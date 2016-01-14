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Двое во Вселенной Двое во Вселенной
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Двое во Вселенной, 2016

2016 / Италия
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Обладатель премии «Оскар» итальянский режиссёр Джузеппе Торнаторе снимает очередное долгожданное творение. Его прошлый фильм «Лучшее предложение» покорил зрителей, а одна из первых работ «Легенда о пианисте» заслужила статус культовой. Сценарий для картины он также написал самостоятельно. Примечательно, что у него снялась наша российская актриса Ольга Куриленко, которая сумела добиться большого успеха заграницей. Её партнёрами по фильму стали такие известные личности, как Джереми Айронс («Лолита») и Шона Макдональд («Грязь»). Композитором стал легендарный Эннио Морриконе.

Между профессором астрофизики Эдом и его аспиранткой Эми начинается роман. Из-за своего положения они могут встречаться лишь изредка, в основном на научных конференциях, на которые они случайно попадают вместе, и по большей части общаются с помощью телефонных звонков и электронных писем. Однажды Эд перестает поднимать телефонную трубку, хотя продолжает слать Эми имейлы. Озадаченная происходящим, девушка навещает дом профессора и вскоре узнает, что некоторое время назад Эд скончался. Но с кем тогда она вела переписку, и какие цели преследует этот загадочный человек? 

  • Идея фильма родилась у режиссера и сценариста Джузеппе Торнаторе более десяти лет назад, и за это время почти все задумки режиссера о жизни в будущем воплотились в реальности.
  • Остров, на котором живет Эд, расположен в Италии на озере Орта, недалеко от средневекового городка Орта-Сан-Джулио, в очень спокойном и тихом месте. Несмотря на это, это в фильме остров называется Борговентосо, что значит «ветреный город».
  • Во время съемок Ольга Куриленко, исполнительница главной роли, находилась на четвертом месяце беременности.
  • Это двенадцатая совместная работа с Торнаторе для великого композитора Эннио Морриконе, и его последнее творение: в июле 2020 года он скончался в возрасте 92 лет.

Эд и Эми — ученый и студентка, изучающие теорию струн и космических двойников, вселенную и параллельные измерения. Они — родственные души, созданные друг для друга. Их любовь не знает границ и расстояний. Но внезапно Эд исчезает. А Эми продолжает получать от него послания. Что это - эксперимент ученого, который решил скрыться от мира? Или игра высших сил, посылающих ей любимого в чужих обличьях? Или она продолжает видеть свет погасшей звезды?

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера онлайн 27 июня 2017
Премьера в мире 14 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Джузеппе Торнаторе
В ролях
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Ирина Кара
Ирина Кара
Анна Савва
Анна Савва
Флориан Швинбахер
Флориан Швинбахер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двое во Вселенной 4 постера
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Двое во Вселенной смотреть онлайн

Двое во Вселенной
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Детка, ты просто космос Новый фильм оскароносного итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе повествует о совершенно умопомрачительной, аксиоматической любви между учёным-космологом Эдом (старый британский лев Джереми Айронс) и его бывшей студенткой, каскадёром, комсомолкой и просто красавицей Эми (девушка Бонда и Агента 47 Ольга Куриленко). Они почти всегда на расстоянии, но жизни не видят друг без друга — вечно онлайн, в телефоне и в Skype. И вот внезапно Эми выясняет, что профессор…
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alex1.ak-agency 10 июля 2016, 10:14
Не поверите, но это, возможно, лучший фильм 2016-го... Жаль, что его практически не было в широком прокате.
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15 голосов
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