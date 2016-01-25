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Бегущая от реальности Бегущая от реальности
Киноафиша Фильмы Бегущая от реальности
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Бегущая от реальности, 2016

2016 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Джошуа Марстон, обладатель двух «Золотых медведей» за фильмы «Прощение крови» и «Благословенная Мария», а также один из режиссёров сериалов «Служба новостей» и «Хорошая жена», выпускает новую полнометражную картину «Бегущая от реальности». Главную роль в его ленте сыграла известная актриса Рэйчел Вайс («Мумия», «Фонтан»). Также в фильме снялись Майкл Шеннон («Человек из стали», «Выбор») и Кэти Бейтс («Мизери», «Американская история ужасов»).

В центре сюжета фильма «Бегущая от реальности» таинственная женщина, которая в течение нескольких лет сменила несколько городов и профессий. В очередной раз она устраивается на новое место работы, где знакомится в кафетерии с коллегой. Он приглашает её на вечеринку по случаю дня рождения друга, который тут же узнаёт героиню, представляющуюся фальшивым именем Элис. Оказывается, когда-то они были знакомы, но только практически все считали девушку погибшей. На самом же деле она просто сбежала от реальности.

- Картина «Бегущая от реальности» явлется третьей полнометражной работой Джошуа Марстона

- Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс»

- «Бегущая от реальности» - это первая работа в большом кино для сценариста Джулиана Шеппарда

Во время ужина в день своего рождения Том встречает среди гостей загадочную девушку по имени Элис. Том убежден, что они были знакомы и более чем близки, но таинственная гостья не признается и представляется совершенно другим человеком. Когда Элис сбегает, Том следует за ней, ныряя в неизвестность. Вместе они становятся абсолютно свободными, анонимными, теряются в толпе мегаполиса. Эта полная приключений ночь — их шанс изменить жизнь…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера в мире 25 января 2016
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Джошуа Марстон
Джошуа Марстон
В ролях
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Келли АуКойн
Келли АуКойн
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бегущая от реальности 4 постера
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В прокат выходит картина «Бегущая от реальности» от режиссёра Джошуа Марстона, который раз в несколько лет любит отвлечься от сериалов и снять фильм с последующей фестивальной историей. Его новая картина также успела засветиться на нескольких киносмотрах и была представлена на «Сандэнсе». Однако если сравнивать «Бегущую от реальности» с предыдущими лентами постановщика, «Прощение крови» и «Благословенная Мария», получившими награды…
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17 ноября 2016 11:27
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