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Постер фильма Милый Ханс, дорогой Петр
Постер фильма Милый Ханс, дорогой Петр
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Милый Ханс, дорогой Петр

Милый Ханс, дорогой Петр

Milyy Khans, dorogoy Pyotr 18+
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О фильме

Картина Александра Миндадзе о нелёгких отношениях русского и немца была удостоена номинации на Московский Международный кинофестиваль и тепло принята критиками. Это не удивительно, ведь его второй фильм «В субботу» был выдвинут на «Берлинале», а на сценарии Миндадзе уже давно обращают вниманием известные российские режиссёры. В ленте принимали участие как отечественные, так и зарубежные исполнители. Среди них обладательница «Серебряного медведя» Биргит Минихмайр, немец Якоб Диль и Роза Харуллина. Петра сыграл уроженец России Андрюс Даряла, который до взятия псевдонима был известен как Андрей Доряло. Для него это первая большая роль и, скорее всего, далеко не последняя, ведь съёмки у такого известного постановщика могут стать отличным стартом карьеры.

 

Главные герои картины, работники завода Ханс и Пётр, накануне войны оказываются в нежелательной взаимозависимости. Дело в том, что Пётр стал очевидцем ошибки своего коллеги, которая привела к катастрофическим последствиям. Вместо того чтобы выдать товарища, он принимает его сторону, но это грозит большой опасностью. Тем не менее между мужчинами устанавливаются тёплые отношения и крепкая связь. Что же ожидает каждого из них в конечном итоге: спасение или казнь?

Сугубо личная, полная переживаний история советского инженера Петра и его немецкого коллеги Ханса, прибывшего в командировку в Советский Союз на стекловаренный завод. Совместные изыскания с использованием немецких технологий на советском заводе. Бригада из Германии работает вместе с русскими специалистами и напоминает хорошо отлаженный механизм. Но в этом механизме есть свое слабое звено — и это он, инженер Ханс.

Во время ответственной варки нового стекла Ханс совершает ошибку. Ее последствия разрушительны: взрыв печи, человеческие жертвы и следствие, которое начинают советские спецслужбы. Отныне для него опасность представляет напарник Петр — единственный свидетель его действий у печи и другой главный герой истории. Ханс оказывается в неожиданной зависимости от Петра, повязанный с ним страхом разоблачения. Но ведь и Петр едва ли не сильнее еще зависит от Ханса: если тайное станет явным, само присутствие Петра у печи означает для него обвинение во вредительстве в духе времени. Словом, они связаны одной цепью. Но взаимное недоверие парадоксальным образом сменяется молчаливой симпатией, а позже и дружбой. Хотя они общаются исключительно жестами, без слов понимают друг друга, изобретают свой язык. Ханс видит себя в Петре. Они внешне даже похожи друг на друга. И у обоих малолетние дети. Боясь не только разоблачения, но и самого Ханса с его визитами и опасной дружбы с иностранным специалистом, Петр с женой и детьми тайно бегут из города. А Ханс вместо облегчения после исчезновения ненужного свидетеля вдруг испытывает чувство утраты.

Милый Ханс, дорогой Петр - дублированный трейлер
Милый Ханс, дорогой Петр  дублированный трейлер
Страна Россия / Германия / Украина
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 июня 2015
Дата выхода
10 марта 2016 Россия Премьер-Кинопрокат 18+
10 марта 2016 Беларусь
10 марта 2016 Казахстан
10 марта 2016 Украина
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $15 565
Производство Ma.ja.de. Fiction, Passenger Film Studio, Sota Cinema Group
Другие названия
Milyy Khans, dorogoy Pyotr, My Good Hans, Cher Hans, brave Piotr, Dear Hans, Lovely Pjotr, Liebster Hans, bester Pjotr, Милый Ханс, дорогой Петр
Режиссер
Александр Миндадзе
Александр Миндадзе
В ролях
Якоб Диль
Якоб Диль
Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Марк Вашке
Марк Вашке
Марк Хоземанн
Марк Хоземанн
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
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Наша рецензия

В поле зрения признанного гения Александра Миндадзе попала тема, не угасающая в кинематографе уже десятки лет. Правда, подход к ней он избрал радикально новый и взглянул на войну совершенно с иного ракурса. Российский режиссёр, уводя зрителей в 1941 год, выставляет на шахматную доску своего кинополотна фигуры не соотечественников, а немцев. На весьма бурных первых порах фильма он знакомит нас с четырьмя героями, из которых с неспешностью на первый план выдвигается склонный к молчанию Ханс.…
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16 февраля 2016 00:00
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