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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1970

Архив премьер 1970 года

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1 января 1970
Карлсон вернулся, Борис Степанцев, СССР Узники Бомона, Юрий Лысенко, СССР Письмо, Роман Качанов, СССР Бег, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР Семь невест ефрейтора Збруева, Виталий Мельников, СССР Лесная хроника, Петр Носов, СССР Синяя птица, Василий Ливанов, СССР
2 января 1970
Пассажир с «Экватора», Александр Курочкин, СССР
14 января 1970
Последняя лихая штучка из Мобила, Сидни Люмет, США
15 января 1970
Два дня чудес, Лев Мирский, СССР
19 января 1970
Цветы запоздалые, Абрам Роом, СССР
21 января 1970
Единственная забава в городке, Джордж Стивенс, США
25 января 1970
Военно-полевой госпиталь, Роберт Олтмен, США Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш, Роберт Олтмен, США
27 января 1970
Молли Макгвайерс, Мартин Ритт, США
28 января 1970
Мой добрый папа, Игорь Усов, СССР Медея, Пьер Паоло Пазолини, Италия / Франция / ФРГ
2 февраля 1970
Умка ищет друга, Владимир Пекарь, Владимир Попов, СССР
7 февраля 1970
Соль земли черной, Казимеж Куц, Польша
20 февраля 1970
О любви, Михаил Богин, СССР
27 февраля 1970
Тропик Рака, Джозеф Стрик, США
18 марта 1970
Освобождение Лорда Байрона Джонса, Уильям Уайлер, США
24 марта 1970
Из Монтгомери в Мемфис, Сидни Люмет, США
26 марта 1970
Вудсток, Майкл Уодли, США
30 марта 1970
Белое солнце пустыни, Владимир Мотыль, СССР
1 апреля 1970
Спокойный день в конце войны, СССР
2 апреля 1970
Денискины рассказы, Виктор Храмов, СССР
4 апреля 1970
Где 042?, Олег Ленциус, СССР
7 апреля 1970
Адъютант его превосходительства, Евгений Ташков, СССР
13 апреля 1970
У озера, Сергей Герасимов, СССР
23 апреля 1970
Обезьяна с острова Саругасима, Михаил Ботов, СССР Под планетой обезьян, Тед Пост, США
7 мая 1970
Освобождение: Огненная дуга, Юрий Озеров, СССР / ГДР / Польша / Италия
12 мая 1970
Землевладелец, Хэл Эшби, США
13 мая 1970
Метеор на ринге, Борис Дежкин, СССР Напрямик, Ричард Раш, США
20 мая 1970
Слишком поздно, герой, Роберт Олдрич, США
25 мая 1970
Подсолнухи, Витторио Де Сика, Италия / СССР / Франция День и вся жизнь, Юрий Григорьев, СССР
27 мая 1970
Мама вышла замуж, Виталий Мельников, СССР
2 июня 1970
Шведская история любви, Рой Андерссон, Швеция
6 июня 1970
Приключения желтого чемоданчика, Илья Фрэз, СССР Спорт, спорт, спорт, Элем Климов, СССР Катерок, Инесса Ковалевская, СССР Баллада о Беринге и его друзьях, Юрий Швырев, СССР
8 июня 1970
Семейное счастье, Сергей Соловьев, Александр Шейн, Андрей Ладынин, СССР
16 июня 1970
Случай с Полыниным, Алексей Сахаров, СССР
17 июня 1970
В ясный день увидишь вечность, Винсент Миннелли, США
24 июня 1970
Уловка 22, Майк Николс, США
16 июля 1970
Кромвель, Кен Хьюз, Великобритания
24 июля 1970
Ты не сможешь победить их всех, Питер Коллинсон, Великобритания
3 августа 1970
Представление, Николас Роуг, Великобритания
10 августа 1970
Судьба «Резидента», Вениамин Дорман, СССР
13 августа 1970
Два мула для сестры Сары, Дон Сигел, США / Мексика
24 августа 1970
Волшебная сила, Наум Бирман, СССР
31 августа 1970
Чайковский, Игорь Таланкин, СССР
11 сентября 1970
Пять легких пьес, Боб Рейфелсон, США
14 сентября 1970
Уличная сцена, Мартин Скорсезе, США
19 сентября 1970
Жил-был обманщик, Джозеф Лео Манкевич, США
22 сентября 1970
Негде скрыться, Роберт Аллен Шницер, США
23 сентября 1970
Маленький большой человек, Артур Пенн, США
11 октября 1970
Коты-аристократы, Вольфганг Райтерман, США
13 октября 1970
Морской характер, Василий Журавлев, СССР
16 октября 1970
Валерия и неделя чудес, Яромил Иреш, Чехословакия
21 октября 1970
Малыш Фаусс и Большой Хэлси, Сидни Дж. Фьюри, США
3 ноября 1970
Филин и кошечка, Херберт Росс, США
4 ноября 1970
Любовь Яровая, Владимир Фетин, СССР
5 ноября 1970
Белый флюгер, Давид Кочарян, СССР
18 ноября 1970
Грязный Дингус Маги, Берт Кеннеди, США
19 ноября 1970
Красавица, Арунас Жебрюнас, СССР
1 декабря 1970
Опекун, Эдгар Ходжикян, СССР Мужья, Джон Кассаветис, США
3 декабря 1970
Зеленые цепочки, Григорий Аронов, СССР
15 декабря 1970
Эй! В моем супе девушка, Рой Боултинг, Великобритания
19 декабря 1970
Кентервильское привидение, Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, СССР
23 декабря 1970
Грозовой перевал, Роберт Фуэст, Великобритания
30 декабря 1970
Варвара-краса, длинная коса, Александр Роу, СССР
31 декабря 1970
Иногда великая идея..., Пол Ньюман, США
1902 1904 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
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2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
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Хронос
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Драйв
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