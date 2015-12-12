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Эдди «Орел» Эдди «Орел»
Киноафиша Фильмы Эдди «Орел»
Eddie the Eagle

Эдди «Орел», 2016

2016 / Великобритания / США / Германия
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20 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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История Эдди Эдвардса по прозвищу «Орёл» навсегда останется в анналах истории спорта. Однако он не относится к числу тех спортсменов, чьё имя не покидает восхваляющие его уста соотечественников из-за многочисленных олимпийских побед. Нет, Эдди прославился совсем не поэтому. Он стал первым из спортсменов Великобритании, отправившимся на Олимпийские игры в дисциплине прыжков с трамплина, так как его персональный рекорд стал национальным. Стоит отметить, что с этим результатом он занял последнее место на Чемпионате мира по лыжным видам спорта, но стране ничего не оставалось, как включить его в сборную, хоть у парня совсем не было шансов.

 

Создатели картины сразу предупредили, что она будет практически на все сто состоять из выдуманных фактов и событий, которые не имеют никакого отношения к реальности. Тем не менее лента биографическая, что делает очень важным подбор актёров на главные роли. Эдди «Орла» воплотил на экране Тэрон Эджертон, прославившийся после фильма «Kingsman: Секретная служба». Его тренера сыграл Хью Джекман, составив с юным исполнителем прекрасный тандем. Вместе с ними зрители отправятся на самое важное спортивное событие мира, и, возможно, упорство неугомонного атлета вдохновит кого-то на новые свершения.

- Главные роли в фильме могли сыграть Руперт Гринт и Стив Куган; \ - Фильм только на 10-15% основан на реальных событиях, в остальном - это выдуманные события;

Вдохновляющая история британского спортсмена Майкла Эдвардса, более известного как Эдди «Орел». Первый представитель Великобритании на зимних Олимпийских играх в прыжках с трамплина Эдвардс никогда не сдается, он демонстрирует силу духа и стойкость перед лицом тяжелых испытаний, которые выпадают на его долю.

7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера в мире 12 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Декстер Флетчер
Декстер Флетчер
В ролях
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Хью Джекман
Хью Джекман
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Тим МакИннерни
Тим МакИннерни
Эдвин Эндре
Эдвин Эндре
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эдди «Орел» 6 постеров
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Эдди «Орел» смотреть онлайн

Эдди «Орел»
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Рожденный ползать учится летать Из английской сборной Эдвардса выкинули в 1987-м. «Диагноз» был жестким: «На Олимпиаду ты не попадешь никогда». Штука в том, что Эдди никак не мог избавиться от одной скверной привычки – он любил падать буквально на ровном месте. Да и с внешностью ему не сильно повезло – имидж неуклюжего медведя средней упитанности спортивных спонсоров не вдохновлял. В общем, из скоростного спуска пришлось уйти. Впереди отчетливо замаячила…
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