Двое во Вселенной, 2016

Обладатель премии «Оскар» итальянский режиссёр Джузеппе Торнаторе снимает очередное долгожданное творение. Его прошлый фильм «Лучшее предложение» покорил зрителей, а одна из первых работ «Легенда о пианисте» заслужила статус культовой. Сценарий для картины он также написал самостоятельно. Примечательно, что у него снялась наша российская актриса Ольга Куриленко, которая сумела добиться большого успеха заграницей. Её партнёрами по фильму стали такие известные личности, как Джереми Айронс («Лолита») и Шона Макдональд («Грязь»). Композитором стал легендарный Эннио Морриконе.

Между профессором астрофизики Эдом и его аспиранткой Эми начинается роман. Из-за своего положения они могут встречаться лишь изредка, в основном на научных конференциях, на которые они случайно попадают вместе, и по большей части общаются с помощью телефонных звонков и электронных писем. Однажды Эд перестает поднимать телефонную трубку, хотя продолжает слать Эми имейлы. Озадаченная происходящим, девушка навещает дом профессора и вскоре узнает, что некоторое время назад Эд скончался. Но с кем тогда она вела переписку, и какие цели преследует этот загадочный человек?