюшки Ау, Лидия Сурикова, СССР
2 декабря 1979
Приключения маленького папы, Дмитрий Крупко, СССР
10 декабря 1979
Монти Пайтон и священный Грааль, Терри Гиллиам, Терри Джонс, Великобритания
11 декабря 1979
Дядюшка Ау в городе, Мария Муат, СССР
14 декабря 1979
Придурок, Карл Райнер, США
16 декабря 1979
Весь этот джаз, Боб Фосси, США Электрический наездник, Сидни Поллак, США
17 декабря 1979
Крамер против Крамера, Роберт Бентон, США
19 декабря 1979
Будучи там, Хэл Эшби, США
21 декабря 1979
Куба, Ричард Лестер, США
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