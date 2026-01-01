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Архив премьер 1970 года

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1 января 1970
Карлсон вернулся, Борис Степанцев, СССР Письмо, Роман Качанов, СССР Бег, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР Семь невест ефрейтора Збруева, Виталий Мельников, СССР Синяя птица, Василий Ливанов, СССР Лесная хроника, Петр Носов, СССР Узники Бомона, Юрий Лысенко, СССР
2 января 1970
Пассажир с «Экватора», Александр Курочкин, СССР
14 января 1970
Последняя лихая штучка из Мобила, Сидни Люмет, США
15 января 1970
Два дня чудес, Лев Мирский, СССР
19 января 1970
Цветы запоздалые, Абрам Роом, СССР
21 января 1970
Единственная забава в городке, Джордж Стивенс, США
25 января 1970
Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш, Роберт Олтмен, США
27 января 1970
Молли Макгвайерс, Мартин Ритт, США
28 января 1970
Мой добрый папа, Игорь Усов, СССР Медея, Пьер Паоло Пазолини, Италия / Франция / ФРГ
2 февраля 1970
Умка ищет друга, Владимир Пекарь, Владимир Попов, СССР
7 февраля 1970
Бобры идут по следу, Михаил Каменецкий, СССР Соль земли черной, Казимеж Куц, Польша
8 февраля 1970
Мой друг Мартын, Иван Уфимцев, СССР
9 февраля 1970
Пять дней отдыха, Эдуард Гаврилов, СССР Сладкая сказка, Владимир Дегтярев, СССР
20 февраля 1970
О любви, Михаил Богин, СССР
27 февраля 1970
Тропик Рака, Джозеф Стрик, США
18 марта 1970
Освобождение Лорда Байрона Джонса, Уильям Уайлер, США
24 марта 1970
Из Монтгомери в Мемфис, Сидни Люмет, США
25 марта 1970
Мальчишки, Леонид Макарычев, Аян Шахмалиева, СССР
26 марта 1970
Вудсток, Майкл Уодли, США
30 марта 1970
Белое солнце пустыни, Владимир Мотыль, СССР
1 апреля 1970
Спокойный день в конце войны, СССР
2 апреля 1970
Денискины рассказы, Виктор Храмов, СССР
4 апреля 1970
Где 042?, Олег Ленциус, СССР
13 апреля 1970
У озера, Сергей Герасимов, СССР
23 апреля 1970
Обезьяна с острова Саругасима, Михаил Ботов, СССР Под планетой обезьян, Тед Пост, США
7 мая 1970
Освобождение: Огненная дуга, Юрий Озеров, СССР / ГДР / Польша / Италия
12 мая 1970
Землевладелец, Хэл Эшби, США
13 мая 1970
Метеор на ринге, Борис Дежкин, СССР Напрямик, Ричард Раш, США
20 мая 1970
Слишком поздно, герой, Роберт Олдрич, США
25 мая 1970
Подсолнухи, Витторио Де Сика, Италия / СССР / Франция День и вся жизнь, Юрий Григорьев, СССР
27 мая 1970
Мама вышла замуж, Виталий Мельников, СССР
2 июня 1970
Шведская история любви, Рой Андерссон, Швеция
6 июня 1970
Спорт, спорт, спорт, Элем Климов, СССР Баллада о Беринге и его друзьях, Юрий Швырев, СССР Катерок, Инесса Ковалевская, СССР Приключения желтого чемоданчика, Илья Фрэз, СССР
8 июня 1970
Семейное счастье, Сергей Соловьев, Александр Шейн, Андрей Ладынин, СССР
16 июня 1970
Случай с Полыниным, Алексей Сахаров, СССР
17 июня 1970
В ясный день увидишь вечность, Винсент Миннелли, США
24 июня 1970
Уловка 22, Майк Николс, США
16 июля 1970
Кромвель, Кен Хьюз, Великобритания
24 июля 1970
Ты не сможешь победить их всех, Питер Коллинсон, Великобритания
3 августа 1970
Представление, Николас Роуг, Великобритания
10 августа 1970
Судьба «Резидента», Вениамин Дорман, СССР
13 августа 1970
Два мула для сестры Сары, Дон Сигел, США / Мексика
24 августа 1970
Волшебная сила, Наум Бирман, СССР
31 августа 1970
Чайковский, Игорь Таланкин, СССР
11 сентября 1970
Пять легких пьес, Боб Рейфелсон, США
14 сентября 1970
Уличная сцена, Мартин Скорсезе, США
19 сентября 1970
Жил-был обманщик, Джозеф Лео Манкевич, США
22 сентября 1970
Негде скрыться, Роберт Аллен Шницер, США
23 сентября 1970
Маленький большой человек, Артур Пенн, США
11 октября 1970
Коты-аристократы, Вольфганг Райтерман, США
13 октября 1970
Морской характер, Василий Журавлев, СССР
16 октября 1970
Валерия и неделя чудес, Яромил Иреш, Чехословакия
21 октября 1970
Малыш Фаусс и Большой Хэлси, Сидни Дж. Фьюри, США
3 ноября 1970
Филин и кошечка, Херберт Росс, США
4 ноября 1970
Любовь Яровая, Владимир Фетин, СССР
5 ноября 1970
Белый флюгер, Давид Кочарян, СССР
18 ноября 1970
Грязный Дингус Маги, Берт Кеннеди, США
19 ноября 1970
Красавица, Арунас Жебрюнас, СССР
1 декабря 1970
Опекун, Эдгар Ходжикян, СССР Мужья, Джон Кассаветис, США
3 декабря 1970
Зеленые цепочки, Григорий Аронов, СССР
15 декабря 1970
Эй! В моем супе девушка, Рой Боултинг, Великобритания
16 декабря 1970
Свистать всех наверх!, Исаак Магитон, СССР
19 декабря 1970
Кентервильское привидение, Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, СССР
23 декабря 1970
Грозовой перевал, Роберт Фуэст, Великобритания
30 декабря 1970
Варвара-краса, длинная коса, Александр Роу, СССР
31 декабря 1970
Иногда великая идея..., Пол Ньюман, США
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