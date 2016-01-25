Бегущая от реальности, 2016

Джошуа Марстон, обладатель двух «Золотых медведей» за фильмы «Прощение крови» и «Благословенная Мария», а также один из режиссёров сериалов «Служба новостей» и «Хорошая жена», выпускает новую полнометражную картину «Бегущая от реальности». Главную роль в его ленте сыграла известная актриса Рэйчел Вайс («Мумия», «Фонтан»). Также в фильме снялись Майкл Шеннон («Человек из стали», «Выбор») и Кэти Бейтс («Мизери», «Американская история ужасов»).

В центре сюжета фильма «Бегущая от реальности» таинственная женщина, которая в течение нескольких лет сменила несколько городов и профессий. В очередной раз она устраивается на новое место работы, где знакомится в кафетерии с коллегой. Он приглашает её на вечеринку по случаю дня рождения друга, который тут же узнаёт героиню, представляющуюся фальшивым именем Элис. Оказывается, когда-то они были знакомы, но только практически все считали девушку погибшей. На самом же деле она просто сбежала от реальности.