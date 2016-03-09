Дивергент, глава 3: За стеной, 2016

Во второй раз постановщик Роберт Швентке берётся вершить судьбу экранизации современной, подростковой антиутопии «Дивергент». За его плечами, помимо второй части адаптации произведения Вероники Рот, знамениты боевик «РЭД» и комедия «Призрачный патруль». Актёрский состав пополнился новыми лицами, и к Шейлин Вудли, Майлзу Теллеру, Наоми Уоттс и Тео Джеймсу присоединился Джефф Дэниелс, сыгравший главу группировки, которая разместилась за стеной и ведёт собственную опасную игру.

Времени на предотвращения гражданской войны в Чикаго совсем не осталось. Джанин повержена, но у героев всё ещё остались враги, готовые в любую минуту вступить в противостояние. Группа мятежников под руководством Трис идёт на крайние, но вынужденные меры. Ребята решают переправиться через стену, чтобы своими глазами увидеть, какой мир от них так тщательно скрывают. Они тут же сталкиваются с вооружёнными людьми, которые ведут подростков на специальную базу, где всем заправляет некий Дэвид. Тот убеждает героев, что он всецело на их стороне и даже проливает свет на таинственную природу дивергентов. Однако во всей этой обстановке творится что-то неладное, и тогда друзья оказываются между двух огней и вынуждены немедленно защитить родной город от гибели.