Светская жизнь, 2016

- Многие из актёров фильма «Светская жизнь» уже не раз снимались в картинах у Вуди Аллена. Среди них Джесси Айзенберг («Римские приключения»), Джуди Дэвис («Разбирая Гарри»), Паркер Поузи («Иррациональный человек»), Кори Столл («Полночь в Париже»), Стив Карелл («Мелинда и Мелинда») и Тони Сирико («Пули над Бродвеем»)

- Для Кристен Стюарт и Джесси Айзенберга это уже третий совместный проект, причём, во всех трёх они влюблены друг в друга. Первыми двумя были «Парк культуры и отдыха» и «Ультраамериканцы»

- Как и практически все остальные картины Аллена, «Светская жизнь» снималась им по собственному сценарию. Сам он говорит, что сразу же после окончания съёмок садится за печатную машинку и начинает работу над следующим.

- Фильм «Светская жизнь» открывал Каннский кинофестиваль в рамках внеконкурсной программы. До этого та же честь была оказана двум картинам режиссёра, что делает его рекордсменом в этой категории

- Следующий фильм Аллена уже запущен в производство. Известно, что в нём снимется Кейт Уинслет