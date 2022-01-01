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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1 января 1970
Карлсон вернулся
, Борис Степанцев, СССР
Узники Бомона
, Юрий Лысенко, СССР
Письмо
, Роман Качанов, СССР
Бег
, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
Семь невест ефрейтора Збруева
, Виталий Мельников, СССР
Лесная хроника
, Петр Носов, СССР
Синяя птица
, Василий Ливанов, СССР
2 января 1970
Пассажир с «Экватора»
, Александр Курочкин, СССР
14 января 1970
Последняя лихая штучка из Мобила
, Сидни Люмет, США
15 января 1970
Два дня чудес
, Лев Мирский, СССР
19 января 1970
Цветы запоздалые
, Абрам Роом, СССР
21 января 1970
Единственная забава в городке
, Джордж Стивенс, США
25 января 1970
Военно-полевой госпиталь
, Роберт Олтмен, США
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш
, Роберт Олтмен, США
27 января 1970
Молли Макгвайерс
, Мартин Ритт, США
28 января 1970
Мой добрый папа
, Игорь Усов, СССР
Медея
, Пьер Паоло Пазолини, Италия / Франция / ФРГ
2 февраля 1970
Умка ищет друга
, Владимир Пекарь, Владимир Попов, СССР
7 февраля 1970
Соль земли черной
, Казимеж Куц, Польша
20 февраля 1970
О любви
, Михаил Богин, СССР
27 февраля 1970
Тропик Рака
, Джозеф Стрик, США
18 марта 1970
Освобождение Лорда Байрона Джонса
, Уильям Уайлер, США
24 марта 1970
Из Монтгомери в Мемфис
, Сидни Люмет, США
26 марта 1970
Вудсток
, Майкл Уодли, США
30 марта 1970
Белое солнце пустыни
, Владимир Мотыль, СССР
1 апреля 1970
Спокойный день в конце войны
, СССР
2 апреля 1970
Денискины рассказы
, Виктор Храмов, СССР
4 апреля 1970
Где 042?
, Олег Ленциус, СССР
7 апреля 1970
Адъютант его превосходительства
, Евгений Ташков, СССР
13 апреля 1970
У озера
, Сергей Герасимов, СССР
23 апреля 1970
Обезьяна с острова Саругасима
, Михаил Ботов, СССР
Под планетой обезьян
, Тед Пост, США
7 мая 1970
Освобождение: Огненная дуга
, Юрий Озеров, СССР / ГДР / Польша / Италия
12 мая 1970
Землевладелец
, Хэл Эшби, США
13 мая 1970
Метеор на ринге
, Борис Дежкин, СССР
Напрямик
, Ричард Раш, США
20 мая 1970
Слишком поздно, герой
, Роберт Олдрич, США
25 мая 1970
Подсолнухи
, Витторио Де Сика, Италия / СССР / Франция
День и вся жизнь
, Юрий Григорьев, СССР
27 мая 1970
Мама вышла замуж
, Виталий Мельников, СССР
2 июня 1970
Шведская история любви
, Рой Андерссон, Швеция
6 июня 1970
Приключения желтого чемоданчика
, Илья Фрэз, СССР
Спорт, спорт, спорт
, Элем Климов, СССР
Катерок
, Инесса Ковалевская, СССР
Баллада о Беринге и его друзьях
, Юрий Швырев, СССР
8 июня 1970
Семейное счастье
, Сергей Соловьев, Александр Шейн, Андрей Ладынин, СССР
16 июня 1970
Случай с Полыниным
, Алексей Сахаров, СССР
17 июня 1970
В ясный день увидишь вечность
, Винсент Миннелли, США
24 июня 1970
Уловка 22
, Майк Николс, США
16 июля 1970
Кромвель
, Кен Хьюз, Великобритания
24 июля 1970
Ты не сможешь победить их всех
, Питер Коллинсон, Великобритания
3 августа 1970
Представление
, Николас Роуг, Великобритания
10 августа 1970
Судьба «Резидента»
, Вениамин Дорман, СССР
13 августа 1970
Два мула для сестры Сары
, Дон Сигел, США / Мексика
24 августа 1970
Волшебная сила
, Наум Бирман, СССР
31 августа 1970
Чайковский
, Игорь Таланкин, СССР
11 сентября 1970
Пять легких пьес
, Боб Рейфелсон, США
14 сентября 1970
Уличная сцена
, Мартин Скорсезе, США
19 сентября 1970
Жил-был обманщик
, Джозеф Лео Манкевич, США
22 сентября 1970
Негде скрыться
, Роберт Аллен Шницер, США
23 сентября 1970
Маленький большой человек
, Артур Пенн, США
11 октября 1970
Коты-аристократы
, Вольфганг Райтерман, США
13 октября 1970
Морской характер
, Василий Журавлев, СССР
16 октября 1970
Валерия и неделя чудес
, Яромил Иреш, Чехословакия
21 октября 1970
Малыш Фаусс и Большой Хэлси
, Сидни Дж. Фьюри, США
3 ноября 1970
Филин и кошечка
, Херберт Росс, США
4 ноября 1970
Любовь Яровая
, Владимир Фетин, СССР
5 ноября 1970
Белый флюгер
, Давид Кочарян, СССР
18 ноября 1970
Грязный Дингус Маги
, Берт Кеннеди, США
19 ноября 1970
Красавица
, Арунас Жебрюнас, СССР
1 декабря 1970
Опекун
, Эдгар Ходжикян, СССР
Мужья
, Джон Кассаветис, США
3 декабря 1970
Зеленые цепочки
, Григорий Аронов, СССР
15 декабря 1970
Эй! В моем супе девушка
, Рой Боултинг, Великобритания
19 декабря 1970
Кентервильское привидение
, Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, СССР
23 декабря 1970
Грозовой перевал
, Роберт Фуэст, Великобритания
30 декабря 1970
Варвара-краса, длинная коса
, Александр Роу, СССР
31 декабря 1970
Иногда великая идея...
, Пол Ньюман, США
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