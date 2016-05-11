Светская жизнь, 2016

Если и есть в этом мире что-то стабильное, так это новые фильмы Вуди Аллена. Каждый год, чаще всего летом, в крайне скупом прокате появляется его очередное творение, общее количество которых уже перевалило за 50. В 2016 году на экраны выходит лента «Светская жизнь», которая стала открытием Каннского кинофестиваля. Кроме того, в этом же году ожидается и первая телевизионная проба известного режиссёра, сценариста, еврея и невротика из Нью-Йорка. В его последней картине «Светская жизнь» снялись Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Кристен Стюарт («Сумерки», «Ультраамериканцы», Стив Каррел (сериал «Офис», «Охотник на лис»), Джуди Дэвис («Разбирая Гарри») и Тони Сирико («Славные парни», «Пули над Бродвеем»).
В центре сюжета фильма «Светская жизнь» – начинающий кинематографист из Нью-Йорка. Как и все ищущие славы в кино, он приезжает в Голливуд, где ему уже уготовано местечко. На дворе 1930-е: время джаза и богемных вечеринок. Наш герой ввязывается во всевозможные авантюры, в числе которых, безусловно, романтические. Если вам близка эта эпоха, и вы без ума от работ Вуди Аллена, то не пропустите.
- Многие из актёров фильма «Светская жизнь» уже не раз снимались в картинах у Вуди Аллена. Среди них Джесси Айзенберг («Римские приключения»), Джуди Дэвис («Разбирая Гарри»), Паркер Поузи («Иррациональный человек»), Кори Столл («Полночь в Париже»), Стив Карелл («Мелинда и Мелинда») и Тони Сирико («Пули над Бродвеем»)
- Для Кристен Стюарт и Джесси Айзенберга это уже третий совместный проект, причём, во всех трёх они влюблены друг в друга. Первыми двумя были «Парк культуры и отдыха» и «Ультраамериканцы»
- Как и практически все остальные картины Аллена, «Светская жизнь» снималась им по собственному сценарию. Сам он говорит, что сразу же после окончания съёмок садится за печатную машинку и начинает работу над следующим.
- Фильм «Светская жизнь» открывал Каннский кинофестиваль в рамках внеконкурсной программы. До этого та же честь была оказана двум картинам режиссёра, что делает его рекордсменом в этой категории
- Следующий фильм Аллена уже запущен в производство. Известно, что в нём снимется Кейт Уинслет
1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени.