Дивергент, глава 3: За стеной, 2016

Во второй раз постановщик Роберт Швентке берётся вершить судьбу экранизации современной, подростковой антиутопии «Дивергент». За его плечами, помимо второй части адаптации произведения Вероники Рот, знамениты боевик «РЭД» и комедия «Призрачный патруль». Актёрский состав пополнился новыми лицами, и к Шейлин Вудли, Майлзу Теллеру, Наоми Уоттс и Тео Джеймсу присоединился Джефф Дэниелс, сыгравший главу группировки, которая разместилась за стеной и ведёт собственную опасную игру.
Времени на предотвращения гражданской войны в Чикаго совсем не осталось. Джанин повержена, но у героев всё ещё остались враги, готовые в любую минуту вступить в противостояние. Группа мятежников под руководством Трис идёт на крайние, но вынужденные меры. Ребята решают переправиться через стену, чтобы своими глазами увидеть, какой мир от них так тщательно скрывают. Они тут же сталкиваются с вооружёнными людьми, которые ведут подростков на специальную базу, где всем заправляет некий Дэвид. Тот убеждает героев, что он всецело на их стороне и даже проливает свет на таинственную природу дивергентов. Однако во всей этой обстановке творится что-то неладное, и тогда друзья оказываются между двух огней и вынуждены немедленно защитить родной город от гибели.
- Третий фильм молодежной франшизы «Дивергент»;
- Заключительную часть трилогии Вероники Рот «Дивергент» решили разделить на два фильма по аналогии с такими знаменитыми франшизами, как «Гарри Поттер», «Сумерки» и «Голодные игры»;
- Съемки фильма завершились 22 августа 2015 года;
- Первый фильм из серии, в котором показали героя Тео Джеймса (Фор) в детстве;
- В фильме зрители увидят маму Трис Натали Прайор в юности;
Трис и Фор впервые покидают город и своих близких и оказываются в опасном мире за стеной, отделяющей Чикаго, где им открывается шокирующая правда.
Они должны быстро разобраться, кому можно доверять, так как битва, разгорающаяся за стенами города, угрожает всему человечеству. Чтобы выжить Трис придется сделать непростой выбор между мужеством, верностью, любовью и необходимостью идти на жертвы.