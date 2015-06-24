Картина Александра Миндадзе о нелёгких отношениях русского и немца была удостоена номинации на Московский Международный кинофестиваль и тепло принята критиками. Это не удивительно, ведь его второй фильм «В субботу» был выдвинут на «Берлинале», а на сценарии Миндадзе уже давно обращают вниманием известные российские режиссёры. В ленте принимали участие как отечественные, так и зарубежные исполнители. Среди них обладательница «Серебряного медведя» Биргит Минихмайр, немец Якоб Диль и Роза Харуллина. Петра сыграл уроженец России Андрюс Даряла, который до взятия псевдонима был известен как Андрей Доряло. Для него это первая большая роль и, скорее всего, далеко не последняя, ведь съёмки у такого известного постановщика могут стать отличным стартом карьеры.

Главные герои картины, работники завода Ханс и Пётр, накануне войны оказываются в нежелательной взаимозависимости. Дело в том, что Пётр стал очевидцем ошибки своего коллеги, которая привела к катастрофическим последствиям. Вместо того чтобы выдать товарища, он принимает его сторону, но это грозит большой опасностью. Тем не менее между мужчинами устанавливаются тёплые отношения и крепкая связь. Что же ожидает каждого из них в конечном итоге: спасение или казнь?