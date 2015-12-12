Эдди «Орел», 2016

История Эдди Эдвардса по прозвищу «Орёл» навсегда останется в анналах истории спорта. Однако он не относится к числу тех спортсменов, чьё имя не покидает восхваляющие его уста соотечественников из-за многочисленных олимпийских побед. Нет, Эдди прославился совсем не поэтому. Он стал первым из спортсменов Великобритании, отправившимся на Олимпийские игры в дисциплине прыжков с трамплина, так как его персональный рекорд стал национальным. Стоит отметить, что с этим результатом он занял последнее место на Чемпионате мира по лыжным видам спорта, но стране ничего не оставалось, как включить его в сборную, хоть у парня совсем не было шансов.

Создатели картины сразу предупредили, что она будет практически на все сто состоять из выдуманных фактов и событий, которые не имеют никакого отношения к реальности. Тем не менее лента биографическая, что делает очень важным подбор актёров на главные роли. Эдди «Орла» воплотил на экране Тэрон Эджертон, прославившийся после фильма «Kingsman: Секретная служба». Его тренера сыграл Хью Джекман, составив с юным исполнителем прекрасный тандем. Вместе с ними зрители отправятся на самое важное спортивное событие мира, и, возможно, упорство неугомонного атлета вдохновит кого-то на новые свершения.